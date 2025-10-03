'Vật thể lạ' rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội suýt trúng đầu cư dân

Sau khi suýt bị một vật thể giống bát hoặc cốc ném trúng đầu, chị Ngô Lan Anh bức xúc chia sẻ sự việc và nhờ mọi người cho ý kiến cách "truy tìm hung thủ".

Khu vực chung cư xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra tại khu chung cư Season Avenue (Hà Đông, Hà Nội). Theo chị Ngô Lan Anh, cư dân sống tại khu vực và cũng là người trực tiếp chứng kiến, cho hay vào lúc 21h26 tối 2/10, khi chị đang di chuyển từ tòa S4 sang tòa đối diện là S3, một vật thể bất ngờ rơi từ trên cao xuống, vỡ toang ngay trước mặt.

"Vào thời điểm đó, ngoài tôi còn có hai người lớn và hai trẻ em khác đứng gần đó, chỉ cách hiện trường khoảng 1-2 m. Tất cả chúng tôi đều hoảng sợ trước tình huống nguy hiểm xảy ra bất ngờ", chị Lan Anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo chị Lan Anh, vật thể rơi xuống có thể là một cái bát hoặc một cái cốc bằng gốm, loại dày và khá nặng. Nếu rơi trúng người, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

"Ngay sau sự việc, tôi đã dùng điện thoại để quay lại hiện trường, sau đó đăng video lên nhóm Facebook của Ban quản lý chung cư, đồng thời gửi hình ảnh và video qua zalo cho tài khoản quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào", chị Lan Anh nói.

Các mảnh vỡ của "vật thể lạ" được chị Lan Anh nhặt lại.

Cũng theo cư dân này, sự việc tương tự đã nhiều lần không chỉ tại chung cư của chị mà còn ở nhiều khu chung cư khác.

Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có biện pháp khắc phục cụ thể nào được đưa ra. Chính vì vậy, chị tiếp tục đăng bài lên nhóm cộng đồng cư dân, với mong muốn các bên liên quan có thể xem xét, điều tra để tìm ra "thủ phạm", đồng thời đề xuất các phương án thiết kế hoặc cải tạo phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, đặc biệt là trẻ em và người già.

Liên hệ với chung cư nói trên, ban quản lý khu vực cho biết đã nắm được thông tin phản ánh từ cư dân, đăng thông báo khuyến cáo cũng như báo an ninh đi check camera và kiểm tra các căn hộ và nhắc nhở.

Sự việc "vật thể lạ" rơi từ tầng cao của chung cư xuống sảnh cư dân không phải hiếm gặp. Phía dưới bài đăng của chị Lan Anh, nhiều người khác đồng tình và mong muốn có một biện pháp triệt để giải quyết hiện tượng này.

Chị Hằng Nga (35 tuổi), cư dân tại một chung cư ở khu vực Tây Mỗ cho biết cũng từng chứng kiến sự việc tương tự ở chung cư mình.

"Không chỉ bát, cốc mà có lần chỗ tôi còn rơi cả một thanh sắt nhỏ xuống sảnh cư dân, cực kỳ nguy hiểm. Cũng may lần đó, vật thể lạ rơi xuống một chiếc ôtô chứ nếu là rơi vào người thì không tưởng tượng nổi. Một số khu vực chơi của trẻ em có lưới chăn nhưng một số bộ phận dưới sảnh không có nên những sự việc như vậy quả thực vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để", chị Hằng Nga nói.