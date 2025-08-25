Quán bar kiểu 'nhà tù' gây sốt ở Trung Quốc

Những quán bar lấy cảm hứng từ nhà tù xuất hiện ở nhiều thành phố Trung Quốc, thu hút người trẻ nhờ trải nghiệm nhập vai độc đáo, song cũng bị chỉ trích vì nhạy cảm.

Nhiều người trẻ chụp hình tại quán bar theo phong cách nhà tù và đăng tải lên MXH. Ảnh: RedNote.

Các quán bar phong cách nhà tù ngày càng nở rộ tại Trung Quốc. Đây là nơi khách hàng tìm đến để trải nghiệm “thế giới ngục tù” và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Khách tới quán được phát trang phục màu cam giống phạm nhân, ngồi trong những buồng nhỏ được thiết kế như phòng giam, theo SCMP.

Không gian bên trong bổ sung song sắt, tường loang lổ graffiti, báo cũ và ảnh chân dung “tội phạm”. Một số quán còn bố trí phòng thẩm vấn tối tăm, bày biện cùm tay, xiềng chân và gậy gộc để tăng cảm giác chân thực.

Các địa điểm này xuất hiện tại Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông), Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) và Trùng Khánh. Một số chủ quán cho biết ý tưởng bắt nguồn từ loạt phim Orange is the New Black của Netflix.

Các quán bar lấy ý tưởng trang trí từ nhà tù ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Ảnh: RedNote.

Thông thường, mỗi khách phải trả khoảng 50 NDT ( 7 USD ) cho đồ uống như cocktail, soda hoặc cà phê. Tại một số quán, người muốn mặc trang phục tù nhân cần chi thêm 10 NDT. Khi vào quán, khách phải ký “bản thú tội”, nhận “hồ sơ tội phạm” và chụp ảnh mugshot trước khi được dẫn về “phòng giam”.

Nhân viên quán mặc đồng phục quản ngục, trò chuyện cùng khách bằng cách hỏi “phạm tội gì” và nhắc nhở “quy định nhà tù”, bao gồm không được phá bàn ghế.

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thích thú. “Bạn có thể dễ dàng chụp ảnh đẹp ở đó. Ánh sáng phù hợp, trang trí thú vị. Không khí ‘nhà tù’ rất rõ. Tôi đã giới thiệu trải nghiệm này cho bạn bè”, một người bình luận.

Người khác chia sẻ: “Tôi tới quán ở Hàng Châu lúc 22h ngày thường nhưng vẫn phải đợi 20 phút mới vào được. Rất đông khách”.

Một ý kiến khác gọi đây là “xu hướng tiên phong” và cho rằng “thế giới này thật thú vị”. Tuy nhiên, trào lưu hộp đêm này cũng nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Mức độ nhạy cảm của hình thức trang trí trên trở thành dấu hỏi lớn.

“Đây là ý tưởng quá lố. Tôi không thể hiểu nổi”, một người bình luận.

Ý kiến khác cho rằng: “Nhà tù là nơi nghiêm túc để trừng phạt, giáo dục và cải tạo tội phạm. Biến nơi đây thành trò giải trí sẽ làm giảm sự thượng tôn pháp luật. Hành vi này cũng tương đối thiếu nhạy cảm với các nạn nhân thật sự và gia đình họ”.