Ba không khi chế biến thịt gà

Thịt gà chứa lượng lớn chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhưng bạn cần lưu ý cách rã đông, chế biến và bảo quản.

Thịt gà giàu dinh dưỡng và linh hoạt, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được chế biến và sử dụng đúng cách. Đây là món ăn cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho việc xây dựng và phục hồi mô, duy trì khối lượng cơ và hỗ trợ phát triển toàn diện. Thịt gà không da, đặc biệt là phần ức, ít chất béo và calo, phù hợp để kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Loại thực phẩm này cũng chứa đủ loại vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin B3, B6, B12, phốt pho, kẽm và selen. Những dưỡng chất này tăng cường chức năng não bộ, hệ miễn dịch, sức mạnh của xương và quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, axit amin trong thịt gà còn hỗ trợ phục hồi và tái tạo cơ bắp, rất tốt cho vận động viên và những người luyện tập thể thao.

Để đảm bảo tác dụng tối đa của thịt gà, bạn cần lưu ý các điểm sau:

Không rã đông ở nhiệt độ phòng

Rã đông thịt gà đông lạnh ở nhiệt độ phòng là sai lầm phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sức khỏe. Khi để thịt gà ngoài trời lâu, phần bên ngoài sẽ nhanh chóng đạt từ 4 đến 60 độ C - khoảng nhiệt độ mà vi khuẩn phát triển mạnh mẽ, trong khi phần bên trong vẫn còn đông. Việc này tạo điều kiện cho vi khuẩn như Salmonella và Campylobacter sinh sôi nhanh chóng, tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

Thịt gà luộc là món ăn quen thuộc trong dịp Tết. Ảnh minh họa: Simply Recipes

Để rã đông an toàn, hãy đặt thịt gà vào ngăn mát tủ lạnh, giữ nhiệt độ dưới 5 độ C và rã đông trong vòng 24 giờ. Nếu cần rã đông nhanh, bạn có thể sử dụng chế độ rã đông của lò vi sóng và nấu ngay sau đó để ngăn vi khuẩn phát triển. Tuyệt đối không rã đông bằng nước nóng hoặc để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Không ăn thịt gà chưa chín kỹ

Thịt gà chưa được nấu chín kỹ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc thực phẩm, do có thể chứa các mầm bệnh như Salmonella, Campylobacter hoặc Clostridium perfringens. Những vi khuẩn này chỉ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao. Nhiều người dựa vào màu sắc của thịt để đánh giá độ chín, nhưng điều này không đáng tin cậy. Thịt gà đã chín kỹ vẫn có thể có màu hơi hồng, đặc biệt là gần xương.

Để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng nhiệt kế thực phẩm để đo nhiệt độ bên trong thịt gà. Phần dày nhất cần đạt ít nhất 74 độ C. Nấu chín đều tất cả các phần, đặc biệt là thịt gần xương và khớp, nơi vi khuẩn dễ trú ngụ. Điều này giúp bạn tránh được nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm gây ra.

Khi hâm nóng thịt gà đã nấu chín, cần đảm bảo rằng nhiệt độ bên trong thịt đạt ít nhất 74 độ C để tiêu diệt bất kỳ vi khuẩn nào có thể phát triển trong quá trình bảo quản. Nhiều người có thói quen hâm nóng thịt gà trong lò vi sóng, nhưng cách này dễ gây ra vấn đề do nhiệt không được phân phối đều, dẫn đến các điểm lạnh - nơi vi khuẩn có thể tồn tại. Điều này đặc biệt nguy hiểm với miếng thịt gà dày hoặc có xương.

Nếu sử dụng lò vi sóng, hãy đảo thịt thường xuyên và kiểm tra nhiệt độ để đảm bảo tất cả các phần đều nóng đều. Tốt hơn, bạn nên hâm nóng thịt gà bằng bếp hoặc lò nướng để đảm bảo an toàn thực phẩm và giữ được hương vị ngon hơn.

Không để thịt gà chín ở nhiệt độ phòng trên 2 giờ

Thịt gà chín nếu để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài (hơn 2 giờ) sẽ tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, việc bảo quản trong hộp không kín hoặc để chung với các thực phẩm sống có thể dẫn đến nhiễm khuẩn chéo.

Để bảo quản đúng cách, hãy cho thịt gà vào hộp kín và đặt trong ngăn mát tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Sử dụng thịt trong vòng 3-4 ngày để đảm bảo độ tươi ngon và an toàn. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, hãy đông lạnh thịt gà và sử dụng trong vòng 2-3 tháng.