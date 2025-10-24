Haidilao Singapore xin lỗi

Một người phụ nữ nhập viện sau khi bị tiêu chảy và ngất xỉu, nghi do ngộ độc thực phẩm tại nhà hàng lẩu Haidilao ở Singapore.

Một gia đình đến Haidilao để mừng sinh nhật, nhưng 4 người đã bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Haidilao Singapore/Facebook

Người phụ nữ được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp, nghi do ngộ độc thực phẩm từ đĩa trái cây được phục vụ tại nhà hàng lẩu Haidilao ở trung tâm thương mại The Seletar Mall (Sengkang) tối 12/10, theo Shin Min Daily News.

Anh Wang (36 tuổi), anh trai của nạn nhân, cho biết hôm đó gia đình có 12 người cùng đến Haidilao để mừng sinh nhật 80 tuổi của cụ bà. Tuy nhiên, sau khi về nhà, cha, chú, em trai và em gái anh đều bị đau bụng và tiêu chảy liên tục.

Bốn người này là những người duy nhất ăn món trái cây tráng miệng, trong khi những người khác hoàn toàn không có triệu chứng gì. "Những ai không ăn trái cây thì không bị gì cả, nên chúng tôi tin nguyên nhân đến từ món đó", anh nói.

Wang kể rằng tình trạng của em gái anh là nghiêm trọng nhất. Cô bị tiêu chảy suốt đêm đến sáng hôm sau, rồi chóng mặt và ngất xỉu trong nhà vệ sinh.

"Ba tôi nghe tiếng kêu, chạy vào thì thấy em tôi ngã gục trên sàn", anh nhớ lại. Gia đình lập tức gọi cấp cứu. Cô được đưa vào bệnh viện, chẩn đoán viêm dạ dày ruột và được truyền dịch, tiêm thuốc.

Đến tối cùng ngày, tình trạng tạm ổn nên em gái Wang được xuất viện, nhưng vẫn tiếp tục tiêu chảy trong vài ngày sau đó. Toàn bộ chi phí y tế lên đến vài trăm đôla Singapore.

Ba người còn lại trong gia đình bị nhẹ hơn và hồi phục nhanh. Sau sự việc, Wang nói anh đã gửi email và phản ánh qua trang web của Haidilao nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, anh quyết định báo cáo vụ việc lên Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA).

"Chúng tôi không đòi bồi thường, chỉ cần một lời giải thích. Một doanh nghiệp ẩm thực không thể làm ngơ trước việc khách hàng bị ngộ độc thực phẩm như vậy", anh bức xúc.

Phản hồi trước vụ việc, đại diện Haidilao cho biết nhà hàng đã liên hệ với khách hàng để hỗ trợ và sẽ hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Anh Wang xác nhận rằng phía Haidilao đã gửi lời xin lỗi, cam kết làm rõ nguyên nhân và chịu toàn bộ chi phí điều trị cho em gái anh.

Hiện Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) và Haidilao vẫn đang tiếp tục xem xét và làm rõ vụ việc.