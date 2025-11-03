Chợ Hội An vừa buôn bán tấp nập một ngày lại chìm trong biển ngập

Anh Nguyễn Phong (nhiếp ảnh gia ở Huế) hãi hùng khi chứng kiến chiếc quan tài trôi dạt trên đường từ xưởng mộc gần đó. Hình được ghi lại vào khoảng 17h ngày 2/11, lúc nước ở Huế tiếp tục dâng lần 3. "Tôi đi chụp lũ lụt nhiều năm qua, thứ gì cũng đã gặp qua, nhưng có lẽ hình ảnh trên là thứ đáng sợ tôi từng gặp. Lúc đó, tôi đang loay hoay xử lý thiết bị dưới trời mưa lớn, bỗng từ đâu, chiếc quan tài trôi đến gần, cảm giác rất khó tả", anh nói. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.