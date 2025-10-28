Flycam cảnh lũ lịch sử ở Huế, Hội An: Các biểu tượng du lịch biến mất

|
Sáng 28/10, tình hình ngập lụt tại Hội An vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tại một số tuyến đường huyết mạch của phố cổ như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, đường Nguyễn Phúc Chu... nước ngập 0,5-2 m. Anh Lê Quang Nhựt (ngụ TP.HCM), đến Hội An công tác ngày 26/10, cho biết toàn địa bàn mênh mông biển nước. Người dân di chuyển khó khăn, chủ yếu bằng thuyền, đặc biệt là thiếu nước sạch. Ảnh: Lê Quang Nhựt.
Mực nước sông Hoài vẫn ở mức báo động. Loạt chiếc thuyền chở khách được tận dụng làm phương tiện đi lại cho người dân. Anh Quang Nhựt cho biết thêm giá thuê thuyền vẫn được giữ nguyên, dù nhu cầu cao. Ảnh: Lê Quang Nhựt.
Một dãy nhà tại phố cổ ngập gần chạm mái. Ảnh: Lê Quang Nhựt.
Người dân khó có thể xác định vị trí cây cầu nối hai bờ sông Hoài ở Hội An nếu không có bộ khung trên thành cầu. Ảnh: Lê Quang Nhựt.
Chùa Cầu gần như "mất dạng" trong lũ. Ảnh: Lê Quang Nhựt.
Trong khi đó, bốn bề TP Huế mênh mông biển nước. Nước sông Bồ và sông Hương đang ở mức báo động. Nhiều khu vực vùng trũng ngập sâu gây khó khăn cho công tác cứu hộ và di chuyển của người dân. Ảnh: Quân Windy.
Toàn cảnh ngập tại Hoàng Thành Huế. Trục đường dẫn vào khu di tích chứng kiến mực nước cao, trong khi một số tuyến đường bên trong cũng bị chia cắt. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo ngừng đón khách vào ngày 27/10. Ảnh: Quốc Anh.
Tình hình ngập sâu cũng diễn ra tại bờ Nam sông Hương. Một số khu dân cư mất điện diện rộng và sóng điện thoại gây khó khăn trong việc liên hệ cứu trợ. Sống ở Huế từ nhỏ, Quang Thông vẫn còn hãi hùng khi chứng kiến nước lũ chảy siết. "Đợt lũ này còn cao hơn hồi năm 2020. Người dân có thuyền thì cho mượn cứu trợ hoặc đi lại mua lương thực. Người không thuyền phải cố thủ trong nhà", anh nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Quang Thông.
UBND xã Lộc An, phường An Cựu, phường Thuận Hóa... kích hoạt phương án phòng chống thiên tai ở cấp độ cao nhất, hỗ trợ đưa người dân đến vùng an toàn. Ảnh: Quang Thông.
Cận cảnh một tuyến đường ngập nặng ở Huế. Ảnh: Quang Thông.
Giao thông tại ngã tư Tùng Thiện Vương, Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ gần như tê liệt. Nhiều ôtô rơi vào tình trạng hỏng nặng. Ảnh: Quang Thông.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết tình trạng mưa lớn tại Huế, Đà Nẵng không phải do bão, mà là tổ hợp hình thế thời tiết gồm không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam, cộng thêm trường gió Đông. Trong 2 ngày tới, tổ hợp này vẫn còn hoạt động mạnh. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 27-29/10 sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to. Ảnh: Quang Thông.
