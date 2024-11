Bà Melania Trump đang ở đâu?

CNN trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết bà Melania Trump có thể không dành toàn bộ thời gian cho vai trò đệ nhất phu nhân. Bà cũng không đến Washington D.C. cùng chồng hôm 13/11.

Bà Melania Trump đã bỏ qua buổi gặp mặt truyền thống với Đệ nhất phu nhân đương nhiệm Jill Biden tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Tranh cãi về phương thức và địa điểm làm việc của phu nhân Tổng thống đắc cử Donald Trump đang diễn ra sôi nổi, các nguồn tin tiết lộ với CNN.

Một quyết định chính thức là bà Melania đã bỏ qua buổi gặp mặt truyền thống và mang tính nghi thức cùng Đệ nhất phu nhân đương nhiệm Jill Biden. Nhiều tín hiệu cho thấy bà sẽ tái định nghĩa nhiệm vụ của đệ nhất phu nhân trong nhiệm kỳ thứ hai với nhiều quyền tự chủ hơn.

“Tôi không lo lắng vì lần này sẽ khác. Tôi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn. Tôi từng làm việc ở Nhà Trắng và biết mình cần làm gì khi bắt đầu”, bà Melania nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News nhân dịp phát hành hồi ký Melania vào tháng 10.

Phu nhân không ở Nhà Trắng

Các nguồn tin thân cận dự đoán cựu đệ nhất phu nhân sẽ không dành phần lớn thời gian ở Nhà Trắng như nhiệm kỳ 2016-2020. Thay vào đó, bà sẽ di chuyển qua lại giữa New York và Florida (Mỹ). Tuy nhiên, họ khẳng định bà sẽ có mặt trong sự kiện quan trọng với vai trò đệ nhất phu nhân và có chiến dịch riêng.

4 năm vừa qua, cuộc sống của bà Melania đơn giản là xoay quanh vòng tròn bạn bè và các mối quan hệ ở Florida. Nhiều nguồn tin cho biết bà không muốn thay đổi nếp sinh hoạt này dù chồng có đắc cử tổng thống.

Sau cuộc bầu cử năm 2016, phu nhân tổng thống đắc cử cũng không ngay lập tức chuyển đến Nhà Trắng mà phải chờ đến sau lễ trưởng thành của con trai Barron Trump, khi đó 10 tuổi và vừa kết thúc năm học. Hiện, Barron 18 tuổi và là sinh viên năm nhất ở Trường Đại học New York.

Các nguồn tin tiết lộ bà Melania sẽ dành phần lớn thời gian ở Tháp Trump tại thành phố New York để gần con trai. Ngày 10/11, bà và con trai được nhìn thấy trở lại thành phố từ Florida bằng máy bay riêng của ông Trump.

Phu nhân tổng thống đắc cử dự kiến dành phần lớn thời gian ở Tháp Trump (New York) để ở gần con trai thay vì phòng làm việc cho đệ nhất phu nhân ở Nhà Trắng. Ảnh: GC Images.

“Tôi không nghĩ mình gặp hội chứng tổ rỗng (hội chứng tâm lý thường xảy ra ở các bậc phụ huynh khi con sống xa nhà). Tôi không thấy vậy”, bà Melania trả lời Fox News tháng trước.

“Quyết định của Barron là đến sống và học ở New York, sống trong nhà mình, tôi tôn trọng điều đó. Con tôi đang tận hưởng năm tháng đại học. Tôi hy vọng con sẽ có trải nghiệm tuyệt vời vì con có cuộc sống rất khác so với những người 18, 19 tuổi khác”, bà nói.

Viễn cảnh đệ nhất phu nhân từ chối dành toàn bộ thời gian ở Nhà Trắng là bước đột phá đáng kể nhưng không bất ngờ từ những động thái trước đó của bà Melania.

“Bà ấy có toàn quyền quyết định - bà có thể hoạt động chính trị hoặc không, tùy ý”, Kate Bennett, cựu phóng viên CNN ở Nhà Trắng đồng thời là tác giả sách Melania, Free (Tạm dịch: Melania, Tự do), cho biết.

Tái định nghĩa chức danh đệ nhất phu nhân

Phu nhân ông Trump truyền đạt kế hoạch này rõ ràng trong hoạt động ở chiến dịch bầu cử 2024 của chồng. Lần này bà xuất hiện ít hơn hẳn so với hai lần bầu cử 2016 và 2020. Bà chỉ có mặt trong buổi tuyên bố tái tranh cử, cuộc vận động vào tháng 10 ở Madison Square Garden và tiệc đêm tranh cử ở West Palm Beach.

Tháng 5/2018, bà công bố chiến dịch “Be Best” (Tạm dịch: Trở nên tốt nhất) với ba mục tiêu chính, bao gồm: giải quyết vấn đề phúc lợi trẻ em, hạn chế ảnh hưởng của khủng hoảng thuốc phiện và hạn chế bạo lực trực tuyến.

Đệ nhất phu nhân tương lai bày tỏ quyết tâm tiếp thêm sinh lực cho Be Best và sẽ giải quyết “những vấn đề mới” trong nhiệm kỳ này. Bởi trong nhiệm kỳ 2016-2020, chiến dịch này chỉ được gọi tên và chưa triển khai.

“Trẻ em đang phải chịu đựng. Chúng ta cần hỗ trợ và giáo dục chúng”, bà nói với Fox News tháng trước và không cung cấp thêm thông tin.

CNN đánh giá bà đã bỏ lỡ cơ hội xây dựng hình tượng đệ nhất phu nhân như Laura Bush và Michelle Obama trong 4 năm vừa qua.

Những đệ nhất phu nhân, theo Benett, “có thể nghỉ ngơi kín đáo nhưng vẫn giữ chủ trương giải quyết các vấn đề quan trọng đã được đề ra. Và đó là một kẽ hở. Chúng ta có thể tôn trọng nhu cầu của bà nhưng phải đặt câu hỏi về cách thế giới nhận thức về bà. Cơ hội đã mất đi trong thời gian bà Melania đương nhiệm, giai đoạn thiếu vắng chính sách từ đệ nhất phu nhân”.

Ông Trump nắm tay vợ trong bài phát biểu tại Milwaukee vào ngày cuối cùng của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa Mỹ. Ảnh: CNN.

Công chúng vẫn chờ xem bà Melania sẽ thay đổi như thế nào trong nhiệm kỳ thứ hai khi bà tiếp tục tái định nghĩa vai trò đệ nhất phu nhân.

“Bà ấy vẫn phải đi trên ranh giới mong manh mà đệ nhất phu nhân nào cũng phải đi, đó là lý do người ta xem đây là một công việc tồi tệ: Bạn phải thông minh nhưng không quá thông minh. Bạn phải quan tâm đến vẻ ngoài nhưng không nổi bật. Bạn phải có suy nghĩ vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt nhưng cũng phải làm bánh quy ngày lễ”, Bennett nói.

Bà nói thêm: “Đây là một trong những vai trò ít được biết đến và đầy thử thách nhất trong chính quyền tổng thống”.

Vai trò Đệ nhất Phu nhân gây khá nhiều tranh cãi và chỉ trích từ các nhà hoạt động bình đẳng giới vì có liên quan đến hiện tượng “vật hóa nữ giới”. Đệ nhất Phu nhân được so sánh như “món hàng đính kèm” của nguyên thủ quốc gia. Họ không được hưởng quyền lợi trong khi phải từ bỏ sự nghiệp cá nhân để ủng hộ bạn đời, theo The New York Times.