Voi rong xuat hien ngoai khoi Phu Quoc hinh anh

Vòi rồng xuất hiện ngoài khơi Phú Quốc

16:22 10/10/2025 16:22 10/10/2025 Đời sống 2.0K

8h sáng 10/10, ngoài khơi biển đặc khu Phú Quốc, gần cảng Bãi Vòng xuất hiện luồng khí xoáy tròn, cao hàng trăm mét, quần tụ khoảng 20 phút sau đó tan đi, Cảnh tượng thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Mang lon, ga len tang 3 tranh lu hinh anh

Mang lợn, gà lên tầng 3 tránh lũ

11:44 10/10/2025 11:44 10/10/2025 Đời sống 1.4K

Trận lũ lịch sử biến khu vực xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) thành biển nước. Người dân phải mang gà, lợn lên tầng cao trong nhà để bảo vệ, tránh bị lũ cuốn trôi.

Tieng thet uy luc cua chien si cong an cuu dan giua dong nuoc xiet hinh anh

Tiếng thét uy lực của chiến sĩ công an cứu dân giữa dòng nước xiết

14:17 7/10/2025 14:17 7/10/2025 Đời sống 5.3K

6h sáng 7/10, lực lượng công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) phối hợp cùng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PC07) thành công tiếp cận và giải cứu một hộ gia đình bị mắc kẹt giữa biển lũ. Cảnh vật lộn với dòng nước và tiếng thét "bám đi, bám đi, bám chắc vào" khiến người xem cảm phục.

