Thực hư nghề dọn tủ quần áo cho người giàu kiếm 23 triệu đồng/giờ

Trước tin đồn về thu nhập “khủng” của nghề dọn tủ đồ hiệu, chị Hồng Anh, CEO dịch vụ sắp xếp chuyên nghiệp, khẳng định con số này bị thổi phồng lên gấp nhiều lần so với thực tế.

Nghề sắp xếp tủ đồ hiệu xuất hiện chưa lâu ở Việt Nam.

Bước chân vào căn biệt thự rộng hơn 600 m2 ở TP.HCM, chị Nga (sống tại TP.HCM), trưởng phòng chuyên viên sắp xếp tủ đồ chuyên nghiệp, choáng ngợp trước sự lộng lẫy của không gian và số lượng đồ hiệu mà khách hàng sở hữu.

Vị khách này book ê-kíp đến, liệt kê 20 điều nên và không nên làm như chỉ sắp xếp tủ túi xách, riêng túi phiên bản giới hạn thì không chạm vào, quần áo xếp theo tính chất như dạ hội, mặc nhà, đi chơi, giày xếp theo màu sắc, thương hiệu, riêng trang sức không sắp xếp lại.

"Sau khoảng 4 tiếng, khách quan sát nhân sự và quy trình làm việc, thấy yên tâm nên giao luôn cho chúng tôi sắp xếp tổng thể cả nhà, bao gồm cả các khu vực đã cảnh báo từ đầu là 'tuyệt đối riêng tư', không được vào", chị Nga kể.

"Sống trong nhung lụa theo đúng nghĩa đen" là điều mà chị Nga miêu tả về nghề nghiệp của mình - chuyên gia sắp xếp đồ hiệu. 70% khách hàng của chị đều là người khó tính đến "siêu" khó tính, có học thức và tư duy cực kỳ nhạy bén. Họ đòi hỏi thành phẩm phải tốt nhất, nhanh nhất, chuẩn nhất.

Không đơn thuần là "xếp gọn"

Chị Nga kể về một lần được thuê sắp xếp tủ đồ và phòng ngủ. Ở cương vị trưởng ca, chị sẽ phân chia khu vực cụ thể cho từng thành viên và lên sẵn phương án sắp xếp trong đầu, đảm bảo mọi bước đều có kế hoạch rõ ràng.

Trước khi bắt đầu, chị Nga xin hình không gian trước từ khách hàng, trao đổi kỹ về mong muốn sắp xếp và thói quen sử dụng đồ. Sau khi chốt yêu cầu, nhóm mới tiến hành bước lọc đồ - cùng chủ nhà phân loại những món giữ lại, ít dùng và có thể bỏ đi.

"Đây là bước rất quan trọng vì nếu không lọc gọn ngay từ đầu thì căn phòng sẽ khó mà thoáng được", chị cho hay.

Tiếp theo, chuyên viên phân khu từng hạng mục rõ ràng: quần áo đi làm, đồ ở nhà, phụ kiện, mỹ phẩm… rồi đo đạc lại các ngăn tủ để tận dụng tối đa không gian. Khi mọi thứ đã được thống nhất, team mới bắt tay vào sắp xếp có hệ thống:

Quần áo được gấp thẳng đứng để dễ lấy và nhìn rõ.

Túi xách dựng đứng để không bị móp.

Phụ kiện gom gọn theo nhóm, cất trong hộp riêng.

Đồ decor được chỉnh lại cho cân đối và đẹp mắt.

"Chính nhờ quy trình và phân công rõ ràng nên dù khối lượng đồ khá nhiều, 3 chuyên viên chỉ mất 4 tiếng để hoàn thiện toàn bộ phòng ngủ và tủ đồ", chị kể.

ong quá trình làm việc, đội ngũ tập trung thực hiện theo đúng quy trình, hạn chế trao đổi không cần thiết, vừa đảm bảo tiến độ vừa giữ không gian yên tĩnh, riêng tư cho khách hàng.

Chị Nga chia sẻ có những ngày, chị và đồng nghiệp 100% là nữ phải làm liên tục 8-10 tiếng vừa sắp xếp vừa di chuyển đồ, hôm sau lại tham gia phiên booking khác nên đòi hỏi cả sức bền và sự tập trung.

Với riêng nhóm khách hàng là người nổi tiếng, điều đầu tiên và quan trọng nhất là tôn trọng sự riêng tư, không hỏi chuyện cá nhân, không chụp hình, quay video hay chia sẻ bất kỳ thông tin gì liên quan đến họ. Mọi thứ trong quá trình làm việc đều phải kín đáo, chuyên nghiệp.

"Ngoài ra, vì họ thường rất bận, cần làm việc rất đúng giờ, nhanh gọn và rõ ràng - có kế hoạch chi tiết để không làm ảnh hưởng đến lịch trình của khách", chị chia sẻ,

Chị Nga và nhiều người trong cùng lĩnh vực cho rằng nghề sắp xếp tủ đồ chuyên nghiệp khá mới mẻ ở Việt Nam. Không ít người vẫn nghĩ đây là "nghề dọn dẹp", trong khi thực chất, công việc là thiết kế và tổ chức lại không gian sống sao cho logic, thẩm mỹ và thuận tiện sử dụng.

"Khi mỗi món đồ đều có chỗ, buổi sáng sẽ không còn mất thời gian tìm kiếm, buổi tối về nhà nhìn không gian ngăn nắp, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Không gian gọn gàng, thẩm mỹ, đúng gu có tác dụng chữa lành rất tốt", chị tâm sự.

Hình ảnh tủ đồ trước và sau khi qua bàn tay dọn dẹp của các nhân viên chuyên nghiệp.

Thực hư mức lương "khủng"

"23 triệu/giờ là mức lương người dọn dẹp tủ đồ cho giới siêu giàu ở Việt Nam nhận được", đó là một trong những tin đồn về thu nhập "khủng" của nghề dọn tủ đồ hiệu mà chị Hồng Anh, người sáng lập công ty chuyên về dịch vụ sắp xếp, từng đọc được trên mạng xã hội.

Chị khẳng định thông tin này là hoàn toàn không chính xác. "Chi phí hiện nay của chúng tôi dao động 200.000-300.000 đồng/giờ/nhân sự, tùy theo chương trình ưu đãi, quy mô, tính chất không gian và yêu cầu của khách hàng", nữ CEO đính chính.

Chị Hồng Anh chia sẻ bên cạnh" thu nhập rất cao", "nghề dịch vụ này chỉ dành cho giới siêu giàu" cũng là hiểu lầm khá phổ biến khi nghề sắp xếp chuyên nghiệp xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu.

Thực tế, khách hàng của chị Hồng Anh rất đa dạng, từ người nổi tiếng, KOL đến người làm sáng tạo có lịch trình dày, thường xuyên thay đổi trang phục, cần hệ thống tủ dễ quản lý. Các doanh nhân, gia đình trẻ, người làm việc văn phòng bận rộn hay sinh viên đang tìm cách sống gọn gàng, cân bằng hơn... cũng bỏ tiền thuê dịch vụ này.

Bên cạnh đó, không ít người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, vốn quen với mô hình sắp xếp chuyên nghiệp ở nước họ, cũng tìm đến lựa chọn tương đương.

Chị Hồng Anh nói mọi người thường thấy hình ảnh người sắp xếp tủ đồ làm việc trong những căn hộ sang trọng nên mặc định cho rằng đây là dịch vụ chỉ dành cho giới siêu giàu.

Chị Hồng Anh tiết lộ tổng chi phí của một dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

Diện tích và lượng đồ cần xử lý. Ví dụ, một phòng thay đồ 20 m2 khác hoàn toàn với căn hộ 150 m2 có nhiều phòng và nhiều thành viên.

Mức độ phức tạp. Có khách hàng chỉ cần sắp xếp lại layout tủ, nhưng cũng có người muốn được đồng hành cả quá trình thanh lọc đồ, tư vấn phong cách sống, hay với đồ hiệu cao cấp yêu cầu mức độ chăm chút cao và tỉ mỉ hơn.

Thời gian và số lượng nhân sự thực hiện. Trung bình, một dự án cần 3-5 nhân sự, kéo dài từ vài giờ đến một ngày.

Theo nữ CEO, nhiều khách hàng giàu có sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho một lần sắp xếp lại nhà cửa, tủ quần áo. Họ mong muốn khi nhìn vào, tủ đồ của mình phải trông thật lộng lẫy như khi bước vào cửa hàng thời trang hàng hiệu.