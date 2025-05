Ban GĐ Công an Vĩnh Long họp rà soát vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Công an tỉnh Vĩnh Long đã họp rà soát toàn bộ vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh 14 tuổi tử vong. Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình thụ lý vụ việc.

Ngày 13/5, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vừa chủ trì buổi làm việc với cán bộ, lãnh đạo liên quan quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn) làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo rà soát toàn bộ vụ việc và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của ngành nếu phát hiện cán bộ để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình thụ lý vụ việc nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn làm cháu Trân tử vong. Ảnh: E.X

Trước đó vào ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” để điều tra, giải quyết vụ tai nạn làm cháu Trân tử vong.

Cụ thể, sau khi VKSND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1/2025 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công phó thủ trưởng, điều tra viên giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Quá trình thụ lý, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động, kịp thời kiểm tra xác minh, ghi lời khai của mẹ cháu Trân, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ những tình tiết liên quan vụ tai nạn, quá trình giải quyết khiếu nại.

Công an cũng tạm giữ và kiểm tra dấu vết đối với 2 xe đạp điện, xe tải BKS 84C-102.77 của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, đồng thời kiểm tra dấu vết trên các phương tiện tạm giữ; tạm giữ quần áo của nạn nhân phục vụ giám định.

Công an trưng cầu giám định xác định điểm va chạm giữa nạn nhân và xe tải; trưng cầu giám định truy nguyên đồng nhất sợi cotton thu được tại hiện trường với 2 áo của nạn nhân...

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, kết luận giám định cơ học của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định số 104 khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” để điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an đã giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, toàn diện và triệt để.

Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm trong quá trình giải quyết vụ việc, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành công an.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao điều tra tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đàm Đệ

Dư luận đang rất quan tâm đến tiến trình giải quyết vụ tai nạn giao thông trên, bởi từ tai nạn giao thông này dẫn đến vụ án khác. Đó là vụ án “giết người” xảy ra sáng 28/4 khi cha của nữ sinh Trân là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi) dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) rồi nổ súng tự sát. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã điều tra về những dấu hiệu tội phạm liên quan đến quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông, có hay không việc cố ý không khởi tố người có tội, bỏ lọt tội phạm. Quá trình điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đủ cơ sở để xác định, nguyên nhân chính là do tài xế Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 vượt lên phương tiện khác không đảm bảo an toàn, lấn sang phần đường ngược lại, gây ra cái chết của nữ sinh Trân.