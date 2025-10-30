Mưa lớn kéo dài, chợ Hội An ngập tới nóc
Ngày 29/10, khu vực trung tâm phố cổ Hội An vẫn ngập nước. Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có hơn 66.000 căn nhà bị ngập, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn.
Sự xuất hiện của xác một con cá voi (hay cá Ông) tại khu vực Liên Chiểu (Đà Nẵng) gây xôn xao tối 29/10. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường.
Đoạn video do Anh Kiệt ghi lại khoảng 10 phút trước khi máy bay hạ cánh trên chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng ngày 28/10. Cảnh Đà Nẵng ngập nặng nhìn từ trên cao khiến nhiều người dân xót xa.
Nguyễn Quốc Huy, chủ Lim Dim Homestay, đau lòng khi nhìn những gì vừa gây dựng được chìm trong nước lũ, khiến anh phải "trở lại vạch xuất phát".
Một đoàn từ thiện ghé ngồi nhờ ăn tối trước quán nhỏ ven đường, sau đó cúi chào và gửi lời cảm ơn qua camera, khiến chủ quán xúc động.
Sáng 28/10, nước tại sông Hoài vẫn ở mức cao khiến một số nơi tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng) ngập sâu 2 m. Chiếc đò chở khách ngày thường nay là phương tiện đi lại trong bão lũ.
Mưa lớn khiến đường giao thông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) nước lũ chảy như sông vào chiều 27/10. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai lực lượng đi kiểm tra để nắm tình hình.
Nước lũ cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn đã làm sập cầu Leno ở xã Khe Tre (TP Huế), chia cắt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch và cô lập hàng nghìn hộ dân.
Ngày 27/10, mưa lớn khiến các tuyến đường ngập sâu, nước tràn vào nhiều cửa hàng tại TP Huế. Anh Nguyễn Thuật - chủ cửa hàng điện tử - chia sẻ thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.
Mưa lớn kéo dài khiến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua Huế, bị ngập sâu, sạt lở đất đá và giao thông tê liệt.