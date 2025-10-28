Flycam cảnh lũ lịch sử ở Huế, Hội An: Các biểu tượng du lịch biến mất

Tình hình ngập sâu cũng diễn ra tại bờ Nam sông Hương. Một số khu dân cư mất điện diện rộng và sóng điện thoại gây khó khăn trong việc liên hệ cứu trợ. Sống ở Huế từ nhỏ, Quang Thông vẫn còn hãi hùng khi chứng kiến nước lũ chảy siết. "Đợt lũ này còn cao hơn hồi năm 2020. Người dân có thuyền thì cho mượn cứu trợ hoặc đi lại mua lương thực. Người không thuyền phải cố thủ trong nhà", anh nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Quang Thông.