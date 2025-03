Bạn trai cũ 'ác mộng' trong bài rap diss chấn động của Pháo

"Sự nghiệp chướng" của rapper Pháo nhắc đến Peter Pan Syndrome - hội chứng trong tâm lý học dùng để chỉ những người đàn ông có lớn nhưng không muốn trưởng thành.

Pháo tung bài rap nhằm dissing (công kích) người yêu cũ. Ảnh: Pháo/Instagram.

"Em không tin nhưng điều đó là sự thật/ Peter Pan thì có nghĩa là không bao giờ lớn được" là hai trong những câu rap trong bài Sự nghiệp chướng đang viral khắp mạng xã hội.

Sự nghiệp chướng là bản rap diss của rapper Pháo được phát hành tối 21/3. Bài nhạc với ca từ công kích nhưng được cho vẫn "quá nice" (theo Pháo) nhằm thẳng vào bạn trai cũ của cô.

Câu rap có nhắc đến "Peter Pan" không chỉ là cách so sánh đầy tượng hình về tính cách trẻ con của tình cũ, mà còn có liên quan đến một thuật ngữ nổi tiếng trong ngành tâm lý học Peter Pan Syndrome (tạm dịch: hội chứng Peter Pan hay hội chứng Hoàng tử bé).

Người lớn từ chối trưởng thành

Hội chứng Peter Pan là thuật ngữ tâm lý học đại chúng để chỉ những người đàn ông trưởng thành về mặt thể chất, nhưng chưa thực sự phát triển về mặt xã hội và cảm xúc. Họ từ chối đối diện với trách nhiệm và áp lực của cuộc sống người lớn, giống như nhân vật Peter Pan trong câu chuyện cổ tích - mãi mãi là một cậu bé.

Thuật ngữ này được đặt ra bởi Tiến sĩ Dan Kiley trong cuốn sách The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up (1983). Một năm sau, ông tiếp tục xuất bản The Wendy Dilemma, nói về những người phụ nữ phải gánh vác trách nhiệm khi yêu một "Peter Pan".

Hội chứng Peter Pan dùng để chỉ những người đàn ông trưởng thành nhưng từ chối lớn lên về mặt cảm xúc, xã hội. Ảnh: Adobe Stock.

Mặc dù không phải là một chứng bệnh chính thức, hội chứng Peter Pan vẫn có tác động lớn đến cuộc sống. Những người mắc hội chứng này thường gặp khó khăn trong việc duy trì công việc, quản lý tài chính và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Theo Tiến sĩ Kiley, họ thường có xu hướng ích kỷ, né tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của mình.

Bảy dấu hiệu chính của hội chứng Peter Pan, theo Kiley, bao gồm: tê liệt cảm xúc, chậm chạp, khó khăn trong giao tiếp xã hội, né tránh trách nhiệm, khó khăn trong các mối quan hệ với phụ nữ, khó khăn trong quan hệ với nam giới, và sự thiếu trưởng thành trong các mối quan hệ tình cảm.

Hội chứng Peter Pan thường xuất hiện ở những người có cha mẹ bảo bọc quá mức, khiến họ không phát triển được kỹ năng đối diện với khó khăn. Khi bước vào tuổi trưởng thành, họ vẫn duy trì thói quen dựa dẫm và không sẵn sàng tự lập.

Hội chứng Peter Pan trong tình yêu

Trong tình yêu, hội chứng Peter Pan thể hiện qua sự né tránh cam kết, thiếu trách nhiệm và không sẵn sàng đối diện với cảm xúc thực sự. Tiến sĩ Dan Kiley đã mô tả mối quan hệ giữa một "Peter Pan" và một "Wendy" - người phụ nữ đảm nhận vai trò chăm sóc, quản lý mọi thứ trong mối quan hệ.

Những người mắc hội chứng này thường có ba đặc điểm chính:

- Sợ cam kết và trách nhiệm dài hạn: Họ tránh những cuộc trò chuyện nghiêm túc về tương lai và thường duy trì mối quan hệ mơ hồ, không ràng buộc.

Một nghiên cứu năm 2009 trên The Journal of Sex Research chỉ ra rằng những người đàn ông có xu hướng né tránh cam kết thường tìm đến các mối quan hệ tình một đêm để duy trì sự thân mật mà không cần đầu tư cảm xúc.

Hẹn hò với một người mắc hội chứng Peter Pan thường khiến phụ nữ cảm thấy mình giống như "mẹ" của một người đàn ông không bao giờ trưởng thành. Ảnh: Abbey Lossing/NBC News.

- Thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc: Những người này thường né tránh những cuộc trò chuyện sâu sắc, sử dụng sự hài hước hoặc lẩn tránh khi gặp vấn đề. Họ có thể phụ thuộc vào bạn đời để được an ủi và giúp giải quyết vấn đề nhưng lại không sẵn sàng đóng góp công sức tương tự. Điều này tạo ra sự mất cân bằng trong mối quan hệ, khiến đối phương cảm thấy kiệt sức.

- Khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng của mối quan hệ: Những người mắc hội chứng Peter Pan thường có cái nhìn lý tưởng hóa về tình yêu, mong muốn mọi thứ luôn vui vẻ, hào hứng mà không cần nỗ lực. Khi cảm xúc ban đầu phai nhạt, họ dễ dàng mất hứng thú và tìm kiếm những mối quan hệ mới thay vì cố gắng duy trì và phát triển tình cảm.

Hội chứng Peter Pan không chỉ khiến người mắc khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ mà còn tác động tiêu cực đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu nhận thức được vấn đề, họ có thể thay đổi thông qua tự vấn, trị liệu tâm lý và sẵn sàng đón nhận trách nhiệm trưởng thành.

Đối với những người đang yêu một "Peter Pan", việc đặt ra ranh giới rõ ràng và giao tiếp thẳng thắn là cách giúp họ không bị cuốn vào vòng xoáy ác mộng của sự phụ thuộc và thất vọng trong mối quan hệ.