Con gái 12 tuổi của Kim Kardashian gây sốc

Khi con gái lớn bị chỉ trích vì xuất hiện với diện mạo khác lạ trong clip đăng lên TikTok, Kim Kardashian đã lên tiếng bênh vực.

North West (giữa) cùng những người bạn của mình gây chú ý với màn hóa trang táo bạo. Ảnh: northwsst/Instagram.

North West (12 tuổi), con gái đầu của Kim Kardashian, mới đây gây chú ý khi đăng video khoe diện mạo đầy táo bạo trên TikTok. Cô bé sinh năm 2013 khiến người theo dõi bất ngờ với hình xăm giả trên mặt và mái tóc tết màu xanh lam cùng hàm răng nhuộm đen.

Khi tờ Daily Mail Australia chia sẻ một video TikTok với tiêu đề "North West, 12 tuổi, khiến người hâm mộ lo lắng với diện mạo mới", Kardashian đã bênh vực con gái bằng một bình luận từ tài khoản TikTok chung, kimandnorth.

"Đây thực sự không phải là vấn đề gì to tát", người mẹ nổi tiếng viết, kèm theo là biểu tượng "mặt khóc".

Liên quan đến những chỉ trích xoay quanh ngoại hình của North, nhiều dân mạng cũng để lại bình luận bênh vực, cho rằng trang tin tức có thể đang làm quá vấn đề.

"Cô bé chỉ đang chơi trò hóa trang với bạn bè thôi, có vấn đề gì to tát ở đây vậy?", "Thật may mắn khi không có Internet hồi tôi khám phá bản thân ở tuổi mới lớn", "Mạng xã hội thật điên rồ, cái gì cũng chỉ trích được", những người xem bày tỏ.

Kim Kardashian và con gái 12 tuổi. Ảnh: kimkardashian/Instagram.

Trong các video TokTok mà North West chia sẻ, cô bé và hai người bạn của mình có phong cách tương tự khi họ cùng nhau đi trên một chiếc máy bay riêng.

Những bình luận tiêu cực về diện mạo cũng không ngăn cản được hai mẹ con nhà Kardashian đăng tải những khoảnh khắc vui nhộn lên TikTok. Trong clip mới hôm 24/10, hai mẹ con đã cùng nhảy múa trong khi đội tóc giả. Bà ngoại của North, Kris Jenner, cũng tham gia vào cuộc vui và chơi bắn súng nước.

Kardashian trước đây từng nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền được thể hiện bản thân của đứa con cả, ví dụ như lần bị chỉ trích vì con gái mặc áo corset và váy ngắn trong kỳ nghỉ gia đình ở Italy, dù sau đó cô cũng thừa nhận đã có "sai lầm".

"Thật sự rất khó khăn và cũng rất thú vị vì tất cả bọn trẻ đều mặc đồ giống nhau", Kardashian chia sẻ trong lần xuất hiện trên chương trình "Call Me Daddy" hồi đầu tháng. "Nhưng rồi con gái tôi thử mặc nó, và tôi lại nghĩ, 'Được rồi, chúng ta sẽ không bao giờ mặc nó nữa'. Thật không may, chúng tôi đã phạm phải sai lầm đó trước mặt cả thế giới".

Người mẹ 4 con cho biết rằng cuối cùng, bà biết North là "một cô gái ngoan và ngọt ngào".

"Con bé có nghe lời tôi, nhưng ở những khía cạnh khác, tôi lại bảo 'Con yêu, nếu con muốn tóc xanh thì cứ để vậy đi'. Bạn biết đấy, điều đó khiến con bé rất vui. Tôi sẽ không bao giờ tước đi sự sáng tạo đó của con bé", cô nói.

Kim Kardashian có 4 người con với chồng cũ Kanye West: hai con gái lớn là North và Chicago (7 tuổi), 2 con trai là Saint (9 tuổi) và Psalm (6 tuổi). "Tôi chỉ nghĩ rằng với tư cách một người đang nuôi con, đặc biệt là 4 đứa con một mình, tôi đang làm tốt nhất có thể".