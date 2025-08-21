Cuộc sống của các 'dâu hào môn' TP.HCM

Bên cạnh cuộc sống của các rich kid, lối sống của những nàng dâu hào môn TP.HCM cũng là chủ đề thu hút sự chú ý từ phía công chúng. Trong khi một số thường xuyên khoe túi xách, váy áo của các nhà mốt danh tiếng, chuyến nghỉ dưỡng tại các resort sang trọng, nhiều người lại tương đối kín tiếng, bảo vệ đời sống cá nhân. Phần lớn đều sở hữu lượt theo dõi lớn trên trang cá nhân, cho thấy sự tò mò lớn đối với cuộc sống xa hoa của các nàng dâu hào môn. Ảnh: @linhrin.