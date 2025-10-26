Trend không phải ai cũng 'đu' được của giới siêu giàu Mỹ

Trong giới siêu giàu Mỹ, việc sở hữu một chiếc máy bay riêng là điều ngày càng phổ biến. Theo New York Post, tại Mỹ hiện có hơn 15.000 máy bay riêng đã đăng ký. Riêng năm nay, số máy bay mới bàn giao dự kiến đạt 820 chiếc, tăng so với 644 chiếc năm 2020; hình thức “đồng sở hữu” - tức khách hàng mua một phần chiếc máy bay - cũng đang tăng trưởng chóng mặt. Đi cùng với đó là nhu cầu thiết kế, trang trí lại nội thất trong máy bay theo ý thích. Ảnh: Richard Powers.