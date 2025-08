Bán tải Toyota Hilux thế hệ mới lộ ảnh - thiết kế đã bớt 'quê'

Tại Việt Nam, Toyota Hilux tỏ ra kém cạnh tranh so với "vua bán tải" Ford Ranger và Mitsubishi Triton thế hệ mới. Xe được phân phối với 3 phiên bản 2.4L 4x4 MT, 2.4L 4x2 AT và 2.8L 4x4 AT Adventure với giá lần lượt từ 668, 706 và 999 triệu đồng.