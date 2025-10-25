Danh tính cô gái gốc Hàn cưới người thừa kế gia tộc Givenchy

Sean Taffin de Givenchy vừa tổ chức đám cưới xa hoa tại Paris với cô dâu gốc Hàn Jung Da-hye, được truyền thông Pháp ca ngợi là "đám cưới thượng lưu đẹp nhất năm".

Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ Basilique Sainte-Clotilde, Pháp. Ảnh: Couplet Photography.

Hôn lễ được tổ chức vào tháng 8 năm nay tại Pháp. Cặp đôi đều ở độ tuổi cuối 20 (khoảng 27-29 tuổi), quen nhau từ năm 2018 khi còn là sinh viên Đại học McGill (Canada). Dù không học cùng lớp, họ gặp nhau tại một buổi tiệc chào đón tân sinh viên và nhanh chóng trở nên thân thiết, theo British Vogue.

Sau 6 năm yêu nhau, họ tổ chức một lễ cưới nhỏ vào tháng 2 năm ngoái tại tòa án ở New York, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết. Hôm đó, Jung chọn chiếc váy trắng mua tại khu SoHo (New York) và phối cùng túi mini Kenny của Givenchy - như một cách thể hiện sự trân trọng với gia đình chồng.

Jung từng chia sẻ với tạp chí Over the Moon rằng New York mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai: "Đó là thành phố của sự đa dạng. Ngay khi đặt chân đến đây từ Seoul, tôi đã cảm thấy được chào đón".

Cô cho biết mình sinh ra ở Seoul (Hàn Quốc), lớn lên tại Mỹ và Canada, trong khi Sean sinh ở Pháp nhưng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ - bà Suzi de Givenchy, người gốc Hong Kong (Trung Quốc) và từng sống tại New York.

Lễ cưới tại Paris kéo dài 3 ngày (28/8-30/8), với nhiều hoạt động được chuẩn bị công phu. Bữa tiệc tập dượt đầu tiên diễn ra tại nhà hàng La Fontaine Gaillon đạt sao Michelin. Jung mặc váy của Victoria Beckham, khoác áo khoác ngà đến từ thương hiệu Hàn Quốc Kimhekim.

"Tôi thích chiếc áo này từ lâu, kiểu dáng cổ điển với chi tiết ngọc trai rất nữ tính", cô nói.

Cả hai quen nhau tại một buổi tiệc chào đón tân sinh viên và dần trở nên thân thiết.

Lễ cưới chính được tổ chức tại nhà thờ Basilique Sainte-Clotilde ở trung tâm Paris. "Cả tôi và Da-hye đều theo đạo Công giáo, nên muốn tổ chức thánh lễ tại nhà thờ. Đây cũng là nơi gắn bó với gia đình chúng tôi qua nhiều sự kiện quan trọng", Sean chia sẻ.

Cô dâu Jung diện váy lụa quây vai, kết hợp áo choàng dài có phần tay xếp nếp phồng cầu kỳ. Chiếc váy được thiết kế riêng bởi Andrew Kwon - nhà thiết kế người Mỹ gốc Hàn. Cả hai quen nhau tình cờ tại một sự kiện cưới ở Mỹ và nhanh chóng trở nên thân thiết nhờ chung nguồn gốc Á Đông.

Sau khi tham khảo hơn 10 tiệm áo cưới tại Manhattan, Jung quyết định chọn thiết kế của Kwon. Nhà thiết kế mất gần 18 tháng để hoàn thiện chiếc váy cưới đặc biệt này.

Truyền thông Pháp gọi đây là "đám cưới thượng lưu đẹp nhất năm".

Trên Instagram, Jung viết: "Đó là lễ cưới trong mơ, hòa giữa nét cổ điển vượt thời gian và sự tinh tế kiểu Paris. Tôi đã tạo hơn 100 bảng ý tưởng trong nhiều tháng, và người tổ chức đã biến chúng thành hiện thực hoàn hảo".

Sean là con trai của Hubert Taffin de Givenchy, người qua đời năm 2016, và là cháu của Hubert de Givenchy - nhà sáng lập thương hiệu Givenchy năm 1952. Dù hãng thời trang này đã thuộc tập đoàn LVMH từ năm 1988, gia đình Givenchy vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với giới thời trang.