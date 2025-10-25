Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM phải nhét gạch vào bồn cầu

Triều cường đạt đỉnh, nhiều khu dân cư TP.HCM, đặc biệt ở Thanh Đa và Bình Quới, ngập sâu. Người dân trắng đêm canh nước, kê đồ, bơm tát chống ngập.

Tại lô F cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới), bà Trương Thị Mai Thảo (54 tuổi) vừa hoàn tất dọn dẹp lớp đất cát bẩn sau trận ngập sáng 24/10 thì đến chiều, nước lại dâng. Bà thấp thỏm đứng ở cửa nhà canh chừng, thi thoảng lại vắt nước từ chiếc khăn chắn ở cửa để tránh nước tràn vào nhà.

Gần 18h cùng ngày, nước vẫn chưa tràn qua đê chắn, nhưng chỉ 10 phút sau đó, nước bắt đầu dâng cao, ồ ạt chảy vào các tuyến đường xung quanh. Bà Thảo tưởng đêm nay được yên ổn nghỉ ngơi, nào ngờ lại phải tiếp tục dọn dẹp.

Hai ngày qua, bà gần như không đêm nào ngủ yên. Nước dâng cao, rút chậm, cả nhà bà phải sang nhà người quen ở tầng cao hơn trong khu cư xá để tạm trú vì đã kê hết đồ đạc lên giường, không còn chỗ ngủ.

“Đi vậy chứ trong lòng cứ lo lắng, chẳng biết nhà cửa thế nào. Tôi mới sửa nhà xong thì triều cường lại dâng cao thế này”, bà Thảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chiều tối 24/10, triều cường đạt đỉnh gần 1,8 m, nhiều khu dân cư ở TP.HCM chìm trong biển nước, khiến cuộc sống đảo lộn. Người dân phải dùng nhiều cách để ứng phó với triều cường, từ chắn bao cát, bơm nước, đóng chặt cửa, song vẫn không thể ngăn được nước tràn vào nhà.

Bà Mai (bên phải) ở lại canh chừng nhà cửa, các con của bà đã tạm trú ở nơi khác.

Nước dồn lên từ… bồn cầu

Mỗi lần triều cường lên cao, bà Lê Thị Mỹ Chi (Lô E cư xá Thanh Đa) lại thấp thỏm không yên. Nền nhà thấp, dù có che chắn cách nào, nước vẫn len theo các kẽ hở tràn vào. Không những thế, nhà bà còn gặp tình trạng nước ở bồn cầu và cống thoát nước trào ngược lên.

“Rút kinh nghiệm từ những lần trước, đợt này, tôi dùng túi cát và gạch nhét vào bồn cầu, đồng thời dùng ống nước chặn cống lại”, bà Chi nói.

Chặn cống và bồn cầu, việc giải quyết các nhu cầu vệ sinh cá nhân của gia đình bà Chi cũng gặp khó khăn. Song, theo bà, thà vậy còn hơn để nước tràn lênh láng, bốc mùi hôi thối, thấm vào đồ đạc trong nhà.

Người dân tại cư xá Thanh Đa nhét gạch vào bồn cầu, kê đồ đạc lên cao, che chắn lỗ cống trước khi triều cường dâng cao.

Tối 24/10, trong nhà bà Mai Thảo, tủ lạnh được chất lên giường, chăn ga gối đệm được xếp gọn trên bàn cao khoảng 1 m. Trước đó, bà vừa hạ đồ đạc xuống vì tưởng nước đã rút, nhưng hay tin nước tiếp tục dâng nên lại phải kê lên. Theo bà, đợt triều cường năm nay không giống bất kỳ năm nào trước đó. Nước lên nhanh, mạnh và khó lường khiến cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn.

“Tủ lạnh, máy giặt nhà tôi ngấm nước từ tối 23/10 do nước lên nhanh, không kịp trở tay, chắc cũng hư cả rồi”, bà Thảo cho hay.

Không chỉ sinh hoạt, công việc của gia đình bà cũng bị ảnh hưởng. Hai con của bà đi làm văn phòng nhưng đều phải nghỉ làm để phụ cha mẹ dọn nhà.

“Hôm qua con tôi xin về sớm tát nước, hôm nay thì nghỉ hẳn ở nhà dọn dẹp. Mấy ngày liền cứ dọn xong rồi lại ngập, cũng không biết phải làm sao”, bà nói thêm.

Bao cát, ván gỗ, máy bơm

Không chỉ ở cư xá Thanh Đa, triều cường cũng khiến hẻm 140 đường Bình Quới bì bõm nước. Sau đợt ngập tối 23/10, người dân tại đây góp mỗi hộ 50.000 đồng mua bao cát chặn ngay đầu hẻm để tự ứng phó. Đến chiều tối 24/10, khi nước bắt đầu dâng cao, người dân trong xóm lại tất bật gia cố hàng bao cát, chuẩn bị máy bơm để chống ngập.

Thế nhưng, cả bao cát lẫn máy bơm đều bất lực, dòng nước vẫn tràn mạnh vào khu dân cư. Ở những đoạn đường trũng thấp, nước lên tận đầu gối người trưởng thành.

Nước tràn vào hẻm 140 Bình Quới dù người dân đã chặn bao cát.

“Những biện pháp này chỉ để tạm đối phó thôi chứ không ăn thua gì, nước vẫn tràn vào, mình bơm ra được một lúc rồi lại tràn trở lại, không thể chống nổi, chỉ hạn chế phần nào”, anh Lâm (chủ quán bún bò ở hẻm 140 Bình Quới) chia sẻ.

Sinh sống ở khu vực này gần 30 năm, anh Lâm chia sẻ, từ khi lắp trạm bơm nước triều, nước có ngập nhưng chưa bao giờ lên cao như những ngày qua.

“Hôm qua nước đã lên lớn rồi, tôi tưởng hôm nay sẽ giảm bớt nhưng ai ngờ còn dâng cao và nhanh hơn nữa. Hệ thống thoát nước ở khu vực này cũng xuống cấp rồi, không thể chống chịu khi triều dâng mạnh như vậy”, anh nói.

Từ chiều 24/10, bà Vân đã chặn cửa nhà cẩn thận.

Ở gần nhà anh Lâm, bà Nguyễn Thị Vân (61 tuổi, hẻm 140 Bình Quới) cũng chặn tấm ván trước cửa nhà nhưng không phải để nước ngăn vào, mà để đồ đạc trong nhà không theo dòng nước trôi ra đường.

“Tôi chặn kiểu gì thì nước cũng tràn vào thôi, nên cứ tạm thời dựng ván thế này để giữ gìn đồ đạc và ngăn rác không ùa vào nhà. Buổi chiều, tôi tính ra mua thêm bốn cục gạch về kê tủ lạnh nhưng mưa lớn quá nên lại thôi”, bà Vân nói.

Đã ngoài 60, bà Vân vẫn phải trắng đêm canh nước. “Tôi không dám ngủ, sợ nước tràn vào cao quá, ngấm vào ổ điện thì nguy hiểm lắm nên cứ thức vậy chờ đến khi nước rút”, bà chia sẻ.

Khoảng 18h ngày 24/10, triều cường dâng cao ở nhiều khu vực thuộc quận 8, quận 7, quận Bình Thạnh cũ. Chỉ sau ít phút, các tuyến đường bị ngập sâu. Đến 19h, triều đạt đỉnh, việc di chuyển và sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo đợt triều này ở mức rủi ro thiên tai cấp độ 2, nguy cơ ngập sẽ nghiêm trọng hơn nếu mưa lớn xuất hiện cùng thời điểm. Các khu vực trũng thấp, ven sông tại TP.HCM được khuyến cáo cảnh giác. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân phòng cắm biển cảnh báo, chốt trực hỗ trợ người dân đi lại an toàn qua các điểm ngập sâu.