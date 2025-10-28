Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Flycam cảnh lũ lịch sử ở Huế, Hội An: Các biểu tượng du lịch biến mất

  • Thứ ba, 28/10/2025 15:45 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

TP Huế và một số khu vực ở Hội An gồm chùa Cầu, đường Trần Phú... ngập nặng do tổ hợp nhiều hình thế thời tiết. Người dân hãi hùng trước cơn lũ lịch sử.

Hội An trong cơn lũ lịch sử Sáng 28/10, nước tại sông Hoài vẫn ở mức cao khiến một số nơi tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng) ngập sâu 2 m. Chiếc đò chở khách ngày thường nay là phương tiện đi lại trong bão lũ.
anh lu tren cao anh 1

Sáng 28/10, tình hình ngập lụt tại Hội An vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tại một số tuyến đường huyết mạch của phố cổ như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, đường Nguyễn Phúc Chu... nước ngập 0,5-2 m. Anh Lê Quang Nhựt (ngụ TP.HCM), đến Hội An công tác ngày 26/10, cho biết toàn địa bàn mênh mông biển nước. Người dân di chuyển khó khăn, chủ yếu bằng thuyền, đặc biệt là thiếu nước sạch. Ảnh: Lê Quang Nhựt.
anh lu tren cao anh 2

Mực nước sông Hoài vẫn ở mức báo động. Loạt chiếc thuyền chở khách được tận dụng làm phương tiện đi lại cho người dân. Anh Quang Nhựt cho biết thêm giá thuê thuyền vẫn được giữ nguyên, dù nhu cầu cao. Ảnh: Lê Quang Nhựt.
anh lu tren cao anh 3

Một dãy nhà tại phố cổ ngập gần chạm mái. Ảnh: Lê Quang Nhựt.
anh lu tren cao anh 4

Người dân khó có thể xác định vị trí cây cầu nối hai bờ sông Hoài ở Hội An nếu không có bộ khung trên thành cầu. Ảnh: Lê Quang Nhựt.

anh lu tren cao anh 5

Chùa Cầu gần như "mất dạng" trong lũ. Ảnh: Lê Quang Nhựt.

anh lu tren cao anh 6

Trong khi đó, bốn bề TP Huế mênh mông biển nước. Nước sông Bồ và sông Hương đang ở mức báo động. Nhiều khu vực vùng trũng ngập sâu gây khó khăn cho công tác cứu hộ và di chuyển của người dân. Ảnh: Quân Windy.

anh lu tren cao anh 7

Toàn cảnh ngập tại Hoàng Thành Huế. Trục đường dẫn vào khu di tích chứng kiến mực nước cao, trong khi một số tuyến đường bên trong cũng bị chia cắt. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo ngừng đón khách vào ngày 27/10. Ảnh: Quốc Anh.

anh lu tren cao anh 8

Tình hình ngập sâu cũng diễn ra tại bờ Nam sông Hương. Một số khu dân cư mất điện diện rộng và sóng điện thoại gây khó khăn trong việc liên hệ cứu trợ. Sống ở Huế từ nhỏ, Quang Thông vẫn còn hãi hùng khi chứng kiến nước lũ chảy siết. "Đợt lũ này còn cao hơn hồi năm 2020. Người dân có thuyền thì cho mượn cứu trợ hoặc đi lại mua lương thực. Người không thuyền phải cố thủ trong nhà", anh nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Quang Thông.

anh lu tren cao anh 9

UBND xã Lộc An, phường An Cựu, phường Thuận Hóa... kích hoạt phương án phòng chống thiên tai ở cấp độ cao nhất, hỗ trợ đưa người dân đến vùng an toàn. Ảnh: Quang Thông.

anh lu tren cao anh 10

Cận cảnh một tuyến đường ngập nặng ở Huế. Ảnh: Quang Thông.

anh lu tren cao anh 11

Giao thông tại ngã tư Tùng Thiện Vương, Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ gần như tê liệt. Nhiều ôtô rơi vào tình trạng hỏng nặng. Ảnh: Quang Thông.

anh lu tren cao anh 12

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết tình trạng mưa lớn tại Huế, Đà Nẵng không phải do bão, mà là tổ hợp hình thế thời tiết gồm không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam, cộng thêm trường gió Đông. Trong 2 ngày tới, tổ hợp này vẫn còn hoạt động mạnh. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 27-29/10 sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to. Ảnh: Quang Thông.
Nước lũ ào ào như thác, 'nuốt chửng' con đường ở Đà Nẵng Mưa lớn khiến đường giao thông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) nước lũ chảy như sông vào chiều 27/10. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai lực lượng đi kiểm tra để nắm tình hình.

Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở

Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.

Cảnh lũ lịch sử bủa vây Huế, Đà Nẵng, Hội An

Từ Huế đến Hội An, tình trạng ngập nặng vẫn diễn ra vào sáng 28/10 do mưa lớn kéo dài. Nhiều khu vực vùng trũng ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

10 giờ trước

Bên trong 'con mắt tử thần' của siêu bão mạnh nhất năm

Đội bay săn bão ghi lại khoảnh khắc hiếm bên trong mắt siêu bão Melissa với bầu trời trong xanh và “ hiệu ứng sân vận động”.

10 giờ trước

Vi Lê

ảnh lũ trên cao lũ lụt ở huế ngập sâu hội an hội an trong lũ

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý