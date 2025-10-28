Thanh niên Hàn được cứu khỏi Campuchia bị miệt thị vì xăm kín người

Nam thanh niên từng bị giam giữ và bạo hành trong khu phức hợp tội phạm ở Campuchia. Sau khi được giải cứu và hồi hương, anh bất ngờ bị chỉ trích vì xăm khắp người.

Dư luận Hàn Quốc đang chia rẽ gay gắt trên các diễn đàn mạng sau khi nhóm công dân Hàn Quốc được giải cứu khỏi một tổ chức tội phạm ở Campuchia trở về nước. Nguyên nhân là một trong số họ bị chỉ trích “không đáng được cứu” vì có hình xăm toàn thân, theo Koreaboo.

Đầu tháng 10, nghị sĩ Kim Byung Joo, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ Hàn Quốc, thông báo ông đã giúp giải cứu 3 thanh niên Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia. Cả 3 đều ở độ tuổi 20, sang Campuchia hồi tháng 8 sau khi nhìn thấy các quảng cáo việc làm hứa hẹn thu nhập cao. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị nhốt trong khu tội phạm, bị ép buộc tham gia các phi vụ lừa đảo trực tuyến, đồng thời bị tịch thu hộ chiếu, điện thoại và chịu đòn roi từ các quản lý người Trung Quốc.

Nghị sĩ Kim Byung Joo chia sẻ một số ảnh chụp trong quá trình giải cứu, trong đó toàn bộ cơ thể của một nạn nhân bị làm mờ, có thể vì người này xăm kín người. Ở Hàn Quốc, hình xăm vẫn là một chủ đề gây tranh cãi, nên việc che đi hình xăm khi xuất hiện trước công chúng là điều thường thấy.

Nghị sĩ Kim Byung Joo bật khóc trước thái độ kỳ thị người có hình xăm dù nạn nhân mới được giải cứu từ Campuchia. Ảnh: Hankyung.

Bức ảnh được ông Kim đăng tải ngay lập tức gây tranh cãi. Các chính trị gia bảo thủ và người dùng mạng nhanh chóng gán nhãn nạn nhân là tội phạm, giang hồ, thậm chí so sánh anh với Chorong - thủ lĩnh băng đảng trong bộ phim nổi tiếng The Roundup: No Way Out.

Một nghị sĩ phe đối lập còn nói rằng ông Kim chỉ nên cứu “công dân vô tội”, chứ không phải “tội phạm có hình xăm”.

Ông Park Soo Young, thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân (People Power Party), cũng cáo buộc ông Kim “biến việc hồi hương tội phạm thành màn kịch chính trị”.

Tại cuộc họp báo sau đó, nghị sĩ Kim Byung Joo xúc động rơi nước mắt, lên án sự kỳ thị người có hình xăm: “Kiểu chính trị gì mà dạy người ta phớt lờ đồng bào chỉ vì họ có hình xăm và nghi ngờ phạm tội, rồi vặn vẹo ‘Tại sao lại cứu họ?’. Đó chính là sự vu khống và lời nguyền rủa được ngụy trang dưới danh nghĩa đảng phái”.

Ông nói thêm:“Chúng ta có đang thật sự gắn mác ‘giang hồ’ cho thanh niên chỉ vì họ có hình xăm và tiếp tục nuôi dưỡng hận thù, chia rẽ như vậy sao?”.

Cuộc tranh luận này đang chia rẽ sâu sắc dư luận Hàn Quốc: một bên lên án định kiến cổ hủ đối với người có hình xăm, trong khi bên còn lại vẫn giữ quan niệm truyền thống rằng hình xăm là dấu hiệu của kẻ xấu.