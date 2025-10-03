TikToker triệu fan khóc lóc vì nhà chục tỷ 'cứ mưa là dột' ở TP.HCM

Từng tự hào vì loạt nội dung 23 tuổi mua chung cư, 24 tuổi tậu nhà phố, nay TikToker Bé Duy lại gây chú ý khi chia sẻ hàng loạt "kiếp nạn" khi chuyển vào nhà mới sinh sống.

Bé Duy chụp tại nhà phố ở Nhà Bè. Ảnh: Bé Duy Cơ Bắp/Facebook.

Căn nhà phố phong cách tân cổ điển kết hợp Đông Dương của TikToker Nguyễn Khánh Duy (chủ kênh Bé Duy, sinh năm 1999) vừa hoàn thiện chưa lâu đã liên tục gặp sự cố thấm dột, hệ thống nước - điện bất thường. Giếng trời để lấy sáng biến thành điểm dẫn nước khiến tình trạng thấm kéo dài từ tầng thượng xuống tầng trệt, tường loang lổ vết ố vàng.

TikToker có 1,2 triệu follower cho biết: “Cứ hễ mưa là nhà bị dột, rất khó chấp nhận vì trước đó tôi đã sẵn sàng chi bất cứ khoản nào cho chống thấm”.

Giếng trời bị dột khiến Duy "đau đầu" từ khi nhận nhà. Ảnh: beduyzuize/TikTok.

Không chỉ vậy, dù ít khi ở nhà, tiền điện hàng tháng của Duy dao động 3-5 triệu đồng, tiền nước có tháng lên đến 7 triệu đồng. Anh so sánh, khi ở chung cư bật máy lạnh cả ngày, chi phí điện chỉ hơn 1 triệu đồng.

“Ở nhà phố, cứ dăm ba hôm lại tràn nước một lần rất khó chịu”, Duy chia sẻ.

Bức xúc trước tình trạng này, chiều 2/10, Duy phát trực tiếp trên mạng xã hội, nhiều lần bật khóc và đăng 8 video liên tiếp tố nhà thầu thi công thiếu trách nhiệm, nhiều lần hẹn sửa chữa nhưng không thực hiện. Anh cho biết người này còn nợ mình 400 triệu đồng.

Trước đó, series Nhà phố tuổi 24 của Duy bắt đầu từ 16/5/2024, ghi lại hành trình tìm mua bất động sản tại Nhà Bè (TP.HCM), chốt hợp đồng, sửa chữa và hoàn thiện căn nhà. Series thu hút hàng triệu lượt theo dõi, ban đầu nhận nhiều lời khen “trẻ tuổi, giỏi giang, giàu có”. Căn nhà có tổng diện tích 88 m² sàn, gồm 5 lầu, 3 phòng ngủ master; chi phí xây dựng ước tính hàng chục tỷ đồng, riêng phòng ngủ lên đến 500 triệu đồng.

Ngày 2/11/2024 từng được dự kiến là thời điểm khép lại series khi bàn giao nhà, nhưng đến nay, câu chuyện mâu thuẫn giữa chủ nhà và nhà thầu lại trở thành tâm điểm. Một số khán giả cảm thấy “hả hê” vì từng đưa ra lời khuyên song không được lắng nghe, số khác bày tỏ sự cảm thông vì Duy còn trẻ, thiếu kinh nghiệm chọn thầu xây dựng.

Khu vực tầng chờ và phòng tắm phong cách tân cổ điển của Bé Duy. Ảnh: beduyzuize/TikTok.