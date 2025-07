Ẩu đả giữa đường, nam thanh niên bị đâm thủng ngực tử vong

Vụ ẩu đả xảy ra lúc khoảng 13h ngày 29/7, trên đường Xuân Diệu, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh N.X.T (25 tuổi, ngụ phường 3 Bảo Lộc) có mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại khu vực này.

Khu vực xảy ra vụ việc tại phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, trong lúc xô xát, anh T. bị đâm, chém nhiều nhát vào cơ thể, trong đó có vết đâm ngay ngực, mất nhiều máu.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhóm người trên đã chở nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu.

Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường 3 Bảo Lộc và cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Đồng thời truy bắt các nghi can liên quan đến vụ án mạng.