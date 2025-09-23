Bác đề xuất đánh chìm tàu hoang thành điểm lặn ở Côn Đảo

Trong văn bản phúc đáp về đề xuất đánh chìm tàu hàng Shengli để làm điểm lặn tại đặc khu Côn Đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TP.HCM từ chối chấp thuận đề xuất này.

Tàu Sheng Li đang được neo đậu tại khu tránh trú bão ở Côn Đảo. Ảnh: Amadive Dive Center.

Tháng 6, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive gửi công văn đến UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo sản phẩm du lịch biển độc đáo, thu hút khách yêu thích lặn biển đến với đặc khu Côn Đảo (TP.HCM). Tuy nhiên, trong văn bản phúc đáp ngày 22/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đề xuất này không phù hợp.

Dựa vào Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 và Nghị định 05/2017/NĐ-CP, thẩm quyền xử lý tàu Sheng Li và hàng hóa trên tàu thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là UBND TP.HCM).

Theo quy định hiện hành, chỉ có hai hình thức xử lý tàu Sheng Li là tiêu hủy hoặc bán, không có phương án đánh chìm tàu Sheng Li. Do đó, việc đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li tạo điểm lặn biển cao cấp tại Côn Đảo là không phù hợp với quy định.

Ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là UBND TP.HCM) ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tàu Sheng Li.

Theo quyết định, tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá chỉ được phép tháo dỡ để thu hồi phế liệu, không cải hoán hay sử dụng vào mục đích khác. Sở Tài chính đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức bán đấu giá tàu Sheng Li theo quy định.

Du khách lặn ngắm xác tàu LCM-8 của Mỹ ở vịnh Côn Sơn. Ảnh: Amadive Dive Center.

Tàu Sheng Li có chiều dài 52 m, rộng 8,5 m, trọng tải khoảng 12.000 tấn, đóng năm 2002. Sau thời gian dài neo đậu ở khu tránh bão Côn Đảo, tàu đã han gỉ, xuống cấp nghiêm trọng và được phê duyệt phương án bán đấu giá để thu hồi phế liệu, với giá khởi điểm 1,7 tỷ đồng .

Ông Ngô Tuấn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive, cho biết thân tàu Sheng Li rộng, có lối đi thuận lợi cho du khách lặn biển. Nếu được cho phép triển khai, tàu sẽ được làm sạch trước khi đánh chìm để tránh tác động tiêu cực đến môi trường. Doanh nghiệp kỳ vọng con tàu có thể trở thành rạn nhân tạo, tạo nơi sinh sản và trú ẩn cho sinh vật biển, đồng thời giảm áp lực lên các rạn san hô tự nhiên.

Theo Amadive, việc phát triển sản phẩm lặn ngắm xác tàu sẽ giúp Côn Đảo có thêm trải nghiệm mới, đặc biệt thu hút nhóm khách cao cấp. Mô hình này cũng được kỳ vọng mang lại việc làm và nguồn thu nhập bổ sung cho cộng đồng địa phương.

Thực tế, sản phẩm lặn ngắm xác tàu đã phổ biến ở nhiều quốc gia. Không chỉ khai thác các tàu chìm do chiến tranh hoặc thiên tai, nhiều nước còn chủ động đánh chìm tàu sau khi đã loại bỏ chất độc hại, nhằm tạo rạn nhân tạo, thu hút sinh vật biển và phát triển du lịch lặn.