Chủ homestay ở Huế khởi nghiệp 1 tháng đã trắng tay sau cơn lũ lịch sử

Vừa vay mượn để khai trương homestay ở Huế cách đây hơn một tháng, Quốc Huy (22 tuổi) và người bạn của mình rơi vào cảnh “nợ chồng nợ” vì cơn lũ chưa từng thấy.

Homestay ở Huế ngập trắng trong cơn lũ Nguyễn Quốc Huy, chủ Lim Dim Homestay, đau lòng khi nhìn những gì vừa gây dựng được chìm trong nước lũ, khiến anh phải "trở lại vạch xuất phát".

Ngày 28/10, khi cơn lũ lịch sử bủa vây khắp nhiều tỉnh miền Trung, Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi), chủ Lim Dim Homestay (đường Bà Triệu, Xuân Phú, Huế), bất lực nhìn cơ ngơi khởi nghiệp của mình chìm trong biển nước.

Homestay mới khai trương cách đây hơn một tháng là tất cả số tiền mà Quốc Huy cùng người bạn của mình dành dụm và vay mượn để mở ra. Cả hai vừa tốt nghiệp đại học ít tháng, và cơn lũ lớn đã cuốn đi những gì họ có.

“Vừa bước ra đời, số vốn mở homestay là tôi vay mượn từ gia đình, người quen, kèm theo số tiền cày cuốc thời đi học. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều, chưa hồi vốn nên gặp tình cảnh này sẽ nợ chồng nợ. Không biết lấy tiền đâu để xoay xở, phục hồi”, anh bất lực chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không riêng Quốc Huy, nhiều chủ kinh doanh tại Huế đã chịu thiệt hại lớn trong mưa lũ hai ngày qua. Nước dâng nhanh, đạt mức cao kỷ lục khiến người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản giá trị chìm trong biển nước.

Homestay của Huy trước và sau khi bị ngập nước hôm 28/10.

Trở về vạch xuất phát sau một đêm

Quốc Huy cho biết từ tối 27/10, nước đã ngập 2/3 homestay. Đến chiều 28/10, nước có rút nhẹ nhưng không đáng kể. Những đồ đạc nặng như giường, tủ, sofa không bê lên cao được nên đã ngập nước hết.

Anh xót xa khi chiếc sofa màu trắng, có giá 10 triệu đồng, mà mình rất tâm đắc bị ngập và xác định hư hỏng. Những vật dụng ngập nước khác ước tính trị giá 30 triệu đồng. Mưa lũ, khách hủy phòng, mất doanh thu khiến khó khăn càng chồng chất.

Huy nói rằng sẽ phải làm lại từ đầu sau đợt lũ lịch sử. Ảnh: Lim Dim Homestay/TikTok.

Huy nói rằng đã sống ở Huế hơn 20 năm nhưng chưa lần nào chứng kiến một cơn lũ lớn như vậy. Khi xem dự báo thời tiết và cảnh báo lũ, Huy và bạn của anh đã lập tức kê đồ đạc lên cao song không kịp trở tay khi nước dâng nhanh. Trước đó, cả hai phải mất tới 2 ngày để dọn đồ đạc lên cao.

Đến chiều tối 28, Huy và bạn vẫn mắc kẹt ở homestay do mực nước cao 1,5 m, không thể di chuyển sang nơi khác. “Chúng tôi chỉ trữ đồ ăn cho 5 ngày, nhưng ngập có thể kéo dài hơn một tuần nên tôi rất lo lắng”, anh chia sẻ, cho biết thêm phải hạn chế dùng điện thoại để tiết kiệm pin, phòng trường hợp cần liên lạc khẩn cấp.

Mưa lớn hai ngày qua ở miền Trung khiến nhiều sông vượt báo động 3, nhiều nơi ở TP Huế ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Tại trạm quan trắc ở Nam Đông (TP Huế), lượng mưa từ 19h ngày 26/10 đến 19h ngày 27/10 lên tới 1.085,8 mm. Đây là lượng mưa vượt giá trị lịch sử và chưa từng ghi nhận tại Việt Nam.

Mưa lũ đặc biệt lớn làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường bị ngập; mức ngập bình quân từ 1-2 m, có nơi sâu hơn. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn toàn TP Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5-0,9m, có nơi từ 1-2m.

Dự báo đến đêm 29/10, Huế và Đà Nẵng vẫn có mưa rất lớn với lượng mưa từ 200 tới 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Nhiều đồ đạc không kịp di dời đã bị ngập, hư hỏng. Ảnh: Lim Dim Homestay/TikTok.

3 cơ sở kinh doanh đều ngập nặng

Vừa khai trương homestay Aurina (An Đông, Huế) cách đây ít tháng, Võ Văn Kiệt (22 tuổi) cũng rơi vào cú sốc lớn khi cơ sở kinh doanh của mình chìm trong nước lũ. Trước khi lũ về, anh đã dành một ngày để kê đồ đạc nhưng không thể lường trước cơn lũ lần này lại lớn đến vậy.

“Chiều tối 27/10, nước lên rất nhanh. Tôi cao 1,76 m mà nước dâng ngang cổ. Để lội được sang homestay, tôi phải vượt qua những đoạn nước rất xoáy, nếu không trụ vững sẽ bị cuốn trôi”, anh chia sẻ.

Homestay của Võ Kiệt bị ngập sâu trong lũ lớn. Ảnh: Kiệt Khởi Nghiệp/TikTok.

Nhìn cơ sở của mình ngập nước hết tầng một, Võ Kiệt buồn và xót xa. Anh cho biết mức đầu tư ban đầu khoảng 250 triệu đồng, cũng là số vốn anh tích lũy được suốt thời gian dài.

“Vừa khởi nghiệp chưa lâu đã gặp cảnh này, thú thực tôi rất buồn. Thiệt hại lớn nhất của bên tôi không phải ở đồ đạc mà là mất doanh thu, khi phải mất ít nhất 10 ngày để khắc phục hậu quả và mở cửa trở lại. Những ngày này, doanh thu là 0 đồng nhưng tôi vẫn phải trả các chi phí sửa chữa, tiền thuê và nhiều khoản khác”, anh nói.

Ngoài homestay, Võ Kiệt còn có hai cơ sở khác kinh doanh cá cảnh và phòng trọ cũng chịu thiệt hại lớn vì ngập nặng trong đợt lũ lần này. “Cá cảnh gặp lũ cũng đã trôi theo dòng nước hết rồi. Còn phòng trọ dành cho sinh viên cũng bị ngập hết nhà xe. Tôi chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại”.

Đến sáng 28/10, anh phải một mình di chuyển giữa 3 nơi để cố dọn dẹp, vớt vát chút tài sản. Càng dọn, anh càng buồn bã khi nhìn những mảng tường thạch cao, những tấm nệm hư hỏng vì ngập nước.

Dù chịu tổn thất lớn, Văn Kiệt vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, mong rằng “còn người, còn của” và sẽ có thể vực lại công việc kinh doanh khi cơn lũ qua đi.

Hội An trong cơn lũ lịch sử Sáng 28/10, nước tại sông Hoài vẫn ở mức cao khiến một số nơi tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng) ngập sâu 2 m. Chiếc đò chở khách ngày thường nay là phương tiện đi lại trong bão lũ.