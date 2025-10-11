Được ông bà nuôi nấng từ nhỏ vì bố mẹ bận đi làm xa, Trần Đức xúc động bật khóc trong ngày cưới vì yêu thương và biết ơn ông bà. Khoảnh khắc này khiến nhiều người thấy dễ thương, vừa rưng rưng.