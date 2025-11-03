Chú chó giống hệt 'cậu Vàng' trong game Việt gây sốt toàn cầu

Xuất hiện trong tựa game Tiệm phở của anh Hai, Mr.Gold được cho là lấy nguyên bản từ đời thực. Một chú chó tại phường Đống Đa (Hà Nội) bất ngờ được chú ý vì ngoại hình tương đồng.

Chú chó Tam được cho là phiên bản đời thực của "cậu Vàng" trong tựa game đang gây sốt toàn cầu. Ảnh: B.N.

Tựa game Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm phở của anh Hai) do sinh viên Việt Nam phát triển đang gây nên cơn sốt, thu hút nhiều streamer, YouTuber cả ở Việt Nam và thế giới chinh phục.

Nối gót cụm từ "Phở anh Hai" và "10 Đan Phượng" được tìm kiếm nhiều dù không có thật, Mr.Gold (cậu Vàng) - chú chó trông cửa hàng cho nhân vật anh Hai - bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa lên tiếng về nguồn cảm hứng tạo nên nhân vật này. Tuy nhiên, cộng đồng game thủ nhanh chóng tìm ra chú chó có ngoại hình tương đồng tại tiệm đồ nướng B.N. trên phố Tây Sơn, phường Đống Đa, Hà Nội.

Ngoại hình của chú cún Tam được nhận xét giống "cậu Vàng" trong game. Ảnh: B.N.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chủ quán B.N. tỏ ra thích thú khi chú chó nhà nuôi được quan tâm. Anh cho biết một số thực khách đến quán để gặp chú cún giống Mr.Gold trong game. "Tôi không biết nhiều về trò chơi đó. Khi tìm kiếm thông tin, tôi cũng bất ngờ khi phát hiện chú chó giống hệt cún cưng nhà tôi. Nhiều khách còn chọc sẽ lái xe Exciter qua 'cướp' chó", anh vui vẻ nói.

Chủ quán cho biết thêm chú chó anh đang nuôi tên là Tam, thuộc giống Bull Terrier (chó sục bò), nặng khoảng 9 kg. Đặc điểm của giống chó này là phần đầu hình quả trứng, mũi đen, lông ngắn và cơ bắp cường tráng. Mức giá dao động 15-17 triệu đồng/con.

Lấy bối cảnh từ làng quê Bắc Bộ, Tiệm phở của anh Hai mô phỏng công việc kinh doanh tại tiệm phở ở vùng ngoại ô Đan Phượng cũ (Hà Nội). Người chơi sẽ hóa thân thành nhân vật "anh Hai", chủ tiệm phở, tự tay chế biến và phục vụ thực khách.

Bên cạnh yếu tố hài hước, tựa game ghi điểm nhờ lồng ghép các yếu tố dân gian Việt Nam từ cách bài trí quán (bàn nhựa, gạch gốm hoa văn, ống đũa), đến biển hiệu vàng, phông chữ đỏ cổ điển. Một số người dùng chìm vào các phân đoạn gây cười khiến họ quên mất đây là trò chơi kinh dị.