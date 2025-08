Có nên chơi pickleball ở nơi nóng nhất cả nước?

Thời tiết nắng nóng cao điểm tại miền Bắc khiến người chơi pickleball gặp rủi ro liên quan đến sức khỏe khi cố gắng duy trì hoạt động thể thao.

Chơi pickleball trong những ngày nắng nóng tiềm ẩn nhiều nỗi lo. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kỷ lục trong những ngày này. Nhiệt độ được đo tại Hà Nội vào trưa 4/8 lên đến 40,3 độ C, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 50 độ C.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều hoạt động thể thao vẫn diễn ra, tiềm ẩn rủi ro liên quan đến sức khỏe. Với nền nhiệt cao, sức nóng từ mặt sân, người chơi pickleball có thể rơi vào tình trạng say nắng, thậm chí kiệt sức do nóng.

Với những vấn đề do thời tiết gây ra, các sân chơi trong nhà, trang bị máy lạnh nhanh chóng trở thành lựa chọn thay thế của nhiều tay vợt.

Rủi ro khi chơi pickleball giữa trời nắng nóng

Kiệt sức do nóng (heat exhaustion) là tình trạng cơ thể mất khả năng làm mát, có thể xảy ra khi chơi thể thao, bao gồm pickleball, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Biểu hiện của tình trạng này là da khô, xanh tái, nhiều mồ hôi, chóng mặt, mệt mỏi và nôn ói.

Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng trên có thể dẫn đến say nắng (heat stroke). Đây là vấn đề y tế khẩn cấp, có thể gây tổn thương não, tim, thận hoặc cơ bắp.

Say nắng xuất hiện khi thân nhiệt người chơi pickleball vượt ngưỡng 40 độ C, đi kèm với các triệu chứng như da khô nóng, nhịp thở và tim đập nhanh, mất ý thức và co giật. Tình trạng này cần xử lý gấp, trước khi dẫn đến tình huống xấu hơn.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, đặc biệt đi kèm độ ẩm cao, việc chơi pickleball gây áp lực lên tim khi cơ thể cố gắng làm mát. Nguy cơ nhồi máu cơ tim, thậm chí tử vong trên sân, hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Việc mất nước nghiêm trọng do toát mồ hôi cũng có thể dẫn đến mệt mỏi, suy giảm thể lực, phản xạ chậm, chuột rút và kiệt sức. Ngoài ra, sức nóng từ bề mặt sân cũng dễ dàng gây bỏng rát, dẫn đến chấn thương cho người chơi.

Nhiều vấn đề về sức khoẻ có thể xảy ra khi chơi pickleball trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Sân máy lạnh là giải pháp

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, sân chơi trong nhà, trang bị máy lạnh trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tay vợt pickleball. Sự xuất hiện của các sân trong tòa nhà, trung tâm thương mại cũng được dự đoán là xu hướng của môn thể thao này trong thời gian tới.

Tại Hà Nội, mô hình này xuất hiện ở nhiều phường như Tây Hồ, Hà Đông… Trong khi đó, tại TP.HCM, sân pickleball trong nhà có máy lạnh đang hiện diện tại một số khu vực như phường An Khánh, An Lạc.

Trong một cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews trước đây, Bình Lê, quản lý hệ thống sân trong trung tâm thương mại Master Bros (Hà Nội) cho biết không gian trong nhà đảm bảo trải nghiệm thể thao ổn định, tránh biến động về mặt thời tiết.

Theo quản lý này, sân trong nhà thường phù hợp với gia đình, nhóm nhân viên văn phòng và các đội mới chơi cần luyện tập. Hơn nữa, thời gian chơi pickleball tại đây cũng có thể kéo dài do nhận được điều kiện ánh sáng ổn định và không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.

Đồng tình với Bình Lê, đại diện sân pickleball Smashzone, đặt tại TTTM Lion Mall (phường Tây Hồ, Hà Nội), cũng lựa chọn mô hình sân trong nhà để phát triển kinh doanh.

Bên cạnh khả năng giải quyết vấn đề thời tiết, mô hình kinh doanh này còn mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách hàng. Yếu tố an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người chơi được đáp ứng trong môi trường này.

Hoạt động kinh doanh trong nhà cũng có thể khai thác quanh năm, đảm bảo vận hành ổn định, hạn chế thất thu trong những ngày thời tiết xấu.

Sân trong nhà trở thành giải pháp tránh ảnh hưởng từ thời tiết cho người chơi pickleball. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

“Thể thao ngoài trời có không khí tự nhiên, thoáng đãng, rất dễ tạo hứng khởi. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu tại Việt Nam không cho phép chơi ngoài trời suốt năm. Ví dụ, nắng gay gắt 38-40 độ C ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người chơi”, đại diện sân pickleball này chia sẻ.

Theo đơn vị kinh doanh sân bãi trên, pickleball trong nhà là xu hướng của tương lai, nhất là ở các đô thị lớn.

Tuy nhiên, BS.CKII Vũ Tú Nam, Trưởng chuyên khoa Phẫu thuật Nội soi khớp và Y học thể thao, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec (Hà Nội), cảnh báo rằng việc tập luyện trong môi trường máy lạnh có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nếu người chơi chủ quan.

Không gian sân kín, nhiệt độ và độ ẩm thấp là những yếu tố vốn giúp người chơi cảm thấy dễ chịu, lại có thể trở thành “tác nhân tiềm ẩn” gây hại nếu không kiểm soát tốt. Bác sĩ cảnh báo rằng mồ hôi ra nhiều gặp không khí lạnh và khô sẽ bốc hơi nhanh, khiến người chơi dễ bị mất nhiệt, cảm lạnh, đau cơ, chuột rút...

Ngoài ra, việc đổ mồ hôi trong môi trường lạnh có thể khiến mạch máu co giãn thất thường, dẫn đến quá tải hệ tim mạch. Người có bệnh lý nền như cao huyết áp, tim mạch tiềm ẩn, nếu vào sân lạnh đột ngột mà không khởi động kỹ có thể gặp rủi ro nghiêm trọng như đột quỵ, tai biến.

Một nguy cơ khác đến từ sự thay đổi nhiệt độ đột ngột: từ ngoài trời nắng nóng bước vào sân lạnh hoặc ngược lại. Cú sốc nhiệt này không chỉ khiến cơ thể khó thích nghi mà còn dễ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử bệnh tim mạch, hô hấp.

Để giảm thiểu các rủi ro khi chơi pickleball trong sân máy lạnh, bác sĩ khuyến nghị người chơi cần khởi động 15-20 phút, uống nước đều đặn, tránh nghỉ quá lâu, giữ cơ thể khô ráo và điều chỉnh cường độ hợp lý. Chơi quá sức dễ gây viêm gân, đau khớp, tổn thương tích tụ khó điều trị.