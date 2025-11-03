Bạn trai nhờ giữ 140.000 USD, cô gái TQ mang đi phẫu thuật thẩm mỹ

Người đàn ông Trung Quốc sốc nặng khi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình (hơn 1 triệu nhân dân tệ) nhờ bạn gái giữ hộ đã bị cô tiêu hết vào phẫu thuật thẩm mỹ.

Người đàn ông chia sẻ bạn gái chi rất nhiều tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, để bạn gái có cảm giác an toàn sau khi chuyển đến sống cùng, người đàn ông họ Jin đã giao toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho cô giữ. Số tiền 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD ) là lãi kinh doanh trong nhiều năm của anh.

Năm 2022, Min, bạn gái Jin, đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da và gặp một người phụ nữ tên Li - người tự nhận là cổ đông tại thẩm mỹ viện, sau này trở thành bạn thân nhất của cô ở Trùng Khánh.

"Cô ấy nói muốn làm bạn với tôi và chia sẻ mọi thứ với tôi. Thậm chí cô ấy còn nhờ tôi chọn người hiến tinh trùng khi cô ấy thụ tinh trong ống nghiệm", Min chia sẻ với Đài Phát thanh Trùng Khánh. "Khi bạn trai cầu hôn tôi ở Trùng Khánh và tôi không có bạn bè nào ở đây, tôi chỉ mời hai người đến chứng kiến ​​và cô ấy là một trong số đó".

Sau đó, Li nói với Min rằng cô cũng là cổ đông của một cơ sở khác có tên là Phòng khám thẩm mỹ Y tế Fubiweifu và khuyên cô nên thực hiện một số ca phẫu thuật thẩm mỹ đắt tiền ở đó.

"Cô ấy nói với tôi phụ nữ phải có đôi môi đầy đặn mới trông giàu có. Rồi cô ấy chỉ vào những nếp nhăn trên cổ tôi, nói rằng chúng khiến tôi trông già nua và đàn ông không thích điều đó. Sau đó, tôi đã chi hơn 70.000 nhân dân tệ ( 9.800 USD ) cho một ca hút mỡ cánh tay", Min nhớ lại.

Min đã tin tưởng một người bạn và chi rất nhiều tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Baidu.

Trong vòng ba năm, Min đã chi hơn 2 triệu nhân dân tệ ( 281.000 USD Mỹ) cho các phương pháp điều trị thẩm mỹ.

Chỉ riêng từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2024, cô đã chi 1,3 triệu nhân dân tệ ( 183.000 USD ) tại Phòng khám thẩm mỹ y tế Fubiweifu. Cô cũng đã được điều trị tại các phòng khám khác do Li giới thiệu. Min cho biết phần lớn số tiền cô chi tiêu đều đến từ thu nhập của Jin, một phần nhỏ được tính vào thẻ tín dụng của cô.

Gần đây bạn trai mới phát hiện ra sự thật khi hỏi Min đưa cho anh 200.000 nhân dân tệ để giúp giải quyết việc riêng nhưng cô không còn tiền.

Sau đó, Jin đã liên lạc với Li và lấy được bảng chi phí cho một ca phẫu thuật của Min. Anh sửng sốt khi phát hiện mặc dù Min đã trả 750.000 nhân dân tệ, chi phí thực tế chỉ là 120.000 nhân dân tệ.

Trong tổng số 1,3 triệu nhân dân tệ mà Min chi tiêu tại Phòng khám thẩm mỹ Y tế Fubiweifu, Li được lợi hơn 900.000 nhân dân tệ.

Jin nói: "Thật lòng mà nói, tôi đã rất sốc. Làm sao tôi có thể tìm được một người ngây thơ như vậy? Cô ấy còn nói với tôi rằng Li là người bạn duy nhất của cô ấy ở đây và yêu cầu tôi đừng làm bạn cô ấy phật lòng".

Min chia sẻ: "Cô ấy nói giá cho tôi, nhưng tôi tin tưởng cô ấy đến mức chưa bao giờ tìm hiểu lại. Giờ tôi mới nhận ra tất cả túi xách, nhà cửa, kỳ nghỉ, có lẽ đều được tôi trả bằng tiền. Điều đó hoàn toàn làm đảo lộn thế giới quan của tôi".

Biên lai cho thấy Min đã chi 6.700 USD Mỹ chỉ cho một trong nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Ảnh: Baidu.

Sau đó, Min đã đề nghị bán chiếc Porsche 911 của mình để giúp Jin vượt qua cơn khủng hoảng tài chính.

Theo Min, nỗi lo về ngoại hình của mình một phần là do Jin. "Anh ấy luôn nói về việc những người phụ nữ khác xinh đẹp thế nào, điều đó khiến tôi rất tự ti về ngoại hình của mình. Chính điều đó đã mang đến cho Li cơ hội này", Min chia sẻ.

Jin cũng thú nhận đôi khi anh phải tham gia quá nhiều bữa tiệc và không dành nhiều thời gian cho bạn gái. Sau đó, Li đã trả lại 560.000 nhân dân tệ cho Min. Sau vụ việc, cặp đôi quyết định tiếp tục mối quan hệ.

Một cư dân mạng Trung Quốc nói: "Đây chính là cái giá thực sự của tình yêu". Trong khi một người khác nói thêm: "Cô ấy khá đẹp. Nếu nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất số tiền đó cũng không bị lãng phí hoàn toàn".