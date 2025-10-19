Cận cảnh phòng của 'phú bà' có nhiều túi Hermès nhất thế giới
Jamie Chua, "phú bà" Singapore, là người sở hữu nhiều túi Hermès nhất thế giới với hơn 100 chiếc, gồm một số mẫu cực hiếm như Himalaya nạm kim cương hay Birkin thiết kế riêng.
Trong ngày trọng đại, cô dâu Ái Linh không kìm được nước mắt khi màn hình chiếu đoạn video chúc mừng từ người anh ba đang phục vụ trong quân ngũ.
Jamie Chua, "phú bà" Singapore, là người sở hữu nhiều túi Hermès nhất thế giới với hơn 100 chiếc, gồm một số mẫu cực hiếm như Himalaya nạm kim cương hay Birkin thiết kế riêng.
Trong đám hỏi con gái, ông Văn Long, chủ trang trại nuôi chồn hương ở Vĩnh Long, tặng con 20 cây vàng cùng 1 mảnh đất, tổng trị giá khoảng 4 tỷ đồng.
Trong lễ cưới ở xã Yên Lãng, bác đại diện nhà gái run đến mức quên lời khi phát biểu xin dâu, phải nhờ MC đứng phía sau "nhắc từng câu".
Giữa đêm, khi anh trai lên cơn đau vì ung thư gan giai đoạn 4, Nguyễn Oanh (Hà Tĩnh) vội vàng tỉnh dậy, lấy dầu xoa bóp để anh đỡ đau hơn.
Lần đầu được thổi nến đón sinh nhật, bố mẹ của Ma Seo Giống (Lào Cai) ngượng ngùng nhưng không giấu nổi hạnh phúc.
Trong lúc đang tập bóng, Mỹ Diệu bất ngờ khi bạn trai Văn Sự đem ra chiếc nhẫn chuẩn bị từ trước, ngỏ lời cầu hôn cô.
Hình ảnh con phố Xuân Trường và Hiến Giang (phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) ngập trong nước lũ hôm 7/10 chỉ sau khoảng 30 phút khiến nhiều người kinh hãi.
Khi đang Thanh Nhật (12 tuổi) đang ở nhà cùng em gái, mảng trần nhà ốp xi măng bất ngờ sập xuống khiến anh em hoảng hốt. Nhật bình tĩnh xem xét, cõng em ra khỏi nơi nguy hiểm.
Khi được Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) trao trả chiếc iPhone 17 Pro Max bị kẻ gian móc trộm, nữ du học sinh Lào Maysaa xúc động, liên tục nói cảm ơn lực lượng chức năng.
Maysaa Phanthabouasy (sinh năm 2001, người Lào) chia sẻ bị trộm mất tài sản bao gồm điện thoại trị giá 50 triệu đồng khi tham dự sự kiện ở Hà Nội ngày 11/10.