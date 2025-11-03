Chợ Hội An vừa buôn bán tấp nập một ngày lại chìm trong biển ngập

|
Ngày 3/11, mực nước tại sông Thu Bồn, Vu Gia đang lên nhanh, nhưng vẫn dưới mức báo động 3. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ thông tin 14-17h chiều cùng ngày, địa phương sẽ chứng kiến đợt mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ lũ chồng lũ. Khu vực dân cư xung quanh phố cổ mực nước rơi vào khoảng dưới 0,5 m. Trong khi đó, tình trạng ngập tại đô thị cổ nặng hơn bởi vị trí nằm cạnh sông Hoài. Hình ảnh Hội An chụp từ trên cao lúc 11h ngày 3/11. Ảnh: Mai Thanh Chương.
|
Khu vực chùa Cầu lúc 12h ngày 3/11, nước đã dâng gần đến mặt cầu. Ảnh: Mai Thanh Chương.
|
Đường Trần Quý Cáp, bên hông chợ Hội An tiếp tục ngập nặng. Trong đợt lũ trước, khu vực này rút nước tương đối chậm và để lại ngổn ngang bùn non và rác thải. Hình ảnh chụp lúc 11h trưa 3/11. Ảnh: Mai Thanh Chương.
|
Nước tại chợ Hội An đã lên gần nửa xe máy, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các tiểu thương trong chợ. Ngày 31/10, người dân thở phào vì khu vực này đã khô ráo. Hoạt động trao đổi hàng hóa vừa mở lại một ngày đã phải đóng cửa. Hình ảnh chụp vào lúc 12h ngày 3/11. Ảnh: Người Hội An.
|
Chính quyền địa phương tiến hành rào khu vực ngập sâu đảm bảo an toàn cho người dân, du khách. Một số cửa hàng may tại đường Lê Lợi, Trần Phú tiếp tục kê đồ đạc, mannequin lên cao. Trước nguy cơ tái ngập nặng, chị Nguyễn Mai (người dân địa phương) nói: "Tôi mệt mỏi quá rồi. Một tuần qua đã sống với lũ. Vừa chớm mở hàng thì nước lại lên". Ảnh: Người Hội An.
|
Trong khi đó, tình trạng tái ngập nước cũng diễn ra ở Huế. Người lái đò trên sông Hương chuyển sang hoạt động chính tại tuyến đường ngập sâu như Bạch Đằng. Trung tâm Dự báo khí tượng TP Huế thông tin nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt đỉnh lúc 13h ngày 3/11 ở mức 4,47 m, trên mức báo động 3 và có dấu hiệu lắng xuống. Hình ảnh chụp tại đường Bạch Đằng lúc 11h30 ngày 3/11. Ảnh: Quốc Anh.
|
Phủ Gia Hưng Vương hay Phủ đệ nhà Nguyễn ở đường Bạch Đằng nước ngập chạm đầu gối lúc 11h30 ngày 3/11. Ảnh: Quốc Anh.
|
Chỉ trong vòng một tuần, người dân Huế đối diện với 3 lần ngập lụt liên tiếp. Song, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Hình ảnh chụp chiếc điện thoại bọc tạm trong bịch nylon tránh ướt và người đàn ông tranh thủ mua lương thực lúc 11h ngày 3/11. Ảnh: Trung Phan.
|
Anh Nguyễn Phong (nhiếp ảnh gia ở Huế) hãi hùng khi chứng kiến chiếc quan tài trôi dạt trên đường từ xưởng mộc gần đó. Hình được ghi lại vào khoảng 17h ngày 2/11, lúc nước ở Huế tiếp tục dâng lần 3. "Tôi đi chụp lũ lụt nhiều năm qua, thứ gì cũng đã gặp qua, nhưng có lẽ hình ảnh trên là thứ đáng sợ tôi từng gặp. Lúc đó, tôi đang loay hoay xử lý thiết bị dưới trời mưa lớn, bỗng từ đâu, chiếc quan tài trôi đến gần, cảm giác rất khó tả", anh nói. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.
|
Các chiến sĩ Công an phường Thủy Xuân hỗ trợ người dân từ vùng ngập sâu đi cấp cứu. Hình ảnh chụp lúc 9h sáng 3/11 tại đường Bùi Thị Xuân giao Huyền Trân Công Chúa. Ảnh: Trung Phan.
