Chia nhau mẩu bánh mì, cuốc xe trong trận ngập nặng ở Hà Nội

Sau nhiều giờ kẹt cứng trên đường, một số người dân "mừng rớt nước mắt" khi cầm trên tay mẩu bánh mì do người lạ san sẻ. Có người xúc động vì được cho quá giang về nhà.

Mẩu bánh mì chia vội, ai nấy cũng đều vui. Ảnh: NCVV.

Trong lúc dòng xe cộ thi nhau nhích từng chút một, tại điểm trả khách đường Nguyễn Xiển (phường Thanh Xuân), nhóm đợi xe buýt như Trịnh Thị Thu (30 tuổi) rơi vào cảnh bế tắc.

Đợi mãi không thấy xe buýt đâu, Thu đành gõ cửa từng ôtô xin quá giang về Thường Tín. Cô chấp nhận trả thêm tiền để được về tổ ấm nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ tài xế.

Giữa lúc loay hoay, Thu gặp anh Nguyên vừa chở trả khách từ phường Hoàng Mai (Giáp Bát cũ) về Nguyễn Xiển. Nam tài xế đồng ý chở Thu về Thường Tín.

"Tôi cùng 4 người nữa đi làm về, đợi rất lâu ở trạm xe buýt nhưng không thấy xe đến. Đường kẹt xe hàng giờ đồng hồ nên nhiều tài xế không nhận khách. Rất may, anh Nguyên cho chúng tôi lên xe. Tôi ngỏ ý gửi lại cước nhưng anh không nhận", Thu nói với Tri Thức - Znews.

Phố xá Hà Nội ngày 30/9 ngập nặng nhiều tuyến đường. Người dân Thủ đô đùa vui gọi là "vịnh", "biển Mỹ Đình" cho qua cơn mệt nhọc vì đợi tắc đường. Đối diện với cảnh oái ăm hiếm có, một số bạn trẻ, không ai bảo ai, chia nhau mẩu bánh mì lót bụng cho qua cơn đói ngày mưa.

Ngọc Mai cùng một số người đi đường cùng cảnh ngộ san sẻ ổ bánh mì. Ảnh: NVCC.

Với Nguyễn Ngọc Mai (sinh năm 2003), 30/9 là một ngày vất vả vì trận ngập kỷ lục song vẫn khiến cô ấm lòng nhờ hành động đẹp của những người lạ tốt bụng.

Ra khỏi công ty ở đường Láng Hạ lúc 12h30, Mai định trở về nhà sớm song đành quay lại vì đường ngập, tắc. Đến 14h, cô thử sức lại, quyết định đi bộ từ Láng Hạ ra phố Chùa Bộc để bắt xe buýt song vẫn không đường, đành tiếp tục đi bộ ra đường Trường Chinh.

Tới khu vực Bảo tàng Phòng không - Không quân, vì lề bên phải ngập sâu, xe buýt không thể vào bến đón, Mai và một số khách chờ bảo nhau tiến ra gần dải phân cách để tiện lên xe bởi lúc này, phần lớn tài xế trên đường đã phải dắt bộ.

"Dù vất vả, mọi người vẫn khá vui vẻ, lạc quan, chỉ là than thở với nhau rằng đói quá, chưa được ăn tối. Trùng hợp là có một chị gái đang cầm trên tay hai chiếc bánh mì lớn, chị nhanh chóng chia ra để mỗi người bấu một mẩu ăn cầm hơi", Mai kể.

Thậm chí vì chờ lâu, một số cô bác lớn tuổi bắt đầu đau chân, mọi người cũng bảo nhau để họ vào ngồi nghỉ, khi nào xe tới sẽ gọi ra. Cuối cùng, tới khoảng 20h, Mai cũng thành công về tới nhà. Chia sẻ hình ảnh cùng câu chuyện dễ thương lên mạng xã hội, cô bất ngờ khi nhận được hàng chục nghìn lượt xem và bình luận thích thú.

"Đúng là trong tình huống khó khăn, tôi mới càng cảm nhận được tình người, sự tốt bụng của người dân mình", Mai xúc động nói.

Ngoài chị gái chia bánh mì, chiều 30/9, Mai còn được một nam nhân viên ngân hàng tốt bụng mời vào sảnh văn phòng trú nhờ hay lúc sấm chớp, mưa lớn, một số nhân viên quán quần áo thấy cô đi bộ nguy hiểm cũng họi vào lánh tạm.

Trịnh Thị Thu xúc động vì được anh Nguyên cho đi nhờ. Cô đăng ảnh chụp vội trong cơn ngập lên mạng xã hội để cảm ơn. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, gần 0h tại đường Phạm Hùng, Vành đai 3 (một trong số dòng tắc đường lâu nhất ngày 30/9), lục trong tủ còn 6 gói mì tôm và một ít lương khô, Hà Trang (30 tuổi) quyết định xuống nhà gõ cửa từng ôtô gửi lương thực, nước uống cho các bác tài phòng khi đói. Trước đó, cô đăng tin sẵn sàng cho người dân đang mắc kẹt gần đó đi vệ sinh nhờ và ăn mì gói.

"Trời về khuya, nhiều người liên hệ tôi hỏi bánh nước nhưng kẹt quá không lên được nhà. Tôi đành trực tiếp xuống đường phân phát đồ ăn cho ai cần", Trang nói.