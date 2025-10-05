Cảnh trái ngược ở chung cư cao cấp và bình dân tại TP.HCM, Hà Nội

Nhiều cư dân ở chung cư giá rẻ tại các đô thị lớn đã quen với việc không gian sinh hoạt chung biến thành sân chơi hay hàng xóm hát karaoke cả tối.

Vụ 3 trẻ em chơi ném dép ở hành lang chung cư tại Hà Nội vô tình trúng vòi phun chữa cháy, khiến nước tràn lênh láng, dẫn đến thang máy tê liệt gây xôn xao dư luận gần đây. Câu chuyện chạm đến mối quan tâm quen thuộc của nhiều cư dân đô thị sống trong các tòa nhà cao tầng.

Theo dõi vụ việc, chị Thanh Ngân (ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM) thấy đồng cảm. Chị kể hầu như ngày nào từ 16h đến nửa đêm, hành lang khu chung cư giá rẻ nơi gia đình chị đang thuê trọ cũng trở thành sân chơi "bất đắc dĩ".

"Tôi chọn sống ở đây để tiết kiệm chi phí, nhưng đúng là có không ít bất tiện", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ám ảnh tiếng ồn ở hành lang

Nhiều lần, chị Thanh Ngân gặp sự cố bất ngờ như bóng đá bay vào cửa, xe đồ chơi trẻ em lao thẳng vào phòng. Ban đầu, chị chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, mong hàng xóm chú ý hơn. Nhưng đáp lại là sự khó chịu, thậm chí có người đóng sầm cửa ngay trước mặt.

Chị Ngân từng phản ánh lên nhóm cư dân và báo ban quản lý, song trật tự chỉ duy trì được ít lâu. "Mỗi ngày, tôi cứ thấp thỏm không biết hành lang hôm đó sẽ ồn đến mức nào. Có người còn buông câu: 'Chung cư giá rẻ thì phải chịu'", chị kể.

Ngoài ra, nhiều cư dân ở chung cư chị Ngân cũng bức xúc trước tình trạng xả rác bừa bãi, túi rác kéo từ nhà ra điểm tập kết để nước rỉ chảy loang khắp hành lang.

Sân chơi cho trẻ em tại tầng 4 chung cư cao cấp ở phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Trong khi đó, anh Thành Lộc (33 tuổi), sống tại một căn hộ 70 m2, giá khoảng 3,8 tỷ đồng ở phường Tân Phú (TP.HCM), cho biết cũng gặp tình trạng như trên, nhưng ở mức kiểm soát được. Theo anh, khung giờ 16h30-18h là náo nhiệt nhất, khi trẻ em tan học, còn cha mẹ bận cơm nước nên ít ai trông chừng.

"Ngày thường, tôi đi làm về lúc 19h, nên ít chịu ảnh hưởng. Nhưng cuối tuần ở nhà cả ngày, tôi thường đóng cửa để được yên tĩnh", anh nói.

Ngoài tiếng ồn ở hành lang, thỉnh thoảng chung cư của anh Lộc cũng có cư dân hát karaoke, nhưng đa phần tuân thủ khung giờ cho phép nên chưa gây phiền toái lớn.

Tại Hà Nội, chị Nguyễn Thu (37 tuổi, phường Định Công) cũng quen với việc tầng chung cư biến thành sân chơi: nhóm lớn chơi scooter, patin; nhóm nhỏ đua xe chòi chân đến những trò bịt mắt bắt dê, trốn tìm, cá sấu lên bờ, rồng rắn lên mây... náo nhiệt đến giờ đi ngủ.

Theo chị Ngân, việc con trẻ chơi cùng nhau có mặt tích cực bởi con cái có bạn bè, phụ huynh bớt vất vả trông chừng. Hàng xóm thường xuyên mở cửa, dễ đi qua ghé lại thân thiết, giúp gắn kết cộng đồng.

Tuy nhiên, đôi khi cần sự tập trung để làm việc, chị Ngân phải đóng cửa, nhưng cũng sợ bị đánh giá là "khó gần". Để có thể thoải mái sống lâu dài, chị chủ động dặn con không nghịch ngợm quá trớn ở những không gian chung của chung cư và đề xuất cư dân trong tầng bàn bạc, thống nhất cách quản lý, nhắc nhở con trẻ.

Quản lý chặt

Sống trong căn hộ 68 m2 tại một chung cư cao cấp ở phường Bình Thạnh (TP.HCM), chị Thanh Thủy (38 tuổi) cho biết tình trạng nô đùa, gây mất trật tự ở hành lang gần như không tồn tại.

Theo chị Thủy, các hộ dân ở đây khá kín đáo, ít va chạm. Mọi người gặp nhau thường chỉ chào hỏi thân thiện chứ hiếm khi tụ tập đông đúc. Ban quản lý cũng gần như không phải can thiệp các trường hợp gây mất trật tự.

"Tôi ở đây đã hơn 5 năm, chưa từng nghe ai than phiền vì ồn ào. Trong nhóm cư dân, mọi người chủ yếu trao đổi về an toàn phòng cháy, thông báo sự kiện hay lưu ý ứng phó bão lũ", chị chia sẻ.

Chung cư cũng áp dụng "giờ giới nghiêm". Nếu muốn khoan tường, sửa chữa, cư dân chỉ được phép thực hiện trong giờ hành chính.

Khoảng 2 năm trước, chị Thủy từng phản ánh một trường hợp hát karaoke vào buổi tối. Sau khi được nhắc nhở, người này lập tức giảm âm lượng và không tái diễn.

"Chung cư là nơi nhiều gia đình cùng sinh sống. Mỗi người cần có ý thức để giữ gìn trật tự và sự an toàn chung", chị bộc bạch.

Hành lang yên tĩnh tại chung cư ở phường Hà Cầu (Hà Nội) nơi chị Trần Hiền sinh sống.

Tương tự tại Hà Nội, chị Trần Hiền (31 tuổi), sống trong căn hộ trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng tại phường Hà Cầu, cho biết mình chưa từng bị làm phiền bởi tiếng trẻ con chạy nhảy hay khóc quấy trên sảnh tầng.

"Chung cư tôi có khu vui chơi riêng dưới sảnh tầng G, không gian rộng rãi. Người lớn có thể đi dạo, trẻ em thì tha hồ nô đùa. Tất cả hoạt động đều diễn ra dưới đó, tuyệt nhiên không ai chơi trên hành lang các tầng", chị chia sẻ.

Ngay từ đầu, ban quản lý đã đưa ra quy định nghiêm ngặt: không được chạy nhảy, chơi đùa ở hành lang và sảnh tầng. Vi phạm sẽ bị nhắc nhở ngay.

"Có lần một gia đình để hai bé chơi patin ngoài sảnh, lập tức bị camera ghi lại và ban quản lý gọi điện cảnh báo", chị kể.

Khoảnh khắc 3 cậu bé chơi ném dép làm vỡ vòi chữa cháy trong chung cư ở Hà Nội Ngày 27/9, 3 cậu bé cấp 1 chơi ném dép tại khu vực sảnh tầng 5, thuộc tòa nhà CT12B khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội). Sự việc khiến nước chảy lênh láng, làm hỏng hệ thống thang máy tại đây.