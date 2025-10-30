Khi lũ lớn chia cắt khắp Thái Nguyên, ông Hiền ở Phú Thọ vẫn bất chấp hiểm nguy, bơi hàng giờ giữa dòng nước xiết để mang lương thực cho con gái. Câu chuyện giản dị ấy khiến nhiều người rưng rưng vì tình cha con sâu nặng.