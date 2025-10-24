Con đường hoàn lương của nữ giang hồ khét tiếng Nhật Bản

Sau khi thoát ra khỏi thế giới ngầm, giờ đây, bà Mako Nishimura dành thời gian để giúp những cựu giang hồ tái hòa nhập với xã hội.

Nữ yakuza hoàn lương từ 5 năm trước. Ảnh: The Japan Times.

Xăm trổ dày đặc hình rồng và hổ, bà Nishimura, 58 tuổi, từng vật lộn suốt ba thập kỷ trong hệ thống yakuya (thuật ngữ chung để chỉ các nhóm tội phạm có tổ chức ở Nhật Bản) - nơi bạo lực và quyền lực độc đoán ngự trị.

“Các băng nhóm đối địch xem thường tôi chỉ vì tôi là phụ nữ, và tôi ghét điều đó. Tôi muốn được công nhận như một yakuza, vì vậy tôi học cách nói năng, cư xử và chiến đấu như đàn ông”, bà nói.

Nishimura cho biết chính quyền xác định bà là "nữ yakuza đầu tiên" sau khi bà ngồi tù vì tội tàng trữ ma túy năm 22 tuổi. Dù không có dữ liệu từ cảnh sát xác minh điều này, giới chuyên gia cho rằng thành viên nữ yakuza là vô cùng hiếm.

Cựu thám tử chống tội phạm có tổ chức Yuichi Sakurai cho biết trong suốt 40 năm làm nghề, ông chưa từng gặp một nữ yakuza nào. Tuy vậy, ông nói “có thể vẫn có một vài người” nằm trong số liệu thống kê hàng năm của cảnh sát, dù những danh sách này không phân loại theo giới tính.

1 đầu ngón tay bị mất, cánh tay đầy hình xăm hé lộ quá khứ tội phạm của nữ yakuza. Ảnh: The Japan Times.

Gầy gò, tóc nhuộm vàng, Nishimura cuối cùng đã rời bỏ băng đảng từ 5 năm trước. Hiện bà sống trong căn nhà nhỏ hẹp ở tỉnh Gifu (Nhật Bản) và kiếm sống nhờ công việc phá dỡ công trình - một trong số ít ngành nghề chấp nhận hình xăm toàn thân của bà.

Bà cũng hỗ trợ những người từng là tội phạm khác, tự hào làm trưởng chi nhánh Gifu của Gojinkai - một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ người hoàn lương. Trong đó có Yuji Moriyama - một trong số những người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bặm trợn với nhiều vết sẹo trên người, được Nishimura dẫn đi nhặt rác mỗi tháng.

“Cô ấy như chị cả vậy, mắng chúng tôi khi đáng bị mắng. Cô ấy làm tôi sợ chết khiếp”, Moriyama (55 tuổi) kể lại lần anh trốn buổi nhặt rác và bị Nishimura bắt quỳ xuống xin lỗi.

Nishimura cảm thấy tự tin hơn khi làm điều tốt đẹp cho mọi người. "Tôi đang dần quay trở lại thành một con người bình thường", bà nói.

Nishimura tham gia các hoạt động giúp đỡ người hoàn lương. Ảnh: The Japan Times.

Nishimura lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, với người cha là công chức luôn gây áp lực học hành cho con cái. Tuổi thiếu niên, bà bỏ nhà đi bụi và sa vào con đường tội phạm, gia nhập một băng yakuza lớn khi mới 20 tuổi.

Ẩu đả, tống tiền và buôn ma túy từ đó trở thành chuyện thường ngày với Nishimura. Thậm chí, bà còn tự chặt đầu ngón tay của mình theo nghi thức tự trừng phạt của yakuza khi mắc sai lầm. Nhưng cuối những năm 20 tuổi, Nishimura rời khỏi băng nhóm, “rửa tay gác kiếm” để kết hôn và sinh con.

“Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tình mẫu tử. Con trai tôi đáng yêu đến mức tôi có thể chết vì nó”, bà nói.

Nishimura quyết định tự học để làm điều dưỡng và chăm sóc y tế, nhưng cuối cùng, bà bị sa thải vì chính những hình xăm trên cơ thể. Không biết bấu víu vào đâu, bà tái gia nhập thế giới ngầm bằng cách buôn bán chất kích thích.

Cuối những năm 40 tuổi, bà trở lại tổ chức yakuza cũ nhưng phát hiện nó đã nghèo túng và không còn “danh dự”. Việc chứng kiến ông trùm cũ vật lộn kiếm tiền khiến Nishimura vỡ mộng đến mức rời bỏ thế giới ngầm không lâu sau sinh nhật 50 tuổi.

Hiện tại, Nishimura tìm được người cố vấn mới, chủ tịch Gojinkai Satoru Takegaki, cựu trùm tội phạm có tổ chức khét tiếng. Bà viết tự truyện và số tiền thu được từ cuốn sách mới xuất bản giúp bà trang trải phần nào cuộc sống.

“Tôi nghĩ yakuza sẽ tiếp tục thu hẹp. Tôi cũng hy vọng chúng sẽ biến mất hoàn toàn”, bà nói.

Mạng lưới tội phạm có tổ chức yakuza trị giá hàng tỷ USD từ lâu đã thống trị các đường dây buôn ma túy, cờ bạc phi pháp và mại dâm ở Nhật Bản. Tuy nhiên, những năm gần đây, đế chế này đang dần sụp đổ khi số lượng thành viên giảm sút và luật chống mafia siết chặt hơn.

Dưới áp lực truy quét ngày càng quyết liệt từ cảnh sát, lực lượng yakuza trên khắp Nhật Bản đang thu hẹp nhanh. Năm ngoái, số thành viên lần đầu giảm xuống dưới 20.000 người - mức thấp nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê năm 1958.