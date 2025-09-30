Hầm chung cư mini Hà Nội ngập nước, khách hốt hoảng cứu xe
Sau trận mưa lớn tối 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngập nặng, toàn bộ xe máy bên trong chìm trong biển nước.
Nước từ đường tràn xuống hầm gửi xe khiến nhân viên công ty trên đường Vương Thừa Vũ (Hà Nội) phải cùng nhau múc nước đổ ra ngoài để tránh ngập.
Sau trận mưa lớn tối 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ngập nặng, toàn bộ xe máy bên trong chìm trong biển nước.
Khoảng 12h ngày 30/9, một nam tài xế xe điện bị mắc kẹt giữa vùng nước ngập tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Khánh (Hà Nội). Người này buộc bế 3 hành khách ra khỏi xe từ cửa sổ. Khoảnh khắc nhận được nhiều sự tán thưởng của người xung quanh.
Khoảng 13h ngày 29/9, ngôi nhà của Thị Hậu ở xã Phù Yên (Sơn La) bất ngờ bị lũ quét ập tới trong tích tắc, khiến chị không kịp trở tay. Trong nhà chỉ có phụ nữ, Hậu vội đưa chiếc xe điện lên chỗ cao ráo, còn chiếc xe máy quá nặng nên đành bỏ lại.
Khoảnh khắc người cha vội vã cùng 3 người con đi tránh bão ở Tuyên Quang khiến người xem xúc động.
Tại một tòa nhà trên đường Liễu Giai (Hà Nội), nước từ mặt đường tràn xuống hầm trong sáng 30/9 khiến một số người làm việc tại đây phải khiêng từng xe để lên tầng 1.
Sau tiếng động lớn, nhiều đất đá sạt lở xuống các phương tiện đang đỗ trên đường đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) tối 29/9 song may mắn không có ai bị thương.
Ngọc Khánh đây bị rách giác mạc, 7 ngày không thể mở mắt vì đau. Cô cũng cảnh báo các phụ huynh khác cẩn thận hơn với những món đồ chơi tưởng chừng vô hại.
Ngày 27/9, 3 cậu bé cấp 1 chơi ném dép tại khu vực sảnh tầng 5, thuộc tòa nhà CT12B khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội). Sự việc khiến nước chảy lênh láng, làm hỏng hệ thống thang máy tại đây.
Người ông và 3 cháu nhỏ ở Thanh Hóa đã được lực lượng cứu hộ kịp thời giải cứu, đưa đến nơi an toàn.
Đang ngủ trưa cùng con nhỏ, người mẹ ở TP.HCM bất ngờ chứng kiến pin dự phòng phát nổ, bốc cháy ngay đầu giường.