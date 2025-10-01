Đi đón con từ 15h, nửa đêm mới 'bò' về tới nhà vì ngập nặng ở Hà Nội

Cuốc bộ 6 km, kẹt xe hàng giờ liền, ngâm chân trong nước bẩn quá lâu... là những trải nghiệm "gây ám ảnh" của nhiều người dân Thủ đô trong trận ngập nặng ngày 30/9.

Nước ngập sau trận mưa từ đêm 29/9 đến ngày 30/9 gây khó khăn cho người dân. Ảnh: Đinh Hà.

Những cơn mưa liên tục trút xuống Hà Nội từ đêm 29/9 gây ngập nặng tại nhiều khu vực. Tuyến đường chưa hoặc hiếm khi đọng nước như Liễu Giai - Kim Mã cũng ngập sâu.

Cuộc sống của hàng triệu người dân bị đảo lộn. Dễ thấy, khi dân văn phòng đồng loạt tan sở, học sinh tan trường, tình trạng xe chết máy, kẹt trên đường hàng giờ liền, thậm chí 7-10 tiếng gây ám ảnh. Không ít phụ huynh rơi vào oái oăm khi đi đón con sau giờ tan học.

"Hãi tới già"

Anh Hoàng Nam (38 tuổi, phường Thanh Xuân) cho biết ngay từ 15h30, anh đã xin nghỉ sớm để kịp về đón con trai đang học mầm non trên đường Láng.

Tuy nhiên, mọi dự định nhanh chóng bị phá vỡ khi cơn mưa trút xuống không ngừng, nước ngập từ đầu ngày tiếp tục dâng cao trên nhiều tuyến đường.

"Tôi vừa đi khỏi cơ quan được vài trăm mét thì xe chết máy. Nước ngập ngang bánh, nhiều người dắt xe la liệt. Tôi lo quá nên gửi tạm xe ở cửa hàng ven đường rồi lội bộ. Quãng đường về trường hơn 3 km, nước chỗ thì ngập tới đầu gối, chỗ thì kẹt xe không thể đi nổi", anh kể.

Mãi đến hơn 19h, anh Nam mới có mặt tại trường. Các cô vẫn kiên nhẫn ở lại cùng các học sinh chưa được đón. Một số phụ huynh còn kẹt trên đường nên nhà trường đã chủ động nấu mì gói, chia bánh kẹo để các con ăn tạm.

"Lúc tôi tới nơi, con trai vẫn đang ngồi trong lớp, cùng vài bạn khác chơi xếp hình. Thấy con bình an, tôi vừa thương vừa yên tâm. Hai bố con cùng nhau lội nước về, mất thêm gần 2 tiếng mới tới nhà", anh Nam nói.

Nhiều người dân cũng mắc kẹt trên đường như Nguyễn May. Trong ảnh là tình trạng giao thông đoạn Vành đai 3 lúc 24h ngày 30/9. Ảnh: Thúy Hằng.

Trong khi đó, ở bên kia thành phố, chị Ngọc Hân (34 tuổi, sống tại Long Biên) lại mắc kẹt khi đang trên đường đến trường đón con gái học tiểu học. Giao thông trên cầu Vĩnh Tuy gần như tê liệt.

"Xe chỉ nhích được vài trăm mét trong gần 40 phút. Con còn nhỏ nên tôi rất sốt ruột. Gọi điện cho cô giáo, may mắn trường cũng đã chuẩn bị phương án để học sinh ở lại, có chăn gối và đồ ăn nhẹ. Tôi đành nhờ cô trông con qua đêm, đến sáng hôm sau mới có thể tới đón", chị Hân chia sẻ.

Chị Hân cho biết thông thường chồng chị là người đón con vì chỗ làm của anh gần trường hơn. Tuy nhiên, từ trưa 30/9, xe của chồng chị đã bị chết máy vì hầm giữ xe của công ty ngập nặng.

"Chồng tôi cố đặt xe sang trường đón con nhưng hơn một tiếng cũng không có tài xế nào nhận chuyến cả", chị nói.

Tương tự, trên đường qua phường Vĩnh Tuy, anh Nguyễn May (27 tuổi, sinh sống ở Thường Tín) mắc kẹt tại đường Minh Khai (phường Tương Mai) suốt 5 tiếng đồng hồ. Thông thường, anh chỉ mất 20 phút lái xe cho quãng đường chỉ 10 km này.

"Tôi hãi tới già. Hôm nay vợ tôi xin làm từ xa nên có thể trông con. Nếu hai vợ chồng cùng kẹt, con tôi không biết phải làm sao", anh nói.

Phụ huynh lội nước bì bõm đón con đi học về tại trường tiểu học Thăng Long nằm trên đường Phùng Hưng chiều 30/9. Ảnh: Đinh Hà.

Hình ảnh những ông bố, bà mẹ dắt bộ hàng cây số, vai đeo cặp sách hộ con, tay che ô, tay giữ xe… xuất hiện trên nhiều tuyến đường tối 30/9. Người mất 2-3 tiếng mới về được tới nhà, người phải gửi con tạm ở trường. Không ít gia đình chia nhau "mỗi người một ngả" để đi đón các bé học ở nhiều điểm khác nhau.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng của phụ huynh cũng xuất hiện ngay trong đêm. Có người than thở "chưa bao giờ đi đón con gian nan đến vậy", có người đăng tấm ảnh cả nhà bì bõm lội nước về nhà với dòng trạng thái ngắn gọn: "Mệt phờ nhưng an toàn".

Trong khi đó, nhiều trường học trên địa bàn cũng chủ động thông báo cho phụ huynh: nếu không thể tới kịp, học sinh sẽ được ăn tối, ngủ lại tại trường. Phương án này giúp nhiều gia đình yên tâm hơn phần nào, bởi sự an toàn của con nhỏ trong mưa ngập là điều quan trọng nhất.

Về đến nhà, chân đau nhức như "trái gió trở trời"

Anh Nguyễn Duy Hùng (40 tuổi, sống tại An Khánh) bị tê liệt chân tạm thời sau khi đi bộ 6 km trong nước lụt từ cơ quan ở phường Cầu Giấy (Dịch Vọng cũ) về nơi ở.

Con một mình ở nhà, lường trước cảnh tắc đường hàng giờ liền, anh Hùng nghĩ phương án để lại xe ở chỗ làm, cuốc bộ về nhà là tối ưu nhất. Bản thân từng có kinh nghiệm chạy bộ 21 km nên 6 km "chắc không hề hấn gì".

Đôi chân sưng tấy, phồng rộp do đi bộ 6 km trong nước lụt của Duy Hùng. Ảnh: NVCC.

Song, quãng thời gian 4 tiếng cùng đôi chân mỏi, ngứa và rát do ngâm lâu trong nước bẩn khiến anh ám ảnh.

"40 năm ở Hà Nội, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tắc đường 'kinh khủng' như vậy. Về đến nhà, tôi lật đật đi tắm ngay vì chân quá ngứa và rát", anh Hùng nói.

Éo le hơn, lo con gái ở nhà không người chăm, Hạnh An (30 tuổi, ngụ phường Láng Hạ) quyết định tan làm sớm lúc 14h40 cho kịp về với con. Tuy nhiên, An đi đến đường Nguyễn Xiển, đoạn quay đầu ra hầm chui Nguyễn Trãi thì kẹt lại.

Cô đứng tại đây 5 tiếng đồng hồ cùng chiếc chân gãy vừa tháo bột một tháng vẫn còn nhức âm ỉ. Vết thương không cho phép Hạnh An dắt bộ như số đông.

"Chân tôi vừa khỏi không lâu, đi đứng khập khiểng nên hơi rén. Sau khi về nhà, cơn đau do ngâm nước lạnh quá lâu 'rất đáng sợ'. Chân tôi nhức không khác gì khi trái gió trở trời", Hạnh An thuật lại.

Địa bàn Hà Nội trong ngày 29-30/9 xuất hiện mưa to đến rất to do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10. Ngày 1/10, Thủ đô tiếp tục ghi nhận mưa rào và dông tại một số khu vực. Lượng mưa dao động 40-100 mm, có nơi trên 150 mm. Hà Nội vẫn có mưa ở vài nơi vào ngày 2/10, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ.

