Bán hàng chục hóa đơn trị giá hơn 1,7 tỷ, một người bị bắt ở Cao Bằng

Công an Cao Bằng bắt tạm giam bà C.T.G. (63 tuổi) do bán trái phép 19 hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1,7 tỷ đồng để trục lợi.

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này thi hành lệnh bắt tạm giam đối với C.T.G. (SN 1962, trú tại tổ dân phố Hợp Giang 12, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong thời gian qua, C.T.G. đã nhiều lần bán trái phép 19 hóa đơn giá trị gia tăng cho một số tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn này hơn 1,7 tỷ đồng .

Hành vi này được xác định nhằm mục đích trục lợi bất chính, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn và thuế.

Cơ quan Công an thi hành lệnh khám xét tại cửa hàng bà C.T.G. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật, góp phần siết chặt công tác quản lý thuế và phòng ngừa tội phạm kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Hồi tháng 9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Hải, Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh, về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021, Nguyễn Viết Hải đã tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook chuyên mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tại đây, Hải liên hệ với những cá nhân rao bán hóa đơn để cung cấp cho các doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào nhằm khấu trừ số thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Nguyễn Viết Hải đã sử dụng Facebook để liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch (người bán hóa đơn) và thỏa thuận mua hóa đơn với giá 3-4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT). Các hóa đơn này chủ yếu ghi các mặt hàng như xăng dầu, xi măng, sắt, thép, cát, đá… Trong thời gian hoạt động, Hải đã mua 29 hóa đơn của 5 doanh nghiệp "ma" tại TP.HCM với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT) hơn 22,4 tỷ đồng .