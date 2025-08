Áp lực tiền bạc đi đôi với 'suy thoái tình dục' ở Trung Quốc

Thuật ngữ thịnh hành trên MXH Trung Quốc năm 2025 như "suy thoái tình dục", “tự thuyết phục bản thân đi làm” tiết lộ sự mệt mỏi, cô đơn của giới trẻ xứ tỷ dân ở đời sống hiện đại.

Tỷ lệ hoạt động tình dục trong nhóm người sinh sau năm 1995 đang giảm đáng kể.

Trong bối cảnh xã hội Trung Quốc năm 2025 đang đối mặt với những biến chuyển lớn về kinh tế, văn hóa và giới tính, giới trẻ nước này đang định hình lại cách họ sống, yêu và làm việc thông qua những thuật ngữ mới.

Các nền tảng mạng xã hội như Xiaohongshu, Douyin và Weibo trở thành nơi phản ánh tâm lý của thế hệ Gen Z và hậu 90, với những từ khóa như “sex recession” (suy thoái tình dục), “convincing yourself to go to work” (tự thuyết phục bản thân đi làm), hay “emotional consumption” (tiêu dùng cảm xúc).

Những từ khóa này không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là lăng kính phản ánh một thế hệ đang vật lộn với áp lực kinh tế, thay đổi văn hóa và khát vọng tự do cá nhân, theo Jing Daily.

Suy thoái tình dục

Theo khảo sát từ Đại học Bắc Kinh và Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), hoạt động tình dục của những người sinh sau năm 1995 đang giảm đáng kể, với 14% nam giới và 10% nữ giới cho biết không có sự gần gũi thể xác trong năm qua, dù đang trong mối quan hệ.

Áp lực kinh tế, lo âu về sự nghiệp và mệt mỏi vì thế giới số được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến sự “xa cách” này.

“Giới trẻ giờ không còn chi tiền mua túi xách đắt đỏ. Chẳng có dịp nào để diện đồ đẹp, và đời sống tình dục thì gần như không tồn tại, nên nhu cầu thể hiện sức hút giới tính cũng chẳng còn”, Du Yang Seatory, một người dùng Xiaohongshu, chia sẻ.

Tuy nhiên, xu hướng này không hoàn toàn tiêu cực. Nhiều người trẻ coi việc kiêng khem tình dục là cách để khẳng định sự tự chủ, từ chối mô hình truyền thống “kết hôn và sinh con”.

Trong bối cảnh mà phụ nữ ngày càng lên tiếng mạnh mẽ về quyền lợi, còn một bộ phận nam giới lại trở nên bảo thủ hơn, thì sự “lạnh nhạt” với tình dục trở thành lựa chọn mang tính tuyên ngôn.

Các nhân sự trẻ phải “lên dây cót” tinh thần trước mỗi ngày đi làm.

Lời thú nhận tự thuyết phục bản thân đi làm

Cụm từ “tự thuyết phục đi làm” đã trở thành một hiện tượng văn hóa, phản ánh trạng thái kiệt sức và mất động lực của các nhân sự trẻ trong môi trường làm việc.

Việc tự thưởng cho mình cốc trà sữa, mặc đồ đẹp để có thêm động lực mở Zoom, hay những cuộc tự vấn nội tâm mỗi sáng, tất cả đều phản ánh cảm giác kiệt sức đang ngày càng phổ biến.

Dưới lớp vỏ đùa giỡn là một sự thật rằng giới trẻ đang “đàm phán” với chính mình mỗi ngày để tiếp tục đi làm, dù trong lòng đã dần rời khỏi guồng quay công sở.

Thoát ly đô thị, tìm về bình yên

Xu hướng “village cafe” hay “cunka” (quán cà phê làng quê) đang thu hút giới trẻ thành thị tìm kiếm sự tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả.

Nằm giữa những thửa ruộng trà hay ngôi làng cổ, các quán cà phê này không chỉ bán đồ uống mà còn mang đến trải nghiệm “sống chậm” được săn đón trên mạng xã hội.

Phong trào này phát triển song song với chính sách phục hồi nông thôn của chính phủ, đồng thời phản ánh nhu cầu tách khỏi đô thị ngột ngạt và sự thôi thúc tìm sự bình yên của người trẻ.

Tái nuôi dưỡng bản thân

Cụm từ “tái nuôi dưỡng bản thân” (re-nurturing yourself) đang trở thành kim chỉ nam cho thế hệ trẻ Trung Quốc trên hành trình chữa lành. Được phổ biến qua cuốn sách cùng tên của tác giả Liang Shuang, phong trào này khuyến khích giới trẻ tập trung vào việc sửa chữa những tổn thương từ kiệt sức công việc, áp lực gia đình hay cạn kiệt cảm xúc.

“Đây không phải là việc phủ nhận quá khứ hay chạy theo chủ nghĩa tiêu dùng, mà là nhìn nhận bản thân và cuộc sống từ một góc độ mới”, một người dùng Xiaohongshu nhận xét. Xu hướng này đánh dấu sự từ bỏ văn hóa “hustle” (chạy đua thành tích) để hướng tới sự cân bằng nội tâm.

Dịch vụ thuê bạn đồng hành leo núi từng gây sốt.

Tiêu dùng cảm xúc và kinh tế bầu bạn

Trong nền “kinh tế bầu bạn” đang bùng nổ tại Trung Quốc, giới trẻ sẵn sàng chi tiền để mua sự đồng hành và cảm xúc, như thuê người đóng vai bạn đi chơi công viên giải trí, thuê bạn đồng hành leo núi.

Một số người cung cấp dịch vụ này thậm chí kiếm được hơn 300.000 NDT (khoảng 41.600 USD ) mỗi năm.

“Tôi đã thuê một chàng trai để đi leo núi cùng. Anh ấy luôn tươi cười, không chỉ mang lại giá trị cảm xúc mà còn chụp ảnh rất chuyên nghiệp”, một influencer chia sẻ. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường này cũng kéo theo nhiều lo ngại về mặt an toàn, đạo đức và pháp lý.