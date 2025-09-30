Mưa ngập hầm giữ xe, dân văn phòng hì hục tát nước cả buổi

Sau những đợt mưa liên tiếp, kéo dài hơn 12 tiếng, đường phố Hà Nội ngập sâu. Giờ tan tầm, nhiều người mệt mỏi khi không tìm được cách để về nhà, có người chọn ở lại công ty.

Nhân viên công ty Hà Nội hì hục tát nước cả buổi trưa Nước từ đường tràn xuống hầm gửi xe khiến nhân viên công ty trên đường Vương Thừa Vũ (Hà Nội) phải cùng nhau múc nước đổ ra ngoài để tránh ngập.

Khoảng 17h ngày 30/9, đứng chờ xe buýt BRT trên đường Nguyễn Thanh Bình (phường Hà Đông) đã hơn 30 phút, Thu Trang (sinh năm 1995, nhân viên văn phòng) vẫn chưa thể đợi được chiếc xe về nhà ở khu vực Mỹ Đình.

Trong sảnh chờ, hàng chục người khác cũng chung cảnh ngộ với cô, thấp thỏm nhìn con đường trước mặt ngày một tắc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trang cho biết vào cuối giờ chiều, khi lướt mạng xã hội thấy nhiều tuyến đường ngập nặng, Trang đã rủ cùng đồng nghiệp ngủ lại công ty cho an toàn. Tuy nhiên, vì phần lớn đồng nghiệp cô thuê nhà gần chỗ làm nên quyết định đội mưa về, Trang cũng đành chuyển hướng, gửi xe máy lại văn phòng rồi bắt xe buýt.

Ngày 30/9, mưa dông kéo dài từ sáng đến tối đã khiến phần lớn khu vực tại Hà Nội bị ngập úng, nhiều nơi nước dâng cả mét, đường biến thành sông. Không chỉ riêng Thu Trang, nhiều người làm văn phòng cũng phải chật vật với cảnh sáng lội mưa đi làm, chiều tối tìm cách "bơi" về nhà.

Nhiều người chờ đợi tại bến xe buýt vào giờ tan tầm như Thu Trang, mệt mỏi khi không thấy chuyến xe nào đến. Ảnh: NVCC.

Đi cả tiếng chưa về đến nhà

Sau buổi sáng vật lộn qua dòng nước ngập để đi làm, nhiều nhân viên văn phòng càng mệt mỏi hơn khi tìm cách về nhà giờ tan tầm. Nước chưa có dấu hiệu rút, thêm nhiều tuyến đường ngập sâu hơn, không ít người mất cả tiếng đi đường vòng vẫn chưa về được đến nhà.

"Tôi nghe nói khu vực Mỹ Đình đã 'thất thủ', ngập từ sớm rồi nên không mạo hiểm chạy xe máy về nữa. Giờ tôi chỉ hy vọng bắt được xe buýt, sau đó đến đoạn nào ngập nước qua xe không đi được thêm thì lội bộ về nhà", Thu Trang nói.

Nữ nhân viên văn phòng cho biết thêm thông thường vào những ngày mưa lớn hoặc gió bão, công ty cô vẫn cho làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Tuy nhiên sáng 30/9, vì trời mưa gián đoạn, ban lãnh đạo công ty cô không lường trước được tình trạng ngập úng nên vẫn duy trì lịch làm việc trực tiếp.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng ngập úng trên tuyến đường đi làm như thế này. Hy vọng tối nay tôi có thể bình an về đến nhà", Trang bày tỏ.

Nhiều người chật vật trên đường vì mưa ngập từ sáng 30/9. Ảnh: Đinh Hà.

Sau 1 tiếng chật vật trên đường, Bùi Nhẫn (sinh năm 2000) là một trong số những nhân viên ở công ty đã thành công về tới nhà dưới cơn mưa tầm tã.

Thông thường, cô chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển từ nhà ở đường Giải Phóng (phường Hoàng Liệt) đến văn phòng tại Đại Áng (phường Thanh Trì). Song hôm nay, việc tốn gấp đôi thời gian đối với cô vẫn là may mắn bởi tuyến đường dù ngập và ách tắc vẫn có thể di chuyển chậm.

"Có một đoạn đường Giải Phóng, nước ngập lề bên phải sâu quá nên những xe máy như tôi phải đi lùi ra phía dải phân cách giữa đường hai chiều. Có lúc trời còn nổi sấm sét, tôi chỉ biết vừa đi vừa cầu nguyện", Nhẫn kể.

Tan làm sớm hoặc phải ngủ lại công ty

Trước tình trạng nước ngập liên tục tràn xuống hầm để xe, suốt buổi trưa, anh Minh Khôi và các đồng nghiệp tại văn phòng trên đường Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) đã phải tạm hoãn công việc, cùng nhau ra sức múc nước đổ ra ngoài.

Nhân viên công ty của anh Minh Khôi cùng hợp sức tát nước ra khỏi hầm để bảo vệ xe. Ảnh: NVCC.

“Tình hình ngập rất căng. Mặc dù chúng tôi đã có tấm chắn ở cửa hầm nhưng không ngăn được nước tràn vào. Sau đó, công ty bố trí máy bơm nhưng nước cũng không bơm ra kịp, nên anh em mới phải cùng nhau xách xô múc nước đổ ra ngoài. Buổi trưa, có một khoảng mưa tạnh, chúng tôi có mang xe ra dựng trước lề đường để tránh bị ngập”, anh Khôi cho biết.

Càng về chiều, tình hình mưa càng lớn, ngập càng nặng. Chia sẻ với Tri Thức - Znews khi đã về nhà an toàn, anh Minh Khôi cho biết vì sợ đến chiều tối sẽ mưa ngập nặng hơn nên phần lớn nhân viên đã tan làm trước 17h.

“Chưa bao giờ tôi thấy Hà Nội ngập nặng như vậy. Xung quanh trục đường Vương Thừa Vũ đều ngập, xe chết máy rất nhiều. Mực nước sông Tô Lịch gần đó cũng đã tràn quá mặt đường nên việc thoát nước càng chậm”, anh cho hay.

Nhận thấy mưa ngập ngày càng nặng, nhân viên tại công ty anh Minh Khôi đều về nhà sớm. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, nhiều người nhà ở xa hoặc không thể tìm được phương tiện để về nhà quyết định ngủ lại công ty một đêm.

Buổi sáng đến công ty vẫn bình thường, đến chiều, Hà Trang lo lắng vì các tuyến đường quanh văn phòng cô làm việc trên đường Giảng Võ (Ba Đình) đã chìm trong biển nước. Đến 17h, mưa vẫn không ngớt, cô dự tính ở lại văn phòng.

“Tôi không biết phải về nhà bằng cách nào, đường khá xa và nhiều đoạn ngập, tôi đi xe máy sợ không an toàn và có thể bị hỏng xe”, Trang chia sẻ.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn. Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lượng mưa từ 19h ngày 29 đến 7h ngày 30/9 tại nhiều điểm rất cao như: Xuân Mai 198 mm, Tây Mỗ 169 mm, Phú Lương 118 mm, Ô Chợ Dừa 104 mm, Vĩnh Thanh 99 mm.

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố, với độ sâu ngập phổ biến 0,2-0,5 m, cá biệt có nơi sâu hơn. Thời gian ngập thường kéo dài 2-3 giờ, có nơi lâu hơn.

