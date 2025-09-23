Baht tăng giá, Thái Lan lại sợ mất khách vào tay Việt Nam

Đồng baht mạnh lên khiến Thái Lan trở thành điểm đến đắt đỏ hơn, trong khi ngành du lịch nước này cảnh báo lượng khách quốc tế có thể giảm so với mục tiêu ban đầu.

Khách du lịch chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok vào tháng 3/2024. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) cảnh báo đồng baht mạnh lên có thể gây tác động tiêu cực đến du lịch, kéo theo hệ lụy cho các doanh nghiệp vốn đang chật vật trong bối cảnh kinh tế trì trệ, theo Bangkok Post.

Số liệu từ Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho thấy đến ngày 19/9, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 31,8 baht đổi một USD. Diễn biến này khiến ngành du lịch lo ngại khi nhiều du khách quốc tế đã chuyển hướng sang Việt Nam.

Báo Thái Lan dẫn số liệu Việt Nam ghi nhận lượng khách quốc tế tăng 21% so với cùng kỳ, đạt gần 14 triệu lượt trong tháng 8.

Việt Nam còn mở thêm nhiều đường bay thẳng, áp dụng chính sách thị thực thuận lợi, triển khai các chiến dịch quảng bá mới và phát triển đa dạng loại hình du lịch từ văn hóa đến mạo hiểm.

"Trong khi đó, Thái Lan không có điểm đến mới để hút khách", ông Kriengkrai Thiennukul, Chủ tịch FTI, thừa nhận.

Theo FTI, việc đồng baht tăng giá có thể khiến lượng khách quốc tế không đạt mục tiêu 40 triệu lượt trong năm nay, đồng nghĩa Thái Lan mất đi cơ hội hưởng lợi từ chi tiêu của du khách.

Du khách Việt Nam trong trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh selfie tại chùa Wat Arun ở Bangkok, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Khi giá trị đồng baht tăng, khách nước ngoài sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua hàng hóa, dịch vụ, khiến nhu cầu giảm sút.

"Thái Lan đang trở thành điểm đến đắt đỏ hơn so với các quốc gia khác. Du khách sẽ chi tiêu ít hơn, tác động trực tiếp đến khách sạn, nhà hàng và các ngành dịch vụ liên quan", ông Kriengkrai nhận định, cho rằng sự chững lại của du lịch sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư mới trong lĩnh vực này, bao gồm các dự án xây dựng khách sạn.

FTI kêu gọi Ngân hàng Trung ương Thái Lan xem xét lại giá trị đồng nội tệ, sau khi baht tăng 8%, trở thành đồng tiền mạnh nhất Đông Nam Á.

"Chúng tôi kỳ vọng đồng baht sẽ yếu đi và dao động trong khoảng 34-35 baht đổi một USD. Mức này vừa thuận lợi cho khách du lịch, vừa giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu", ông Kriengkrai nói.

Các chuyên gia cũng đánh giá đồng baht mạnh lên không chỉ ảnh hưởng tới du lịch mà còn khiến hàng xuất khẩu Thái Lan kém cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.