Cuộc sống của các 'dâu hào môn' TP.HCM

|
Bên cạnh cuộc sống của các rich kid, lối sống của những nàng dâu hào môn TP.HCM cũng là chủ đề thu hút sự chú ý từ phía công chúng. Trong khi một số thường xuyên khoe túi xách, váy áo của các nhà mốt danh tiếng, chuyến nghỉ dưỡng tại các resort sang trọng, nhiều người lại tương đối kín tiếng, bảo vệ đời sống cá nhân. Phần lớn đều sở hữu lượt theo dõi lớn trên trang cá nhân, cho thấy sự tò mò lớn đối với cuộc sống xa hoa của các nàng dâu hào môn. Ảnh: @linhrin.
|
Vân Tiny (tên thật: Nguyễn Hải Vân, sinh năm 1992), vợ của Fabo Nguyễn (tên thật: Nguyễn Ngọc Tuấn), là một trong những nàng dâu thu hút sự chú ý. Cô là con dâu của “ông trùm điện tử” Nguyễn Ngọc Quân. Trên trang cá nhân sở hữu hơn 174.000 lượt theo dõi, Vân Tiny chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hàng ngày bên gia đình nhỏ, gu thời trang nổi bật và bộ sưu tập túi hiệu ấn tượng. Ảnh: @vantiny.ng.
|
Bộ sưu tập túi hiệu của Vân Tiny bao gồm các thương hiệu đắt đỏ như Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton,... Gu thời trang của cô hướng đến sự dễ thương, trẻ trung, nhưng không kém phần gợi cảm, quyến rũ. Về công việc kinh doanh riêng, Vân Tiny sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Tiny Beauty Japanese Cosmetics, cũng cho thấy niềm đam mê với lĩnh vực làm đẹp thông qua các bài đăng trên trang cá nhân. Ảnh: @vantiny.ng.
|
Đáng chú ý, Vân Tiny và ông xã có chiều cao chênh lệch lớn, tạo ra hình ảnh đáng yêu, thú vị. Cặp đôi đã có một cậu con trai, liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội. Bên cạnh các chuyến du lịch trong và ngoài nước, bữa tối tại các nhà hàng sang trọng, vợ chồng Vân Tiny còn thể hiện sự yêu thích với bộ môn pickleball, thường xuyên cùng nhau ra sân. Ảnh: @vantiny.ng.
|
Khánh Huyền 2K4 (tên thật: Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004), bà xã của Bụt (tên thật: Nguyễn Phạm Anh Duy), sở hữu đến 2,6 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô được cho là con dâu của một gia đình giàu có tại Đồng Tháp. Khánh Huyền 2K4 và Bụt đã có một con gái, giữ kín thông tin về em bé cho đến gần đây. Nàng dâu hào môn này sở hữu phong cách ăn mặc quyến rũ, lối trang điểm, kiểu tóc theo phong cách Âu - Mỹ. Cô từng gây chú ý khi đi nhuộm da (tanning), theo đuổi làn da rám nắng. Ảnh: @huyen.204.
|
Giống với các nàng dâu hào môn khác, Khánh Huyền 2K4 cũng sở hữu bộ sưu tập túi hiệu đến từ các nhà mốt như Dior, Louis Vuitton hay Jacquemus. Cô thể hiện sự ủng hộ đối với các local brand, góp phần lăng xê thiết kế của nhiều thương hiệu nội địa. Đặc biệt, Khánh Huyền 2K4 cũng diện đồ tập đến từ các nhãn hàng thời trang thể thao nổi tiếng như Olaben hay Fair Liar. Sau khi nhuộm da, cô trung thành với hình tượng quyến rũ, gợi cảm. Vợ của Bụt cũng không ngại chia sẻ hình ảnh diện bikini nóng bỏng lên mạng xã hội. Ảnh: @huyen.204.
|
Khác với Vân Tiny hay Khánh Huyền 2K4, Linh Rin (tên thật: Ngô Phương Linh, sinh năm 1993), vợ Phillip Nguyễn, tương đối kín tiếng trên mạng xã hội, không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân sau khi về làm dâu gia đình “ông trùm hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô sở hữu hơn 136.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân, ít khi đăng bài. Vợ chồng Lin Rin cũng đã đón con đầu lòng, song giữ kín mặt bé. Ảnh: @linhrin.
|
Cô xây dựng hình ảnh sang trọng, quý phái, thanh lịch và nữ tính trên mạng xã hội. Linh Rin thỉnh thoảng xuất hiện tại sự kiện của các thương hiệu quốc tế do gia đình chồng phân phối. Ngoài ra, cô cũng thực hiện các chuyến du lịch nước ngoài, dùng bữa tại nhà hàng sang trọng cùng ông xã. Ảnh: @linhrin.
Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao
Cuốn sách Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao của Jess Connolly khuyến khích phụ nữ yêu cơ thể mình, từ bỏ áp lực phải thay đổi ngoại hình để phù hợp với tiêu chuẩn xã hội. Tác giả nhấn mạnh rằng vẻ đẹp thực sự không nằm ở sự hoàn hảo mà ở sự tự tin và hạnh phúc từ bên trong, đồng thời kêu gọi mọi người tập trung vào giá trị bản thân thay vì chạy theo những kỳ vọng ngoại hình áp đặt từ bên ngoài.