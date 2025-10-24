Chủ quán bar 53 tuổi cưới con gái bạn thân gây sốc ở Nhật Bản

Ông Mizuki từng dắt con gái của bạn đi chơi trong công viên, giờ đây lại trở thành chồng của cô bé kém mình 30 tuổi.

Mizuki và vợ Megumi, là con gái của bạn thân, trên sóng truyền hình.

Mới đây, trên sóng chương trình truyền hình nổi tiếng Nhật Bản Newlyweds, Please Come In, sự xuất hiện của vợ chồng lệch nhau 30 tuổi gây chú ý. Câu chuyện của cặp đôi nhanh chóng gây tranh cãi khi người chồng là bạn thân của mẹ vợ.

Người chồng tên Mizuki (53 tuổi, đến từ tỉnh Kagawa) điều hành một quán bar địa phương. Trong khi đó, Megumi, người vợ trẻ hơn anh rất nhiều, ở nhà để quán xuyến gia đình.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Mizuki đều kể cho vợ nghe một điều anh yêu ở cô ngày hôm đó - nghi thức nhỏ đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của họ.

Vài chục năm trước, Mizuki gặp một người phụ nữ trạc tuổi mình tại một quán bar và họ trở thành bạn thân. Một hôm, cô nhờ anh trông hộ con gái khi ấy mới 5 tuổi, chính là Megumi.

Mizuki đã đưa cô bé đến một sân chơi, trong khi người mẹ bận việc. Sau lần đó, cả hai không gặp lại nhau. Cho đến năm 2022, Megumi bắt đầu làm việc tại quán ăn vặt của mẹ. Mizuki, vẫn là một người bạn của gia đình, thường ghé qua trò chuyện, ăn uống.

Mizuki đọc bức thư gửi bạn thân, bây giờ là mẹ vợ, trên chương trình về hôn nhân.

Một ngày nọ, ba người định cùng nhau đi xem phim, nhưng mẹ Megumi ngủ quên. Mizuki và Megumi đi riêng, chuyến đi đó trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

Trong bữa tối, Mizuki, người thường hay nói nhiều, lại im lặng. Megumi sau đó nói rằng anh khiến cô nhớ đến một chú gấu im lặng và thấy anh ấy thật đáng yêu. Từ đó trở đi, cô bắt đầu mời anh đi ăn tối mỗi tuần.

Lúc đầu, Megumi nghĩ rằng tình cảm của cô chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ dành cho một người lớn tuổi hơn. Nhưng khi cô nhận ra mình đang ghen tị với một người phụ nữ khác nói chuyện với anh, cô nhận ra mình đã yêu.

Cuối cùng cô lấy can đảm thú nhận tình cảm của mình. và hai người bắt đầu hẹn hò. Không rõ Mizuki đã từng kết hôn hay có con hay chưa.

Mẹ của Megumi đã rất sốc khi phát hiện ra mối quan hệ của họ. Bà đồng ý cho họ hẹn hò nhưng kiên quyết phản đối chuyện kết hôn.

Sau một năm bên nhau, Mizuki ngỏ lời cầu hôn bạn gái và nói rằng anh "quá yêu đến nỗi không thể kìm nén được". Vào tháng 1, cặp đôi đã âm thầm đăng ký kết hôn mà không nói với mẹ của Megumi.

Trong chương trình truyền hình, Mizuki đã đọc một bức thư chân thành gửi cho người bạn cũ, bây giờ là mẹ vợ anh, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của bà vào thời điểm đó. "Mặc dù trước đây mẹ phản đối chúng con, giờ đây lại ủng hộ chúng con trong im lặng, và con thực sự biết ơn", anh nói.

Mẹ vợ mỉm cười đáp lại: "Vậy là đủ rồi. Hai đứa yêu nhau quá rồi".

Câu chuyện của cặp đôi nhanh chóng gây ra một cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Một dân mạng nói rằng: "Tôi có thể cảm nhận được nỗi mất mát và tức giận của người mẹ. Bà ấy đã mất đi một người bạn và ngày càng xa cách con gái mình".

"Ít nhất họ cũng có can đảm đối mặt với áp lực từ cả gia đình và xã hội. Điều đó đáng được trân trọng", "Tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Điều quan trọng nhất là họ tìm thấy hạnh phúc bên nhau", những người khác bày tỏ.