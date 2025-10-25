Nguyên nhân nữ TikToker qua đời ở tuổi 19

Cơ quan giám định y khoa Los Angeles (Mỹ) xác nhận TikToker Emman Atienza qua đời do tự tử chỉ vài tháng sau khi cô chuyển đến Mỹ.

Atienza đã chuyển đến Mỹ vào đầu năm nay để bắt đầu một cuộc sống mới.

Atienza (19 tuổi) là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với gần 900.000 lượt theo dõi trên TikTok và hơn 225.000 người theo dõi trên Instagram. Cô nổi tiếng với các video về thời trang, truyền cảm hứng sống tích cực và yêu thương bản thân.

Theo Deadline, Atienza rời quê nhà Philippines vào mùa hè vừa qua để theo đuổi giấc mơ phát triển sự nghiệp tại Los Angeles, Mỹ. Trước đó, cô từng chia sẻ công khai về cuộc chiến với các vấn đề sức khỏe tinh thần.

Trong bài đăng hồi tháng 1, Atienza viết rằng cô bước vào năm 2024 "trong tâm trạng không chắc mình còn muốn sống nữa", sau nhiều năm điều trị căn bệnh tâm lý "không đáp ứng thuốc" từ năm 12 tuổi.

Nữ TikToker cho biết cô từng tái phát hành vi tự hại vào năm ngoái và đến Los Angeles để tìm kiếm liệu pháp điều trị. Trong bài viết cuối cùng, cô viết: "Năm 2024 thật nhiều biến động, nhưng khi bước sang 2025, tôi không còn lý do gì để không sống tiếp".

Sáng 24/10, gia đình Atienza, gồm cha là người dẫn chương trình truyền hình Kim Atienza và mẹ là doanh nhân Felicia Hung, thông báo tin con gái "ra đi đột ngột".

Emman Atienza đã cởi mở về những khó khăn về sức khỏe tâm thần trong quá khứ.

"Atienza mang đến niềm vui, tiếng cười và tình yêu cho tất cả những ai từng gặp cô ấy. Cô có cách khiến người khác cảm thấy được lắng nghe, được thấu hiểu. Sự chân thật của Atienza đã giúp nhiều người cảm thấy bớt cô đơn hơn".

Gia đình bày tỏ mong muốn mọi người "tiếp tục lan tỏa lòng trắc ẩn, dũng cảm và một chút tử tế - những điều mà Emman từng sống vì chúng".

Ba ngày trước khi qua đời, Emman đăng đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô cùng bạn bè nhảy múa, leo núi và nhảy xuống hồ. Sau khi tin buồn được công bố, mạng xã hội của cô tràn ngập lời tiễn biệt.

Một người viết: "Không thể tin được em đã đi rồi. Em luôn vui tươi, ấm áp và khiến ai cũng thấy dễ chịu". Người khác nhắn: "Cảm ơn em vì đã cất tiếng nói, vì đã cùng chúng tôi chiến đấu dù chỉ trong một quãng ngắn. Em đã giúp nhiều người tìm lại lý do để sống".

Một người hâm mộ thầm lặng viết: "Em không biết tôi, nhưng video của em từng thắp sáng những ngày tăm tối nhất của tôi. Nhờ em, tôi lại biết mỉm cười".