Shop mỹ phẩm ở Huế ngập nước, hàng hóa trôi lềnh bềnh trong lũ kỷ lục
Trận lũ kỷ lục những ngày qua khiến cả hai cửa hàng mỹ phẩm của chị Hà My đều bị ngập, thiệt hại hàng hóa chưa thể thống kê.
Thước phim được quay vào sáng 30/10 - thời điểm Huế đón ánh nắng đầu tiên sau 4 ngày - của anh Lê Đình Hoàng thu hút sự chú ý. Hiện tại, sáng 31/10, tình trạng ngập đã thuyên giảm đáng kể. Người dân quay trở lại cuộc sống thường nhật. Các điểm di tích đã mở cửa đón khách.
Trận lũ kỷ lục những ngày qua khiến cả hai cửa hàng mỹ phẩm của chị Hà My đều bị ngập, thiệt hại hàng hóa chưa thể thống kê.
Đoạn video do Anh Kiệt ghi lại khoảng 10 phút trước khi máy bay hạ cánh trên chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng ngày 28/10. Cảnh Đà Nẵng ngập nặng nhìn từ trên cao khiến nhiều người dân xót xa.
Ngày 29/10, khu vực trung tâm phố cổ Hội An vẫn ngập nước. Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có hơn 66.000 căn nhà bị ngập, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn.
Sự xuất hiện của xác một con cá voi (hay cá Ông) tại khu vực Liên Chiểu (Đà Nẵng) gây xôn xao tối 29/10. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường.
Trong lúc trôi dạt giữa dòng nước lũ trên sông Hàn (Đà Nẵng) tối 29/10, bé trai khoảng 8 tuổi được phát hiện và cứu kịp thời.
Khoảng 20h ngày 29/10, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, nước ngập đến đầu gối, tràn vào nhà người dân. Theo Đài KTTV An Giang, đây là trận mưa lớn nhất trong 25 năm qua tại Phú Quốc.
Vài giờ trước khi qua đời, Muhammad Zafran Hadi đã tặng cho em trai chiếc iPhone mơ ước. Khoảnh khắc ấy sau đó trở thành kỷ niệm cuối cùng giữa hai người.
Nguyễn Quốc Huy, chủ Lim Dim Homestay, đau lòng khi nhìn những gì vừa gây dựng được chìm trong nước lũ, khiến anh phải "trở lại vạch xuất phát".
Vốn kín tiếng chuyện tình cảm, rich kid Tiên Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi tung clip hậu trường chụp ảnh cưới sang trọng tại London (Anh). Hôn phu của cô tên Justin, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.
Sáng 28/10, nước tại sông Hoài vẫn ở mức cao khiến một số nơi tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng) ngập sâu 2 m. Chiếc đò chở khách ngày thường nay là phương tiện đi lại trong bão lũ.