11 giờ trước
Đời sống
Vốn kín tiếng chuyện tình cảm, rich kid Tiên Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi tung clip hậu trường chụp ảnh cưới sang trọng tại London (Anh). Hôn phu của cô tên Justin, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.
14:32 27/10/2025
Đời sống
Ngày 27/10, mưa lũ khiến nhiều khu vực tại Huế ngập sâu. Trên đường Trần Hưng Đạo, người dân phải dùng ghe để di chuyển tài sản là chiếc xe máy SH.
14:50 27/10/2025
Đời sống
Mưa lớn kéo dài khiến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua Huế, bị ngập sâu, sạt lở đất đá và giao thông tê liệt.
17:55 27/10/2025
Đời sống
Ngày 27/10, mưa lớn khiến các tuyến đường ngập sâu, nước tràn vào nhiều cửa hàng tại TP Huế. Anh Nguyễn Thuật - chủ cửa hàng điện tử - chia sẻ thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.
22:00 27/10/2025
Đời sống
Mưa lớn khiến đường giao thông ở xã Trà Leng (Đà Nẵng) nước lũ chảy như sông vào chiều 27/10. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai lực lượng đi kiểm tra để nắm tình hình.
07:17 28/10/2025
Đời sống
Một đoàn từ thiện ghé ngồi nhờ ăn tối trước quán nhỏ ven đường, sau đó cúi chào và gửi lời cảm ơn qua camera, khiến chủ quán xúc động.
19:41 27/10/2025
Đời sống
Nước lũ cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn đã làm sập cầu Leno ở xã Khe Tre (TP Huế), chia cắt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch và cô lập hàng nghìn hộ dân.
11:12 28/10/2025
Đời sống
Sáng 28/10, nước tại sông Hoài vẫn ở mức cao khiến một số nơi tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng) ngập sâu 2 m. Chiếc đò chở khách ngày thường nay là phương tiện đi lại trong bão lũ.
09:45 27/10/2025
Đời sống
Video ghi lại cảnh 2 nam hành khách hành hung nam bảo vệ tàu metro số 1 gây chú ý. Đại diện tuyến đường sắt đô thị đang làm việc với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.
05:55 26/10/2025
Đời sống
5 cây vàng trong lễ ăn hỏi của Vinh Quang (TP.HCM) là kết quả 4 năm kiên trì tiết kiệm dành trọn cho người vợ tương lai.