Cảnh lũ dữ dội cuốn sập cầu ở Huế

Cận cảnh sập cầu vì mưa lũ dữ dội ở Huế Sáng 3/11, mố cầu Phú Mậu (xã Khe Tre, Huế) bị sập do mưa lũ khiến một phương tiện bị hư hại, giao thông chia cắt.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND xã Khe Tre cho biết: "Hiện cầu bị sập, chúng tôi đã rào chắn, đặt biển cảnh báo, đồng thời thông tin đến người dân thông qua các kênh truyền thông khác nhau. Người dân có thể đi đường vòng qua cao tốc hoặc cầu Hương Hòa".

Chỉ trước đây ít ngày, vào hôm 27/10, mưa lớn kéo dài cũng đã gây sạt lở, cuốn trôi đường dẫn lên mố cầu Leno ở xã Khe Tre, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch nối với xã Nam Đông.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, căng dây cảnh báo và túc trực tại khu vực nguy hiểm để ngăn người dân qua lại.

Từ sáng 2/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn xã Khe Tre tiếp tục có mưa to đến rất to, gây ngập úng và sạt lở tại nhiều khu vực.

Tại các thôn Đa Phú, Xuân Phú, Phú Hòa, Lộc Hưng, Dỗi, Ka Tư… nước mưa dâng nhanh khiến một số đoạn đường liên thôn, liên xã bị ngập. Một số tuyến đường đoạn qua đèo Ka Tư tiếp tục bị sạt lở đất đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nước tại các sông, suối như Khe Tre, Phú Hòa dâng cao và chảy xiết, có nguy cơ sạt lở ven bờ và chia cắt cục bộ ở một số khu vực.

Trước tình hình trên, UBND xã Khe Tre đã chỉ đạo lực lượng dân quân, công an và các đoàn thể túc trực tại các khu vực xung yếu, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không qua lại các điểm ngập sâu; đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Hiện chính quyền xã Khe Tre tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lớn, chủ động các phương án ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân.

Theo "Tin lũ khẩn cấp trên các sông ở thành phố Huế" phát vào 9h sáng 3/11, lũ trên sông Hương, sông Bồ, lên nhanh trở lại và đang ở trên mức báo động (BĐ) 3, sông Tả Trạch dưới BĐ2, sông Ô Lâu, sông Truồi đang lên ở mức cao.

Mực nước lúc 8h ngày 03/11 tại các trạm như sau: sông Hương tại trạm Kim Long là 3,89 m, trên BĐ3 0,39 m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,81m trên BĐ3 0,31m; sông Ô Lâu tại trạm Phong Bình 2,26 m; Sông Truồi tại trạm Truồi là 3,09 m; Sông Tả Trạch tại trạm Thượng Nhật 60,08 m, dưới BĐ2 0,92 m.