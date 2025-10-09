Hai anh em thót tim khi mảng trần nhà đổ sập
Khi đang Thanh Nhật (12 tuổi) đang ở nhà cùng em gái, mảng trần nhà ốp xi măng bất ngờ sập xuống khiến anh em hoảng hốt. Nhật bình tĩnh xem xét, cõng em ra khỏi nơi nguy hiểm.
Người dân và lực lượng quân đội gia cố đê khi nước lũ sông Cầu lên cao tại Bắc Ninh.
Khi được Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) trao trả chiếc iPhone 17 Pro Max bị kẻ gian móc trộm, nữ du học sinh Lào Maysaa xúc động, liên tục nói cảm ơn lực lượng chức năng.
Hàng chục hộ dân ở xã Vân Nham (Lạng Sơn) phải chạy lên đồi cao lánh nạn khi nước lũ bất ngờ dâng cao hôm 7/10.
Hàng nghìn ôtô nối đuôi nhau tại trạm thu phí Wuzhuang, thành phố Chuzhou (tỉnh An Huy, Trung Quốc) hôm 7/10 sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung Thu tạo nên khung hình ấn tượng.
Khi lũ lớn chia cắt khắp Thái Nguyên, ông Hiền ở Phú Thọ vẫn bất chấp hiểm nguy, bơi hàng giờ giữa dòng nước xiết để mang lương thực cho con gái. Câu chuyện giản dị ấy khiến nhiều người rưng rưng vì tình cha con sâu nặng.
Đám cưới giữa chàng trai Trung Quốc 27 tuổi và cô dâu da màu 47 tuổi đang khiến mạng xã hội "dậy sóng", không chỉ vì khoảng cách tuổi tác, mà còn bởi thái độ lạnh lùng của bố mẹ chú rể và những lời đồn quanh thân thế cô dâu.
Để kịp đưa con gái ra sân bay đúng đợt lũ lịch sử, ông Nghệ (Thái Nguyên) liên tục bơi giữa nước lũ, kéo theo chiếc bè chở con gái hôm 8/10.
Maysaa Phanthabouasy (sinh năm 2001, người Lào) chia sẻ bị trộm mất tài sản bao gồm điện thoại trị giá 50 triệu đồng khi tham dự sự kiện ở Hà Nội ngày 11/10.
Tranh cãi về thời gian khởi hành, tài xế chở khách ở Phú Thọ tố bị bố con chú rể đánh nhiều lần vào đầu, cổ hôm 30/9.
8h sáng 10/10, ngoài khơi biển đặc khu Phú Quốc, gần cảng Bãi Vòng xuất hiện luồng khí xoáy tròn, cao hàng trăm mét, quần tụ khoảng 20 phút sau đó tan đi, Cảnh tượng thu hút sự chú ý của người dân địa phương.