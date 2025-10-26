Trend không phải ai cũng 'đu' được của giới siêu giàu Mỹ

|
Trong giới siêu giàu Mỹ, việc sở hữu một chiếc máy bay riêng là điều ngày càng phổ biến. Theo New York Post, tại Mỹ hiện có hơn 15.000 máy bay riêng đã đăng ký. Riêng năm nay, số máy bay mới bàn giao dự kiến đạt 820 chiếc, tăng so với 644 chiếc năm 2020; hình thức “đồng sở hữu” - tức khách hàng mua một phần chiếc máy bay - cũng đang tăng trưởng chóng mặt. Đi cùng với đó là nhu cầu thiết kế, trang trí lại nội thất trong máy bay theo ý thích. Ảnh: Richard Powers.
Theo Sarah Mespelt Larranaga, chuyên gia thiết kế nội thất máy bay tư nhân, chỉ riêng tiền thuê người "thiết kế và giám sát" đã tốn khoảng 150.000-200.000 USD. Tuy nhiên, "khủng" nhất vẫn là chi phí cải tạo - trung bình dao động 2-5 triệu USD. Nhờ nhu cầu tăng, Larranaga cho biết cô đang "có nhiều khách hàng hơn bao giờ hết". Ảnh: Sarah Mespelt Larranaga.
Làm việc tại Los Angeles và Savannah (bang Georgia, Mỹ), Larranaga từng giám sát quá trình tân trang kéo dài một năm, trị giá 4 triệu USD của “Sliv Air” - chiếc Gulfstream G450 màu hồng của Paris Hilton, được bàn giao vào tháng 6. Cô đang thiết kế cho một chiếc Falcon 7X, một Gulfstream D550, một Gulfstream D650 và một Falcon 2000. Ảnh: Ashley Osborn, Sarah Mespelt Larranaga.
Khi tài chính không phải là vấn đề, điều các đơn vị thi công cần làm là thỏa mãn, hiện thực hóa những yêu cầu của các vị khách siêu giàu. Công ty thiết kế Pinto của Pháp có danh sách khách hàng dài gồm Hoàng gia Saudi Arabia và Qatar. Một khách hàng siêu giàu người Trung Quốc từng yêu cầu công ty phải thiết kết nội thất máy bay tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phong thủy. Ảnh: Sarah Mespelt Larranaga.
Yedid, làm việc tại GRADE New York, cũng từng gặp yêu cầu tương tự. “Một khách hàng tiềm năng nói rằng họ muốn máy bay được thiết kế theo cách giúp họ cảm thấy bình tĩnh khi trên trời", ông nói. Một khách hàng khác lại muốn ông lắp một tủ trưng bày kẹo cá nhân, phải được làm lạnh ở nhiệt độ chính xác để kẹo không tan chảy. Ảnh: Richard Powers, Mark Nicholson/Banda.Property.
Patrick Knowles, chủ công ty thiết kế nội thất máy bay và siêu du thuyền, kể rằng ông từng thiết kế khoang riêng cho một khách hàng hoàng gia mê săn chim ưng - gồm chỗ ngồi cho 4 người chăm chim, mỗi ghế có bệ đỡ tay tùy chỉnh để họ ngồi thoải mái cùng những chú chim. “Đó quả là một dự án thú vị", Knowles bày tỏ, cho biết chi phí cho yêu cầu này khoảng 500.000 USD. Ảnh: Sarah Mespelt Larranaga.
Tất nhiên cũng có những yêu cầu bất khả thi với đơn vị thi công, ví dụ như bàn billiard cỡ lớn hay bể bơi. Phần lớn nhà thiết kế đều phải đối mặt với bài toán chung là không gian và trọng lượng, sao cho có thể tận dụng từng khoảng trống một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, mọi hoạt động cải tạo đều phải được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phê duyệt; ngay cả vải và thảm cũng phải có khả năng chống cháy và đáp ứng các hướng dẫn của FAA. Ảnh: Sarah Mespelt Larranaga.
Tuy nhiên, theo Larranaga, nhiều chủ nhân máy bay dù tốn công cải tạo lại sớm đổi ý hoặc sở hữu chúng không quá lâu. Một số tiếp tục thay đổi nội thất sau vài năm, hay đơn giản là bán đi và mua chiếc mới. Ảnh: Sarah Mespelt Larranaga.
