Du lịch Thái Lan chật vật vì baht tăng giá, Việt Nam hưởng lợi

Đồng baht tăng giá kỷ lục 4 năm khiến Thái Lan lo ngại mất lợi thế du lịch mùa cao điểm, trong khi Việt Nam và Nhật Bản nổi lên như lựa chọn thay thế.

Du khách mặc trang phục truyền thống Thái Lan, chụp ảnh tại chùa Wat Arun. Ảnh: Reuters.

Giới kinh doanh khách sạn và lữ hành Thái Lan lo ngại việc đồng baht tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua có thể ảnh hưởng đến lượng khách quốc tế trong mùa cao điểm sắp tới, theo Bangkok Post.

Ông Udom Srimahachota, Phó chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) khu vực phía Tây, cho biết sự mạnh lên của đồng baht có thể khiến nhóm khách đi tự túc, chưa chốt kế hoạch, phải cân nhắc lại lựa chọn.

Thay vì đến Thái Lan, họ có thể chọn điểm đến rẻ hơn như Việt Nam hoặc Nhật Bản - nơi đồng yen đã suy yếu nhiều năm qua.

Tuy vậy, theo ông Udom, Thái Lan vẫn chờ đón lượng lớn khách đường dài trong quý IV, phần lớn đã đặt tour từ sớm thông qua đại lý nhờ mức giá phòng hợp đồng hấp dẫn.

Đồng baht tăng mạnh dự báo sẽ được bù đắp bởi giá vé máy bay quốc tế giảm so với năm ngoái, khi nhiều hãng hàng không tăng tần suất để đáp ứng nhu cầu. Nếu trước đây vé khứ hồi chặng châu Âu - Thái Lan có thể lên tới 70.000-80.000 baht, thì nay chỉ còn khoảng 50.000-60.000 baht.

Giá phòng khách sạn mùa cao điểm cũng không tăng mạnh do nguồn cung dồi dào và nhu cầu quốc tế suy giảm.

Du khách châu Á tham quan bên trong Grand Palace (Đại Cung điện) ở Thái Lan. Ảnh: Reuters.

THA dự báo quý IV, các thị trấn ven biển Hua Hin và Cha-am đạt công suất phòng 70-80%. Giá phòng trung bình chỉ tăng 15-20% so với mùa thấp điểm, gần như không thay đổi so với năm ngoái.

Theo ông Udom, Thái Lan vẫn giữ lợi thế là điểm đến "giá trị xứng đáng", với dải lựa chọn lưu trú phong phú từ khách sạn 3 sao nhỏ đến resort hạng sang. Điều này có thể thu hút cả khách nội địa, những người vốn cân nhắc đi du lịch nước ngoài.

Khách châu Âu, đặc biệt từ Anh, Bắc Âu, Nga, Thụy Sĩ và Đức, được kỳ vọng sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong mùa cao điểm tại Hua Hin và Cha-am năm nay.

Nếu đồng baht không vượt ngưỡng 31 baht đổi 1 USD , tác động tiêu cực đến du lịch sẽ không quá lớn, ông Udom nhận định. Đồng thời, ông kêu gọi chính phủ mới và ngân hàng trung ương có biện pháp điều hành tỷ giá theo hướng có lợi cho nền kinh tế.

Tính đến ngày 7/9, Thái Lan đã đón 22,3 triệu lượt khách quốc tế, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Trung Quốc vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất với 3,16 triệu lượt, song giảm khoảng 1/3 so với năm 2024.

Ông Udom kỳ vọng Bộ trưởng Du lịch trong chính phủ mới của Thủ tướng Anutin Charnvirakul sẽ sớm triển khai các biện pháp "giải cứu nhanh", như chương trình đồng chi trả cho du lịch nội địa và chứng nhận "du lịch an toàn" để củng cố niềm tin du khách.