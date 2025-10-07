2 giờ trước
14:17 7/10/2025
Đời sống
6h sáng 7/10, lực lượng công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) phối hợp cùng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PC07) thành công tiếp cận và giải cứu một hộ gia đình bị mắc kẹt giữa biển lũ. Cảnh vật lộn với dòng nước và tiếng thét "bám đi, bám đi, bám chắc vào" khiến người xem cảm phục.
5 giờ trước
11:22 7/10/2025
Đời sống
Khoảng 9h ngày 7/10, trên đường Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai), một học sinh đang lội qua đoạn ngập nước sâu khoảng 1 m thì một chiếc xe tải lao tới, suýt cán qua.
6 giờ trước
10:42 7/10/2025
Đời sống
Sáng 7/10, khu vực đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng xảy ra tình trạng ngập úng do mưa lớn khiến giao thông gặp khó khăn.
7 giờ trước
09:15 7/10/2025
Đời sống
Sáng 7/10, Hà Nội xuất hiện mưa to trên diện rộng gây ảnh hưởng nhiều khu vực. Trong đó, tia sét lớn đỏ rực đánh xuống gần chung cư Nam Xa La (phường Hà Đông) khiến người xem hú vía.
05:33 6/10/2025
Đời sống
Chiều 5/10, một số xã tại Nghệ An ghi nhận sức gió mạnh, kèm mưa lớn. Đoạn clip do người dân cung cấp cho thấy tốc độ di chuyển thần tốc của cơn lốc tại xã Vạn An.
15:12 6/10/2025
Đời sống
Dòng nước mạnh bất ngờ tràn vào Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên sáng 6/10 gây ngập cục bộ, hư hại nhiều vật tư bệnh viện.
14:04 5/10/2025
Đời sống
Tại một con dốc ở khu vực xã Mậu Duệ hôm 3/10, tảng đá lớn cùng lượng bùn đất khổng lồ bất ngờ đổ tràn xuống sườn núi gây nguy hiểm.
19:00 3/10/2025
Đời sống
Ngày 3/10, mực nước tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 rút dần. Nhiều hộ gia đình túa ra con suối cạnh đường Nguyễn Văn Linh để giặt giũ, hong khô quần áo, nhận đông đảo sự quan tâm từ cộng động mạng.
17:31 2/10/2025
Đời sống
Khoảnh khắc chiến sĩ Bảo Khanh bất chấp nguy hiểm, lao vào đám cháy dữ dội ở Đắk Lắk đã khiến cộng đồng mạng xúc động và chia sẻ rầm rộ.
16:04 2/10/2025
Đời sống
Clip lan truyền về chú chó được cho là bị mắc kẹt ở vùng lũ tại Việt Nam. Thực tế, đây là hình ảnh trong đợt lũ ở Thái Lan và chú chó cưng chỉ đang vui đùa trong nước.