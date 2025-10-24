'Thế Lòng Xe Điếu' nói mình đã trả cái giá đắt

Sau gần 6 tháng kể từ ồn ào lòng xe điếu, Ngô Quyền Thế thừa nhận những sai lầm đã khiến mình trả cái giá khá đắt khi phải nghỉ 2 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM và Hà Nội.

"Thế Lòng Xe Điếu" cho hay hiện cửa hàng của mình hôm ổn, hôm vắng khách. Ảnh: Ngô Quyền Thế/Facebook.

Tối muộn 24/10, Ngô Quyền Thế (hay được biết đến là TikToker Thế Lòng Xe Điếu) đăng tải đoạn video trên trang cá nhân có 340.000 người theo dõi kèm dòng chú thích: “Sau 8 năm cố gắng thì em Thế trở lại với vạch xuất phát”.

Trong clip, Ngô Quyền Thế quay cảnh dậy từ sáng sớm, tự tay đi chợ chọn mua nguyên liệu tươi với mức giá hợp lý hơn như thời gian đầu mới mở quán Lòng Chát còn khó khăn, chưa có khách.

Nhắc về ồn ào lòng xe điếu, người này thừa nhận: “Cuộc sống ai cũng có những sai lầm, nhưng đúng là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Em cũng trả cái giá khá là đắt đấy, phải nghỉ 2 cơ sở. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn nhưng đó cũng là bài học kinh nghiệm lớn. Đến bây giờ, nhiều bạn nhân sự cũng không tin là anh Thế sẽ dậy sớm để đi chọn lọc hàng đâu”.

Bên cạnh đó, Ngô Quyền Thế cho hay trong cuộc khủng hoảng kéo dài gần 6 tháng, nhân sự cũng rất mơ hồ về công việc làm, không biết năm nay thế nào, đầu năm sau ra sao và thừa nhận cửa hàng đang phải thay đổi.

“Cửa hàng em còn rất nhiều khó khăn, khủng hoảng kéo dài dẫn đến đại đa phần mọi người hoang mang. Chúng em vẫn hôm ổn, hôm vắng”, chủ cửa hàng cho biết.

Trước đó, tối 7/9, Lòng Chát thông báo đóng cửa cơ sở ở đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội). Đây là chi nhánh thứ hai của thương hiệu này ngừng kinh doanh sau cơ sở nằm trên đường Hồng Lạc (TP.HCM) hồi cuối tháng 5.

Ngô Quyền Thế cho biết cơ sở kinh doanh đã có 10 năm hoạt động, nhưng sau "sự cố", lượng khách hàng sụt giảm nghiêm trọng. Người này nói cần rất nhiều thời gian để có thể xây dựng lại. Còn theo chia sẻ của phía Lòng Chát, 3 tháng sau khi ồn ào lòng xe điếu nổ ra là quãng thời gian “đầy sóng gió”, “vượt ngoài sức chịu đựng” và cơ sở “không thể gồng gánh thêm”.

Cuối tháng 4, Lòng Chát trở thành tâm điểm dư luận khi quảng cáo món lòng xe điếu “dài 40 m”. Đầu tháng 5, cơ quan chức năng TP.HCM tiến hành kiểm tra đột xuất, sau đó chi nhánh tại đường Hồng Lạc phải tạm ngưng hoạt động. Đến cuối tháng 5, fanpage của quán cũng bị khóa.

Ngày 27/5, Ngô Quyền Thế đăng bài xin lỗi, xác nhận việc đóng cửa chi nhánh Hồng Lạc vì không đủ tài chính, lượng khách giảm mạnh, ảnh hưởng đến việc làm của nhân viên.

Ngày 3/6, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin đã kiểm tra 27 cơ sở kinh doanh lòng heo và phụ phẩm thịt. Tại Lòng Chát Quán (268 Hồng Lạc), mẫu xét nghiệm cho kết quả không chứa chì, hàn the hay formol. Tuy nhiên, cơ sở bị phát hiện nhiều vi phạm: khu bếp chưa đảm bảo quy chuẩn vệ sinh, nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống - chín, nhân viên không sử dụng đầy đủ bảo hộ (mũ, khẩu trang, găng tay), nguyên liệu không rõ nguồn gốc, hóa đơn không hợp lệ và không thể truy xuất nguồn gốc. Hộ kinh doanh bị xử phạt 6,78 triệu đồng.

Đến ngày 18/7, Ngô Quyền Thế tiếp tục đăng video xin lỗi gửi đến một số YouTuber, TikToker như Hải Sapa TV, Nga Sumo, Bà Tân Vlog cùng nhiều khách hàng từng ghé trải nghiệm. Người này thừa nhận “khủng hoảng truyền thông vừa qua đã ảnh hưởng đến những người từng đến Lòng Chát hoặc review sản phẩm”.

Hiện chỉ có duy nhất cửa hàng ở Trần Thái Tông (Hà Nội) còn duy trì kinh doanh lòng xe điếu.