'Giải pháp' cho người mê chơi pickleball ngày giông lốc

Do ảnh hưởng của mưa giông và gió lớn, nhiều sân pickleball tại Hà Nội rơi vào tình trạng tốc mái che, thậm chí bị sập đổ vào chiều 19/7. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cản trở người chơi ra sân, đồng thời gây thiệt hại cho các đơn vị kinh doanh sân bãi.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, sân chơi trong nhà trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tay vợt pickleball. Sự xuất hiện của các sân trong tòa nhà, trung tâm thương mại cũng được dự đoán là xu hướng của môn thể thao này trong thời gian tới.

Trong một cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews gần đây, Bình Lê, quản lý hệ thống sân trong trung tâm thương mại Master Bros (Hà Nội) cho biết không gian trong nhà đảm bảo trải nghiệm thể thao ổn định, tránh biến động về mặt thời tiết.

Theo quản lý này, sân trong nhà thường phù hợp với gia đình, nhóm nhân viên văn phòng và các đội mới chơi cần luyện tập. Hơn nữa, thời gian chơi pickleball tại đây cũng có thể kéo dài do nhận được điều kiện ánh sáng ổn định và không bị ảnh hưởng bởi mưa nắng.

Đồng tình với Bình Lê, đại diện sân pickleball Smashzone, đặt tại TTTM Lion Mall (phường Tây Hồ, Hà Nội), cũng lựa chọn mô hình sân trong nhà để phát triển kinh doanh.

Bên cạnh khả năng giải quyết vấn đề thời tiết, mô hình kinh doanh này còn mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách hàng. Yếu tố an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người chơi được đáp ứng trong môi trường này.

Hoạt động kinh doanh trong nhà cũng có thể khai thác quanh năm, đảm bảo vận hành ổn định, hạn chế thất thu trong những ngày thời tiết xấu.

“Thể thao ngoài trời có không khí tự nhiên, thoáng đãng, rất dễ tạo hứng khởi. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu tại Việt Nam không cho phép chơi ngoài trời suốt năm. Ví dụ, nắng gay gắt 38-40 độ C hoặc mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người chơi”, đại diện sân pickleball này chia sẻ.

Ngoài ra, những nguy cơ tiềm ẩn như sập sân, lật mái và cơ sở vật chất bị hư hỏng tại sân ngoài trời cũng có khả năng tác động tiêu cực đến trải nghiệm của các tay vợt.

Theo đơn vị kinh doanh sân bãi trên, pickleball trong nhà là xu hướng của tương lai, nhất là ở các đô thị lớn.

Tuy nhiên, việc chơi thể thao trong không gian máy lạnh cũng tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến sức khỏe.

Theo BS.CKII Vũ Tú Nam, Trưởng chuyên khoa Phẫu thuật Nội soi khớp và Y học thể thao, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec (Hà Nội), khi chơi trong môi trường lạnh, cơ bắp trở nên kém đàn hồi, mạch máu ngoại vi co lại khiến việc nuôi dưỡng gân, cơ bị hạn chế.

Đồng thời, tốc độ dẫn truyền thần kinh, cơ giảm, khiến cơ thể phản xạ chậm và vận động thiếu linh hoạt. Hậu quả là người chơi dễ gặp các chấn thương như căng cơ, rách gân hoặc tổn thương khớp do cơ thể chưa kịp thích nghi.

Để giảm thiểu các rủi ro khi chơi pickleball trong sân máy lạnh, bác sĩ Vũ Tú Nam khuyến nghị người chơi cần tuân thủ một số nguyên tắc bảo vệ sức khỏe.

Trước tiên, người chơi nên dành khoảng 15-20 phút trước khi vào sân để khởi động, làm ấm cơ thể, thực hiện các động tác căng giãn gân - cơ giúp gân, dây chằng và bao khớp được căng giãn, cải thiện tuần hoàn và phản xạ thần kinh - cơ giúp cơ thể sẵn sàng cho các hoạt động cường độ cao, giảm nguy cơ chấn thương.

Trong quá trình chơi, bác sĩ khuyến cáo không nên nghỉ quá lâu. Mỗi lần nghỉ chỉ nên kéo dài 5-10 phút. Nếu cần nghỉ lâu hơn, nên tranh thủ vận động nhẹ hoặc thực hiện các bài giãn cơ đơn giản để duy trì nhiệt độ cơ thể. Việc ngồi nghỉ quá lâu trong môi trường lạnh sẽ khiến gân - cơ nhanh chóng trở về trạng thái co rút, kém linh hoạt và dễ tổn thương khi quay lại thi đấu.

Dù chơi trong môi trường có điều hòa, người chơi vẫn có thể mất nước qua mồ hôi. Do đó, cần duy trì thói quen uống nước mỗi 15 - 20 phút. Nếu thời gian chơi kéo dài hơn một giờ hoặc ra nhiều mồ hôi, nên sử dụng các loại nước thể thao có bổ sung muối khoáng để bù lại lượng điện giải đã mất.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.