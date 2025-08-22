Trong không gian đậm chất kinh điển, BST Uniqlo Thu/Đông 2025 đưa giới mộ điệu du hành qua học đường Mỹ và thị trấn mùa lạnh, nơi phong cách và cảm hứng giao thoa tinh tế.

Bản hòa tấu kinh điển từ chất liệu nguyên bản của Uniqlo Thu/Đông 2025

Trong không gian đậm chất kinh điển, BST Uniqlo Thu/Đông 2025 đưa giới mộ điệu du hành qua học đường Mỹ và thị trấn mùa lạnh, nơi phong cách và cảm hứng giao thoa tinh tế.

Chiếc áo sơ mi Oxford hồi thập niên 1950, áo khoác phao từ mùa đông cũ, hay kiểu quần jeans đã đi cùng bao thế hệ. Hành trình của chúng là minh chứng sống động nhất cho giá trị bất biến: Thời trang có thể đổi thay, nhưng tính hữu dụng và gần gũi sẽ luôn còn mãi. Và chính những thiết kế vượt mọi xu hướng là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, giúp vẻ đẹp kinh điển không ngừng trở lại mạnh mẽ.

Nắm bắt tinh thần ấy, Uniqlo trình làng bộ sưu tập (BST) LifeWear Thu/Đông 2025 với chủ đề “Revisiting Classic - Tìm lại vẻ đẹp kinh điển”. Những món đồ vốn quen thuộc như quần jeans, áo len, áo khoác giữ nhiệt… được nâng tầm bằng công nghệ, thẩm mỹ và sự thấu hiểu nhu cầu hiện đại, mang đến cảm giác như khoác lên mình lát cắt của thời gian - thân thuộc nhưng mới mẻ.

Hành trình xuyên qua 2 miền cảm hứng Thu/Đông

Sự kiện ra mắt BST LifeWear Thu/Đông 2025 của Uniqlo đưa giới mộ điệu đến hành trình nối liền sắc thu học đường với mùa đông tại những cabin phủ tuyết. Khung cảnh được dàn dựng chỉn chu và giàu tính kể chuyện, mô phỏng sự chuyển mình từ thu sang đông với từng chi tiết đều phản ánh tinh thần “Tìm lại vẻ đẹp kinh điển”.

Ý tưởng thiết kế không gian của BST mùa thu lấy cảm hứng từ kiến trúc cổ điển pha hiện đại của Đại học Princeton, Harvard, phảng phất âm hưởng của phong cách Ivy League (còn gọi là phong cách New Preppy) qua bậc thang, ô cửa vòm, gam màu trầm ấm và các set đồ jeans, sơ mi flannel... Đây là nơi phong cách gặp gỡ ký ức, để khái niệm “kinh điển” được cảm nhận qua sự ấm áp của chiếc áo len, qua cái chạm nhẹ trên thớ vải, hay trong những màu sắc gắn bó với tinh thần cổ điển.

Khung cảnh trước mắt ngay lập tức gợi nhớ những thước phim hoài niệm, như blogger Ba Duy (Chuyện Nhà Đậu) chia sẻ: “Tôi đang xem một bộ phim Mỹ của thập niên 1980 chăng? Mọi thứ từ màu sắc đến cách sắp đặt, hòa quyện màu đỏ gạch và xanh cổ vịt đặc trưng, đều mang vibe cổ điển và tinh thần hoài niệm”.

Cách bố trí không gian khiến khách mời “đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác”: Tiền sảnh với bậc thang gỗ dài, kệ sách và ma-nơ-canh diện outfit học đường thường thấy trong các bộ phim, để rồi nhường chỗ cho tông màu trầm ấm hơn, trong khi các item quần áo lại mỏng và ấm áp. Đây cũng chính là lúc BST ghi dấu ấn bằng những item mùa đông như áo len sợi Souffle mềm mại, áo len Washable Milano giữ dáng, dòng Heattech pha Cashmere mới…

Tại khu vực này, khách mời như thể đặt chân đến vùng Upstate - nơi những cabin gỗ ẩn mình bên hồ, với ghế da và lò sưởi làm ấm ngày mùa đông. Bức tranh tĩnh lặng của miền núi Bắc Mỹ được tái hiện qua tường gỗ, ánh sáng vàng ấm, những chi tiết trang trí đậm chất thư thái, an yên của một chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần.

Travel blogger Tâm Bùi nhận xét: “Tôi thấy đây là sự kiện cho mùa thu đông đặc biệt và lớn nhất Uniqlo tổ chức tại TP.HCM. Không gian toát lên vẻ mới mẻ, đồng thời phảng phất hơi thở của thành phố. Nét cổ điển và tinh thần đương đại pha lẫn vào nhau một cách hài hòa”.

Giữa không gian được sắp đặt đầy dụng ý, ngoài việc chậm rãi chiêm ngưỡng, người tham dự còn chạm, thử và cảm nhận từng sản phẩm. Trang phục giống như ký ức, không bao giờ biến mất. Nó chỉ ẩn mình trong những thứ quen thuộc, chờ ngày được khám phá lại, theo một cách mới.

Bản giao hưởng của những trải nghiệm đa giác quan

Ngoài khu mô phỏng bối cảnh 2 mùa, sự kiện dẫn dắt tín đồ thời trang qua các khu vực tương tác đa dạng, mỗi nơi là một chương riêng trong câu chuyện LifeWear Thu/Đông 2025. Đầu tiên là khu Knit, trưng bày các item quen thuộc như cardigan, áo len Milano vải gân (có thể giặt máy), sweater hay áo dệt kim được sắp xếp gọn gàng trên gam màu trung tính xen lẫn những tông trầm hiện đại. Bên cạnh đó, bảng màu đa dạng từ beige, xám, xanh navy đến đỏ burgundy giúp trang phục dễ phối cho nhiều phong cách khác nhau.

Diễn viên Duy Khánh tỏ ra thích thú với những chiếc áo len sợi souffle mang lại sự dễ chịu, thoải mái và là “định nghĩa hoàn hảo” cho sự thư thái Uniqlo hướng đến. Anh bày tỏ: “Áo len là item nền tảng dễ dàng phối với vô vàn món đồ khác. Bất kỳ chiếc áo nào đi cùng cũng hợp, đội nón nào cũng ăn ý, mang giày nào cũng ‘vào việc’. Thật là sự linh hoạt tuyệt vời”.

Từ không gian đồ len, bước sang khu Heattech, người tham dự trải nghiệm công nghệ giữ nhiệt đặc trưng của Uniqlo qua thiết bị cảm biến chuyển động bàn tay. Chỉ với thao tác “sờ, chạm”, thiết bị cảm ứng sẽ phát hiện chuyển động của bàn tay và ngay lập tức thay đổi màu sắc, đồng thời hiển thị thông điệp về sản phẩm Heattech Cashmere. Đây là cách Uniqlo truyền tải sự mềm mại và cao cấp của dòng vải mới - phiên bản được nâng cấp cho nam giới, với độ mềm mại và khả năng giữ nhiệt cao gấp 1,5 lần so với bản thường.

Blogger Ba Duy cho biết trang phục Heattech là món đồ “không bao giờ thiếu” trong tủ quần áo của gia đình mỗi mùa lạnh, bao gồm cả dòng Jersey, Extra Warm và Ultra Warm. Còn với Tâm Bùi, vì phải thường xuyên di chuyển đến nhiều vùng khí hậu lạnh, anh cần trang phục mỏng nhưng đủ ấm. Heattech chính là item giúp anh thoải mái khám phá mà không phải mang theo quá nhiều đồ cồng kềnh.

Ngay sau đó, BST LifeWear Thu/Đông 2025 tiếp tục khẳng định dấu ấn công nghệ qua dòng áo khoác chần bông thế hệ mới Pufftech, với 3 ưu điểm là nhẹ, ấm và chống bám nước. Mùa này, Pufftech trở lại với nhiều phom dáng mới như Pufftech vest gấp gọn tiện lợi, Pufftech jacket ôm vừa hay Pufftech parka sắc màu nổi bật, thích hợp cho cả du lịch mùa đông lẫn hoạt động trekking.

Nếu Heattech và Pufftech đại diện cho bước tiến công nghệ, thì jeans nhắc nhớ người xem về những giá trị trường tồn. Khu trưng bày dòng sản phẩm này được thiết kế để tôn vinh sự bền bỉ của quần jeans, với các kiểu dáng trải dài từ kinh điển cho đến những cập nhật hiện đại như dáng suông, dáng ôm, dáng rộng... Đặc biệt, mẫu straight jeans trong BST hợp tác cùng NTK Jonathan Anderson gây chú ý nhờ phom dáng suông tinh tế, chất liệu cao cấp và khả năng mix-match linh hoạt.

Sự kiện giới thiệu BST LifeWear Thu/Đông 2025 còn dành không gian trưng bày các sản phẩm bán quanh năm của hãng. Mô phỏng lại một góc đường phố “Trà đá vỉa hè” điển hình của Hà Nội, các sản phẩm gắn liền đời sống khách hàng Việt như áo khoác chống nắng, áo Bra-top, quần dáng thể thao Ultra Strech... được sắp xếp hài hòa, đề cao tính ứng dụng và chất lượng.

Với TikToker Châu Bí Ngô, chiếc Bra-top cơ bản là “bạn đồng hành”, giúp cô linh hoạt biến hóa phong cách đi làm, đi chơi và cả dự sự kiện.

Cuối cùng, khu trưng bày các BST hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng, gồm Uniqlo : C của Clare Waight Keller; Uniqlo U của đồng Giám đốc Nghệ thuật Christophe Lemaire và Sarah-Linh Tran; Uniqlo and JW Anderson của nhà thiết kế đến từ Bắc Ireland Jonathan Anderson. Nơi này giữ chân Tâm Bùi lâu hơn, bởi với anh, những chi tiết, đường cắt cúp sáng tạo từ BST Uniqlo U nói riêng và các BST kết hợp đặc biêt nói chung tương tự điểm nhấn bất ngờ trong một bức ảnh - thứ làm người ta nhớ và muốn ngắm nhìn lại.

Được dàn dựng như phòng triển lãm thu nhỏ, các thiết kế trong BST hợp tác được đặt để chỉn chu nhằm phô diễn từng chi tiết. Uniqlo : C nổi bật với những phom dáng tối giản, tinh tế; Uniqlo U mang tinh thần hiện đại với gam màu trung tính; trong khi Uniqlo and JW Anderson thổi vào sự trẻ trung và bất ngờ với điểm nhấn màu sắc.

Không dừng lại ở những cảm quan, trải nghiệm các dòng sản phẩm đa dạng, thông điệp “Tìm lại vẻ đẹp kinh điển” được người yêu thời trang đồng cảm sâu sắc. Nhiếp ảnh gia Tâm Bùi tìm thấy điểm chung lớn nhất giữa bản thân anh và thương hiệu: “Cách tôi sống và lựa chọn trang phục hàng ngày luôn hướng đến những gì cơ bản nhất. Khi ưu tiên đồ cơ bản, ta có thể sử dụng chúng ở nhiều nơi, phù hợp sự kiện khác nhau và quan trọng là không bao giờ lỗi mốt”.

Trong khi đó, câu trả lời của Châu Bí Ngô gói gọn trong một cụm danh từ: Sự giản đơn. Cô giải thích: “Quan điểm sống của tôi là hướng đến những điều đơn giản. Giống như sản phẩm của Uniqlo, chúng không quá xa vời, chỉ là những chiếc áo dệt kim, chiếc quần chúng ta có thể mặc từ năm này qua tháng nọ. Chúng bền vững và thiết thực”. Góc nhìn này được cô liên hệ với cuộc sống của mình: “Tôi luôn muốn phát triển bản thân một cách bền vững và có được sự linh hoạt. Tôi muốn mình có thể sống và thích nghi ở bất cứ đâu, đặt đâu cũng hòa nhập được”.

Khi hành trình khám phá kết thúc, có lẽ điều đọng lại trong mỗi vị khách đã vượt lên trên hình ảnh BST quần áo đơn thuần. Đó là cảm giác chiêm nghiệm điều quen thuộc qua góc nhìn đương đại, để hiểu rằng những giá trị kinh điển nhất đôi khi đến từ món đồ đơn giản nhất. Vẻ đẹp kinh điển không chỉ nằm trên sách vở, trên phim ảnh mà còn có thể nằm trong chính tủ đồ của bạn, trong trang phục bạn mặc hôm nay. BST LifeWear Thu/Đông 2025 của Uniqlo chính là lời khẳng định cho triết lý đó, đồng thời truyền cảm hứng để mỗi người tự do vẽ nên sắc thái riêng cho mùa thu đông sắp tới.