Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long khởi tố vụ TNGT khiến nữ sinh tử vong

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Chiều 7/5, Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc, người phát ngôn Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện trường vụ TNGT khiến nữ sinh tử vong.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) là tài xế điều khiển ôtô tải biển kiểm số: 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số: 61C-567.14 đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long chưa khởi tố bị can, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra. Tài xế liên quan đến vụ tai nạn (PV) và là nạn nhân trong vụ nổ súng xảy ra vào ngày 28/4 đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện. Trung còn trong tình trạng lơ mơ, phản xạ chậm, nằm tại chỗ, chưa cử động được và chưa nói chuyện được.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ nếu có vi phạm trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ TNGT nói trên.

Vào sáng 28/4 tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) đã dùng súng tự chế bắn Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) là tài xế liên quan vụ tai nạn nói trên. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ TNGT xảy ra ngày 4/9/2024 làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân, SN 2010, nữ sinh lớp 9, con của Phúc tử vong.

Đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định vụ việc sẽ được điều tra khách quan, công tâm.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ diễn biến hành vi gây án của Nguyễn Vĩnh Phúc và các tình tiết liên quan, nguồn gốc hung khí gây án, nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án và có hay không đối tượng khác liên quan vụ việc.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an khẩn trương thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 làm cháu Trân tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc. Ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Kết quả kiểm tra, có căn cứ xác định hành vi điều khiển ôtô BKS: 84C-102.77 của Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992) có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông nêu trên theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

Đối với vụ việc nổ súng xảy ra tại Vĩnh Long vào sáng 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người" để điều tra, xử lý.